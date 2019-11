Tauron: Zmiana polityki EBI skłania do zwrotu w kierunku źródeł zeroemisyjnych

Jego zdaniem nie jest to decyzja korzystna z punktu widzenia sektora elektroenergetycznego.

Wskazał też, że nowa polityka kredytowa banku skłania do myślenia bardziej w kierunku rozwoju źródeł zeroemisyjnych niż niskoemisyjnych.

"Apetyt na gaz będzie na pewno bardziej ograniczony. EBI daje jeden ze sposobów finansowania, innym są np. środki z banków komercyjnych. Więc to wcale nie wykluczy gazu. Nas skłania do refleksji, bo mamy dużo opcji do wybrania" - powiedział także Grzegorczyk.