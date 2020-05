Ronson ma umowę na realizację etapu IIA Ursusa Centralnego za 60,25 mln zł

Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 60 250 000 złotych, do którego zostanie doliczony należny podatek VAT .

"Strony uzgodniły również mechanizm odroczonych płatności, zgodnie z którym (w zamian za odsetki) części płatności należnych wykonawcy do łącznej kwoty 12 mln złotych może zostać odroczona na okres do 7 dni roboczych po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie jednak nie dłużej niż do końca października 2021 roku. Mechanizm odroczonych płatności będzie mógł być zastosowany po ustanowieniu odpowiednich zabezpieczeń (gwarancji płatności wystawionej przez emitenta razem z dobrowolnym poddaniem się egzekucji, która w przyszłości może zostać zastąpiona hipoteką na nieruchomości)" - czytamy dalej.