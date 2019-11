Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 16,5% r/r w X

"We wrześniu 2019 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 6 615 nowych aut dostawczych o DMC do 6. ton. To wynik o 37,3% mniejszy niż w sierpniu tego roku oraz o 13,6% słabszy, gdy zestawimy go z październikiem 2018 roku. Od początku roku w Polsce kupiono i zarejestrowano 67 194 nowe samochody dostawcze, o 1,4% (957 szt.) więcej (r/r)" - czytamy w komunikacie.