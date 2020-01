PSPA: Liczba rejestracji elektrycznych aut osobowych wzrosła o 97% r/r w 2019

Na koniec grudnia 2019 r. z 8 637 elektrycznych samochodów osobowych 59% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) - 5 091, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) - 3 546. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 519 szt., natomiast liczba autobusów elektrycznych wynosi, zgodnie z Centralną Ewidencją Pojazdów, 224 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec listopada osiągnęła 6 229 szt., podano w komunikacie.

"Stosunkowo dużą popularnością cieszą się hybrydy typu plug-in, które zapewniają użytkownikom jeżdżącym po mieście i mającym możliwość naładowania pojazdu w domu lub w firmie, komfort posiadania samochodu elektrycznego. Z drugiej strony, w przypadku wyboru dalszej trasy, pojazdy te mają taką samą łatwość przemieszczania się i tankowania jak samochody spalinowe. Sprawia to, że przez znacznie większy cykl życia pojazdy PHEV znacząco przyczyniają się do ograniczania szkodliwych emisji w miejskich aglomeracjach" - powiedział prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.

"Rozbudowa ogólnodostępnej sieci ładowania w Polsce napotyka liczne przeszkody, które hamują rozwój elektromobilności. Wśród nich należy wymienić długi, nierzadko sięgający kilkunastu miesięcy, czas oczekiwania na przyłącze. To czynnik, przez który europejscy operatorzy ultraszybkich stacji ładowania, tacy jak IONITY czy MEGA-E, musieli opóźnić swój debiut w naszym kraju. Kolejny problem stanowią bardzo wysokie opłaty stałe, które nadmiernie obciążają operatorów w Polsce. Co istotne, polscy operatorzy ponoszą wyższe koszty utrzymania infrastruktury w porównaniu do podmiotów prowadzących podobną działalność w państwach członkowskich Unii Europejskiej" - podkreślił dyrektor zarządzający PSPA Maciej Mazur.