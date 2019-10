Tauron miał 141,9 mln zł zysku netto, 996 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.

"W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa Tauron wypracowała wyższe o 18% niż rok wcześniej przychody ze sprzedaży. Było to konsekwencją głównie wyższych przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej, będących pochodną wyższych cen energii na rynku hurtowym i detalicznym" - czytamy w komunikacie.

W stosunku do końca 2018 r., w pierwszym półroczu 2019 r. nastąpił wzrost zobowiązań finansowych netto o 3% oraz wzrost wskaźnika dług netto/EBITDA do poziomu 2,6x.

"Sytuacja finansowa i płynnościowa Grupy Tauron jest stabilna, czego potwierdzeniem jest utrzymanie ratingu nadanego przez agencję ratingową Fitch na poziomie BBB z perspektywą stabilną. Odnosząc się do ostatniej akwizycji farm wiatrowych warto podkreślić, że dzięki tej transakcji istotnie zwiększymy produkcję zielonej energii elektrycznej, a nowe aktywa przyniosą ponad 100 mln zł EBITDA rocznie" - powiedział wiceprezes ds. finansów Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

"Było to przede wszystkim konsekwencją niższej sprzedaży energii elektrycznej z produkcji własnej. W wyniku korzystnych warunków wietrznych, hydrologicznych oraz wyższej produkcji jednostek biomasowych wzrosła produkcja energii ze źródeł odnawialnych, która wyniosła 0,69 TWh, tj. o 35% więcej niż w ubiegłym roku (0,51 TWh)" - wskazano także.

W I półroczu 2019 r. produkcja ciepła wyniosła 6,4 PJ i była niższa o 5% r/r, a sprzedaż ciepła w tym okresie zmniejszyła się o 1% do poziomu 8,8 PJ, co było efektem wyższych temperatur zewnętrznych.

Grupa Tauron w analizowanym okresie dostarczyła klientom 26,1 TWh energii elektrycznej, co oznacza utrzymanie poziomu z pierwszego półrocza 2018 r., kiedy dostarczono łącznie 26 TWh energii elektrycznej. Liczba klientów przyłączonych do sieci wzrosła do 5,63 mln.