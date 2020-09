PunkPirates planuje jedną premierę gry VR na kwartał, sześć do końca 2021 r.

Aby zrealizować cel strategiczny, spółka zamierza wydawać cztery gry w ciągu roku kalendarzowego, z premierą raz na kwartał. Spółka wydała dotychczas trzy gry z serii "Escape Room VR", które sprzedały się w łącznej liczbie ponad 90 tys. egzemplarzy, ponadto w przygotowaniu ma cztery kolejne tytuły, z czego dwa powinny mieć premierę w 2020 roku. Najbliższa gra - " Danger ! COVID-19" - ukaże się pod koniec września 2020 roku. Łącznie, do końca 2021 roku, spółka planuje wyprodukować i wydać sześć nowych gier, podano także.

"Gry VR są stosunkowo młodym, ale bardzo dynamicznie rosnącym segmentem branży gamingowej. Obecnie wartość globalnego rynku gier VR wynosi ok 13 mld USD i rośnie w tempie ok. 25% rocznie. Atrakcyjność tej branży dostrzegają też inne polskie studia, które w ostatnim czasie komunikowały zamiar rozpoczęcia projektów VR. My już mamy w tym obszarze zbudowane kompetencje potwierdzone trzema tytułami z serii 'Escape Room VR', które sprzedały się w liczbie ponad 90 tys. sztuk. Ponadto wyróżnia nas efektywny model biznesowy - proces produkcji opieramy na współpracy z zewnętrznymi zespołami deweloperów, dzięki czemu jesteśmy w stanie wydawać dużo dobrych jakościowo gier. Mamy też środki na sfinansowanie naszego pipeline'u" - podsumował członek zarządu Leszek Krajewski.