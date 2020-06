18 czerwca THC SICAV-RAIF S.A. wydłużył termin przyjmowania zapisów w wezwaniu na 38 260 605 akcji Radpolu do 8 lipca br. (z 2 lipca), przypomniano.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.