Sprzedaż Murapolu będzie się mieścić w miernikach strategicznych w 2019 roku

Oznacza to 3-3,5 tys. mieszkań sprzedanych i przekazanych klientom oraz 3,5-4 tys. mieszkań wprowadzonych do sprzedaży.

Szef Murapolu zaznaczył na konferencji prasowej, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy (licząc do końca I półrocza 2019 roku), liczba przekazań mieszkań powinna osiągnąć 3,4 tys. lokali, w porównaniu do 2 593 lokali w 2018 roku.

"Do końca 2019 roku chcemy wprowadzić do oferty jeszcze do tysiąca mieszkań, oprócz ok. 2,5 tys. mieszkań już wprowadzonych w tym roku" - powiedział Iskra ISBnews.