Rusza oferta publ. Red Carpet Media na ok. 5 mln zł, po niej - wniosek ws. NC

"Oferta akcji Red Carpet Media Group to w naszym przekonaniu bardzo interesujący dla inwestorów projekt. Rosną wydatki Polaków na rozrywkę, a wg danych Digital TV Reserch przychody z seriali oraz filmów OTT dla 22 krajów Europy Wschodniej osiągną 3,58 mld USD w roku 2025, podczas gdy w roku 2019 było to 1,41 mld USD. Rosja wygeneruje 40% tej kwoty, a Polska aż 27%. Przychody z subskrypcji SVOD dla naszego regionu mają wzrosnąć do 2025 roku do kwoty 2,05 mld USD z 766 mln w roku 2019, a Polska ma mieć w tym udział na poziomie 34%" - powiedziała prezes Red Carpet Media Group Laura Nowakowska, cytowana w komunikacie.