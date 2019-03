Strabag RE nabył biurowiec Atrium International w Warszawie

"To niezwykle atrakcyjna lokalizacja inwestycyjna na stołecznym rynku, gdzie miejscowy plan zagospodarowania dopuszcza realizację wieży biurowej o wysokości do 135 metrów" - czytamy w komunikacie.

Atrium International jest 6-kondygnacyjnym budynkiem biurowym, oferującym ponad 12 tys. m2 powierzchni najmu . Centralna lokalizacja budynku zapewnia dogodny dostęp do komunikacji miejskiej: stacji metra Rondo ONZ oraz licznych linii tramwajowych i autobusowych. W pobliżu znajduje się również Dworzec Centralny, bogata baza hotelowa oraz wiele restauracji i obiektów handlowych, podano także.

"Centralny Obszar Biznesu jest jedną z najbardziej pożądanych lokalizacji inwestycyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej. To biznesowe serce regionu, do którego coraz chętniej relokują się wiodący gracze sektora bankowości, finansów i nowoczesnych technologii. Ze względu na bardzo ograniczoną podaż gruntów na warszawskim rynku, niejednokrotnie warunkiem realizacji projektu biurowego jest zakup starszego obiektu w celu modernizacji czy rozbudowy. To kierunek, który obiera coraz więcej międzynarodowych firm inwestujących w Warszawie i jeden z najważniejszych trendów w sektorze zarówno gruntów inwestycyjnych i innych nieruchomości inwestycyjnych w nadchodzących miesiącach" - skomentował dyrektor Działu Gruntów Inwestycyjnych w JLL Daniel Puchalski, cytowany w komunikacie.