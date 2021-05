Ropa i benzyna dalej drożeją. Nie milkną echa cyberataku

Jeszcze mocniej rosną notowania amerykańskich kontraktów terminowych na benzynę. Mowa o zwyżce o 4,2 proc., gdzie galon kosztuje 2,2170 dolara - najwięcej od maja 2018 roku. W przypadku oleju napędowego jest to 2,0264 dolara.

Maklerzy wskazują, że to ciągle reakcja na cyberatak, który został przeprowadzony kilka dni temu i skierowany wobec największego amerykańskiego operatora rurociągów naftowych Colonial Pipeline.

To nim dostarczane jest do wschodniej części USA 45 proc. potrzebnego paliwa. Codziennie przesyłanych jest w ten sposób 2,5 mln baryłek benzyny, oleju napędowego, paliwa lotniczego i oleju opałowego. A w piątek przesył został wstrzymany i nie wiadomo ciągle, jak długo to jeszcze potrwa.