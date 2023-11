Rafako wciąż walczy o życie. Udało się porozumieć z wierzycielami

Porozumienie przewiduje, że do 15 grudnia gwaranci powstrzymają się od podejmowania czynności zmierzających do zaspokojenia wierzytelności . Dotyczy ono zwłaszcza postępowania egzekucyjnego – podaje wnp.pl za komunikatem Rafako.

Spór o budowę bloku kamiennego w Elektrowni Jaworzno

To jednak nie koniec kłopotów. Gwarancje należytego wykonania kontraktu na budowę bloku węglowego w Jaworznie – związane z wypłatą kwoty żądania – wystawili : PKO Bank Polski , Powszechny Zakład Ubezpieczeń ( PZU ), mBank oraz Bank Gospodarstwa Krajowego ( BGK ) – pisze wnp.pl.

Wspomniane zobowiązanie jednak wygaśnie, jeżeli do 30 listopada nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży akcji. PBG, główny akcjonariusz Rafako, ma go zawrzeć z PG Energy Capital Management. Spółka informowała o umowie w poprzednich komunikatach.