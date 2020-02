Senat przeciw nowelizacji ustawy prawo geologiczne i górnicze

"W 2012 r. udzieliliśmy koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. One były zaskarżane, one potem znalazły się w sądzie wojewódzkim, potem w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, teraz wracają do drugiego organu, czyli do Ministerstwa Klimatu, bo równocześnie, w 2015 r., 1 stycznia, uległy zmianie przepisy" - tłumaczył Dziadzio.