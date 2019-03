Rekordy Orlenu nie pomogły. Roczny zysk spadł o ponad miliard

Największe zyski zapewnia Orlenowi działalność związana z rafinacją i przerobem surowców oraz wszystkimi kwestiami towarzyszącymi wydobyciu ropy. Zysk operacyjny EBITDA w tym segmencie przekroczył 6 mld zł, ale obniżył wynik z ubiegłego roku o prawie 2,7 mld zł. Na plus wyszedł detal i to na kwotę 2,8 mld zł, co jest rekordowym osiągnięciem. Głównie na sprzedaży paliw na stacjach Orlen poprawił wyniki o 0,7 mld zł.