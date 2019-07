Toyota rozpocznie w Wałbrzychu produkcję kolejnej przekładni e-silników w 2021

" Nowoczesne , zautomatyzowane procesy produkcyjne gwarantują wysokiej jakości miejsca pracy i transfer technologii. Wszystko to składa się na większy poziom innowacyjności naszego kraju, który nieustannie wspina się w łańcuchu wartości. PAIH od lat współpracuje z Toyotą, wspiera też jej poddostawców. Reinwestycja, i do tego w tak ważnym dla polskiej gospodarki sektorze, to dowód na ogromne zaufanie jakim darzą Polskę i polskich pracowników najwięksi inwestorzy na świecie" - powiedział członek zarządu PAIH Krzysztof Senger, w komentarzu przesłanym ISBnews.

PAIH podkreśliła, że współpracuje z TMMP od 20 lat, czyli od wejścia japońskiego giganta do Polski. Agencja odgrywała kluczową rolę w ściągnięciu inwestora nad Wisłę, wspierała go później w procesie decyzyjnym dotyczącym każdej reinwestycji. Podobnie było również w przypadku uruchomienia produkcji nowej przekładni do e-silników. Eksperci PAIH wielokrotnie spotykali się z przedstawicielami Toyoty zachęcając inwestora do ulokowania tego procesu w jednej z polskich fabryk, podała PAIH.