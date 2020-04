Szumowski: Będziemy powoli odmrażać gospodarkę od 19 kwietnia

"Będziemy powoli od 19-go odmrażać gospodarkę. Myślę, że jest to dobra wiadomość, ze względu na koszt tej izolacji, która jest skuteczna i gdyby nie ona to mielibyśmy dzisiaj kilkadziesiąt tysięcy chorych, a mamy ok. 7 tysięcy" - powiedział Szumowski w rozmowie z RMF FM.