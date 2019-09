QubicGames ma licencję na wydanie gry 'Tharsis' na Nintendo Switch

W osobnym komunikacie QubicGames poinformował, iż otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Rimelands: Hammer of Thor" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 4 października 2019 roku. Gra dostępna będzie w przedsprzedaży od 20 września 2019 roku.