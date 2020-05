Senat przyjął projekt dotyczący dodatk. świadczeń dla służby zdrowia wz. z COViD-19

W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu zaznaczono, że "precyzyjne wskazanie kosztów wprowadzenia regulacji nie jest możliwe". Szacunkowy miesięczny koszt wypłaty dodatku do wynagrodzenia wyniósłby ok. 83 mln zł (bez kosztu składek finansowanych przez pracodawcę). Przyjmując, że składka płacona przez pracodawcę wynosi ok. 20% wynagrodzenia brutto, podwyższenie wynagrodzeń o łączną kwotę 83 mln zł oznaczałby dodatkowy koszt związany z koniecznością pokrycia składek w kwocie ok. 17 mln zł.