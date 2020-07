Santander CB: 18% Polaków wyda na wakacje dla rodziny nie więcej niż 2 tys. zł

"Najwięcej, bo co trzeci ankietowany (33,7%), wskazał na ograniczenia lub brak możliwości swobodnego korzystania z basenów, aquaparków czy parków rozrywki. Takich odpowiedzi udzielili głównie 30-latkowie (ponad połowa wskazań), czyli osoby, które najczęściej są rodzicami mniejszych dzieci, chętnie korzystających z tego typu atrakcji. Co drugiemu rodzicowi właśnie tych aktywności będzie brakować najbardziej" - czytamy w materiale.

Niemal co trzecia badana osoba (32,5%) najbardziej będzie tęskniła tego lata za spotkaniami w większym gronie - czy to z rodziną, czy ze znajomymi. Na tę odpowiedź wskazywali przede wszystkim najmłodsi (więcej niż co druga osoba w wieku 18-29 lat). Jedna piąta ankietowanych (20,9%) żałuje, że nie będzie miała okazji uczestniczyć w żadnym letnim festiwalu muzycznym, niemal taki sam odsetek wskazał na ograniczenia w swobodnym podróżowaniu za granicę (20,8%).