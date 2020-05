Rozporządzenie dot. kolejnego etapu 'odmrażania gospodarki' weszło w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii znosi część restrykcji, wprowadzonych.

Dotychczas w barach i restauracjach można było zamawiać posiłki jedynie "na wynos". Teraz będzie je można spożywać na miejscu, przy stoliku.

Z wytycznych, przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju (MR) wynika, że odległość od krańca blatu jednego stolika do krańca blatu drugiego stolika powinna wynosić 1,5 m lub 1 m w przypadku oddzielenia stolików przegrodami o wysokości minimum 1 m (ponad blat stolika).

Z sali jadalnej należy usunąć wszelkiego rodzaju dodatki (tj. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetniki); wydawać je ma obsługa bezpośrednio do złożonego zamówienia.

Do właścicieli lokali gastronomicznych należy też ustalenie i kontrola maksymalnej liczby gości, która w danym momencie w nim przebywa. Natomiast kucharze oraz kelnerzy powinni nosić maseczki oraz rękawiczki. Po zakończeniu obsługi gości, stoliki powinny być każdorazowo dezynfekowane.

Rygorystyczne środki ostrożności obowiązują także w salonach fryzjerskich i gabinetach kosmetycznych. Klienci powinni umawiać wizytę przez internet lub telefon, zachowywać dwumetrową odległość od innych, a także nosić jednorazowe maseczki i rękawiczki.

Fryzjerzy z kolei mają używania rękawiczek, maseczek, a nawet gogli i przyłbic, stosowania odzieży ochronnej lub odzieży roboczej oraz dezynfekcji urządzeń i mebli zabiegowych po każdym kliencie.

Zgodnie z wytycznymi MR w salonach fryzjerskich powinna obowiązywać zasada: 1 fryzjer z zestawem czystych narzędzi dla 1 klienta (grzebienie, nożyczki, spinki, szczotki itd.). Wymagane jest też zachowanie dwumetrowej odległości między stanowiskami pracy i pracownikami bądź zainstalowanie ekranów ochronnych (przepierzenia, ścianki) między stanowiskami.

Nadal obowiązuje zakaz zgromadzeń. Jednak od dzisiaj możliwe jest także spotykanie się dwóch osób (dotychczas było to dopuszczalne jedynie, gdy osoby pozostawały we wspólnym gospodarstwie). Rozporządzenie precyzuje, że ograniczeń tych nie stosuje się spotkań i zebrań związanych z wykonywaniem pracy zawodowej lub obowiązków służbowych, działalności firmowej lub prac w gospodarstwie. Dzieci do 13. roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie (dotychczas jedynie pod opieką osoby dorosłej).

Więcej osób (do 14 plus dwóch trenerów, z wyłączeniem obsługi obiektów) będzie też mogło korzystać ze stadionów sportowych, torów łuczniczych, wrotkarskich, rolkowych czy gokartowych. Na pełnowymiarowych otwartych boiskach (piłkarskich, rugby, hokeja na trawie, futbolu amerykańskiego, baseballu) będą to mogły być maksymalnie 22 osoby i 4 trenerów (wyłączeniem ich obsługi).

W salach i halach sportowych (z wyłączeniem siłowni, centrów i klubów fitness), o powierzchni do 300 m2 - może przebywać 12 osób i trener, w obiektach o powierzchni do 800 m2 - 16 osób i 2 trenerów, w obiektach o powierzchni do 1000 m2 - 24 osoby i 2 trenerów, a w tych, które mają powyżej 1000 m2 - 32 osoby i 3 trenerów.

Zachowano ograniczenia, dotyczące liczby osób, przebywających w obiektach handlowych powyżej 100 m2 - nadal może to być 1 osoba na 15 m2. Więcej osób będzie mogło natomiast przebywać na stacji paliw (od dzisiaj jest to 4 osoby na okienko, dotychczas - trzy osoby). Cztery osoby może też przebywać w tym samym czasie przy straganie na targowisku.

