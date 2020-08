The Dust: Juice rozpoczął prace nad trailerem do gry 'I, the Inqusitor'

"Współpraca z tak dużą firmą jak Juice, firmą z takim doświadczeniem, dorobkiem i sukcesami , to jak wejście do samochodu rajdowego. Zobaczycie więc państwo naszego inkwizytora na naprawdę szybkim torze , z wielkim wyrzutem adrenaliny i z ogromnymi emocjami. Ale mam nadzieję, że będziecie również zachwyceni malarskim artyzmem przedstawionej w filmie, przejmującej wizji" - powiedział pisarz i autor cyklu "Ja, inkwizytor" Jacek Piekara, cytowany w komunikacie.

Juice specjalizuje się w produkcji materiałów związanych z efektami wizualnymi i dźwiękiem. Studio to posiada wysoką renomę i bardzo duże sukcesy na globalnym rynku. Na swoim koncie ma udział w realizacji filmów reklamowych dla takich marek jak BMW, Mitsubishi, Mercedes, Pepsi, Budweiser, Casio, Huawei i wiele innych. Co istotne, Juice było zaangażowane m.in. w produkcję materiałów do gry "Call of Duty: Modern Warfare", podano dalej.