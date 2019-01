Qumak szuka inwestora dla spółki zależnej Qumak Professional Services

,,W ramach prowadzonego przez Qumak przeglądu opcji strategicznych, mającego na celu wyłonienie inwestora strategicznego dla spółki zależnej Qumak Professional Services, podjął decyzję o przystąpieniu do rozpoczęcia procedury mającej na celu pozyskanie inwestora, który obejmie należące do Qumak udziały (10 udziałów) w spółce QPS. W związku z powyższym zarząd zaprasza zainteresowanych inwestorów do składania ofert obejmujących nabycie udziałów należących do emitenta" - czytamy w komunikacie.