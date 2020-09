PSH Lewiatan uruchomiła aplikacją lojalnościową 'Mój Lewiatan'

"'Mój Lewiatan' to kolejny krok naszej sieci w kierunku budowania pozytywnego doświadczenia zakupowego oraz dopasowania do potrzeb naszych klientów. Dzięki aplikacji korzystanie z programu lojalnościowego Lewiatan będzie jeszcze łatwiejsze, a nam pozwoli dotrzeć do grona klientów, którzy cenią sobie wygodę, jaką niosą za sobą rozwiązania mobilne. Już ponad 70% Polaków deklaruje, że chętnie korzysta z aplikacji mobilnych programów lojalnościowych, dlatego tym bardziej cieszę się, że oddajemy w ręce naszych klientów to w pełni funkcjonalne narzędzie" - powiedział członek zarządu Lewiatan Holding Marcin Poniatowski, cytowany w komunikacie.