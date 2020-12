Samar: Rejestracje samochodów klasy premium wzrosły o 6,22% r/r w listopadzie

Listopadowe wyniki rejestracji są na plusie w stosunku do listopada 2019 r., a wzrost liczony rok do roku jest większy niż w październiku (plus 3,73%), ale mniejszy w porównaniu z sytuacją z września tego roku (+13,81% r/r). Na rynek sprzedaży nowych samochodów klasy premium wpływ ma wiele bardzo różnych czynników. Nadal odczuwalny jest negatywny wpływ pandemii koronawirusa, a na wyniki listopadowych rejestracji wpłynęła także wysoka baza, czyli rezultat osiągnięty w listopadzie 2019 roku. Te czynniki są kompensowane tradycyjnymi w tym okresie wyprzedażami samochodów z kończącego się roku. Obecne wyprzedaże wiążą się również z faktem, iż z początkiem przyszłego roku wchodzi w życie nowa norma Euro 6d ISC FCM, zobowiązująca producentów do wyposażania samochodów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Pojazdy, które nie są w nie wyposażone, nie będą mogły być już co do zasady rejestrowane, wyjaśnia Samar.