Rekordowe zapotrzebowanie na gaz ziemny. PGNiG uruchomiło rezerwy

zimno 27 min. temu

Jeszcze nie zrezygnowaliśmy z WĘGLA a gazu już zaczyna brakować co będzie jak energetyka i odbiorca prywatny przejdą tylko na GAZ,,,, zimno wszędzie ,ciemno wszędzie co to będzie co to będzie.