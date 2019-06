T-Mobile Polska wprowadzi w piątek ofertę konwergentną

"Świętujemy dziś strategiczną zmianę, do której przygotowywaliśmy się dwa lata. Przeszliśmy szereg zmian, które doprowadziły nas do pozycji najlepiej ocenianego przez klientów operatora w zakresie jakości sieci i oferowanych usług. Firmy, dla której jakość obsługi klienta stoi zawsze na pierwszym miejscu. Partnera, który oprócz usług mobilnych oferuje kompleksowe usługi konwergentne w jakości T-Mobile. Dzisiaj otwieramy nowy sezon w historii T-Mobile, w którym przestajemy być operatorem mobilnym, a stajemy się technologicznym partnerem naszych klientów" - powiedział prezes Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

"Debiutująca w piątek, 28 czerwca, oferta to odpowiedź na jedną z kluczowych potrzeb wyrażanych przez klientów, by otrzymać komplet usług telekomunikacyjnych od jednego zaufanego partnera. W tej właśnie roli - poprzez rozbudowę portfolio usług własnych, a także partnerstw z najlepszymi dostawcami treści i usług - chce występować T-Mobile. Operator ułatwi klientom korzystanie z różnych kombinacji usług i możliwości opłacania wszystkiego w jednym rachunku" - czytamy dalej.

Branża telekomunikacyjna wkroczyła w nową, dynamiczną fazę. Jej granice sięgają dziś już znacznie dalej niż jeszcze kilka lat temu i przenikają się m.in. z przemysłem rozrywkowym, medialnym czy technologicznym. Jak pokazują liczne badania rynkowe, stoją za tym czynniki takie jak: urządzenia mobilne , które stają się podstawowym środkiem dostępu do treści i usług, stałe podłączenie urządzeń konsumentów do sieci oraz personalizacja usług, wskazano w materiale.

"Obecność na rynku telekomunikacyjnym to już za mało. Dziś stawiamy kolejny, milowy krok w naszej podroży operatora konwergentnego. Poprzez systematyczne rozwijanie i tworzenie nowych usług - w szczególności tych dla domu - chcemy stać się operatorem pierwszego wyboru dla polskich klientów" - powiedział Maierhofer.

"To kierunek, który swoimi działaniami podpowiadają nam sami klienci. Coraz częściej widzimy, że czują się przytłoczeni zbyt dużą liczbą ofert i usług. Poszukują przy tym produktów najwyższej jakości. Wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom, oferując klientom najlepiej wyselekcjonowane usługi z najwyższej półki. Jestem przekonamy, że pozwolą nam one konkurować na rynku usług konwergentnych z operatorami, którzy do tego wyścigu dołączyli przed nami" - podsumował prezes.