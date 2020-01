R22 ma umowę nabycia 33,3% akcji Profitroom za 30 mln zł

"Nasz produkt bardzo dobrze wpisuje się w trendy rynkowe - automatyzacji procesów oraz uniezależnienia się hoteli od pośredników. Korzystając z naszych rozwiązań hotele zyskują również większą efektywność i obniżają koszty związane z obsługą rezerwacji. Wszystko to sprawia, że dzięki nam po prostu więcej zarabiają na swoich usługach. Pozyskanie dużego technologicznego partnera to bardzo ważny krok w historii Profitroom. Współpraca z R22 będzie ważnym wsparciem naszego międzynarodowego rozwoju. Liczymy na wsparcie w zakresie skalowania biznesu oraz dostępu do technologii. Już teraz korzystamy z rozwiązań User.com, zawarcie umowy otwiera nam przestrzeń do zyskania nowych kompetencji oraz know-how" - powiedział prezes Profitroom Krzysztof Grzęda, cytowany w komunikacie.