Sejm: Kluby za dostosowaniem przepisów podatkowych do nowej Klasyfikacji Wyrobów

W trakcie drugiego czytania Piotr Polak (PiS) zaznaczył, że zmiany ,,dostosowują przepisy ustawy o podatku dochodowym do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług". "To jest klasyfikacja, która powstała w roku 2015" - przypomniał.

Zofia Czernow (KO) podkreśliła, że projekt ten "poprawia wcześniej uchwalone ustawy" i dodała, że niektóre z nich podjęte zostały w ostatnich sześciu miesiącach. "To wszystko spowodowane jest nadmiernym pośpiechem podczas procesu legislacyjnego, który w ostatnich latach nie spełnia podstawowych wymogów i zasad, jakie są niezbędne przy tworzeniu dobrego, stabilnego prawa" - podkreśliła.

Odnosząc się do zmian, dotyczących dostosowania przepisów podatkowych do nowej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, która weszła w życie 1 stycznia 2016 roku powiedziała: "Sama propozycja dostosowania przepisów nie budzi wątpliwości. [...] Powstaje jednak pytanie, dlaczego trwało to tak długo".