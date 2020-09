Sąd Arbitrażowy przy KIG nawiązuje współpracę z regionalnymi i branżowymi Izbami

Celem jest, by po ustaniu pandemii 30% spraw prowadzonych przez arbitrów Sądu Arbitrażowego nadal mogła się toczyć w formie wideokonferencji.

"Aktualnie, gdy wróciliśmy już do tradycyjnych posiedzeń, postępowania online wciąż są w kalendarzu arbitrów. Z tego powodu chcemy je jeszcze bardziej usprawnić i spowodować, by były dostępne dla jeszcze szerszego grona klientów. [...] W ten sposób będziemy mieli szersze możliwości nie tylko zdalnego przeprowadzania spotkań organizacyjny, ale także przesłuchania świadków czy prowadzenia online całości postępowania arbitrażowego" - powiedziała dyrektor generalna Sądu Arbitrażowego Agnieszka Durlik, cytowana w komunikacie.

"Ale naszym celem jest, by także po ustaniu pandemii ok. 30% sporów wpływających do naszego sądu mogła być rozpoznawana na odległość" - podkreśliła Durlik.