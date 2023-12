Tak Stany Zjednoczone mogą wpłynąć na polską gospodarkę

Stany Zjednoczone szykują się na cięcia stóp

Łukasz Zembik - Dom Maklerski TMS Brokers - ocenia, że ostatnia decyzja Fed była pewnego rodzaju przełomem. Oczekiwania rynkowe na obniżki stóp procentowych w USA w 2024 roku zostały w pewnym stopniu potwierdzone. Rezerwa Federalna prognozuj trzy cięcia łącznie o 75 punktów bazowych. Rynek zaczął jeszcze mocniej wyceniać luzowanie monetarne i w tym momencie daje ok 80 proc. szans na taki ruch w marcu. Moim zdaniem jest to zbyt optymistyczna ocena a realne cięcia mogą nastąpić w okolicach czerwca.

Ekspert podkreśla też, co może wpłynąć na sytuację gospodarczą w Polsce. - Środki z KPO będą dodatkowym czynnikiem wspierającym giełdę oraz złotego. Będzie on jednak ograniczony. Pamiętajmy, że perspektywa unijnych pieniędzy został już w dużym stopniu zdyskontowana przez rynek (wzrosty na GPW oraz aprecjacja PLN). Nastąpiło to po wyborach parlamentarnych, kiedy to otrzymaliśmy niespodziankę w postaci zmiany władzy w Polsce na taką, która jest bardziej proeuropejska - podkreśla.

Niższe stopy procentowe w USA dobrym sygnałem dla Polski

Ekspert wylicza, że mediana oczekiwań FOMC, co do stóp procentowych zakłada, że na koniec przyszłego roku zobaczymy je na poziomie 4,60 proc. A to mogłoby oznaczać obniżki stóp procentowych o 75pb., czyli co najmniej "kilka" obniżek w całym roku. Warto odnotować, że jeszcze we wrześniu mediana tych oczekiwań wynosiła 5,10 proc.