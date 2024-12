Triumf amerykańskich akcji. "Są lepsze na przestrzeni czterech dekad"

Jeśli spojrzymy na bardziej długoterminowe trendy, okazuje się, że akcje amerykańskie są lepsze również na przestrzeni niemal czterech dekad pokazanych na powyższym wykresie. Gdyby w końcu 1987 r. (tego roku sięgają dane dotyczące wspomnianego globalnego indeksu) zainwestować 100 dolarów w S&P 500, to uwzględniając reinwestycję dywidend, kapitał urósłby do ok. 5400 dolarów w końcówce 2024 r., co daje średnią roczną stopę zwrotu równą ok. 11,4 proc. Taka sama inwestycja w indeks obejmujący resztę giełdowego świata pomnożyłaby kapitał do 866 dolarów, czyli w tempie 6 proc. rocznie.