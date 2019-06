Siemens uruchomi w październiku fabrykę szaf sterowniczych pod Wrocławiem

"W październiku powstanie zakład Siemensa produkujący wysokiej klasy szafy sterownicze. Odpowiednio skonfigurowana szafa to mózg każdej współczesnej fabryki, bez którego nie może się odbywać zautomatyzowana produkcja. W Polsce będzie ich powstawać ponad tysiąc rocznie, co znacząco wpłynie na rozwój krajowego przemysłu 4.0. Urządzenia będą również eksportowane do Unii Europejskiej. Zatrudnienie w zakładzie znajdzie blisko 150 osób" - czytamy w komunikacie.