Trans Polonia miała 4 tys.zł zysku netto, 1,34 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.

W I kw. 2019 roku Trans Polonia Group (TPG) odnotowała wzrost sprzedaży w każdym segmencie. Segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 22,1% i osiągnął przychody rzędu 19,8 mln zł, a transport paliw wypracował 34,4 mln zł (+5% r/r). Skala przychodów z usług logistyki asfaltów wzrosła ponad trzykrotnie do 2,5 mln zł (vs. 0,7 mln zł r/r). Pozytywne dynamiki TPG osiągnęła także w przewozach produktów spożywczych (+19,9% do 3,9 mln zł) i paliw silnikowych (+13,8% r/r do 31 mln zł). Grupa zwiększyła skalę działalności zarówno w kraju (wzrost przychodów +5,8% do 39,2 mln zł) oraz za granicą (+26,6% do 16,3 mln zł), podała spółka w osobnym komunikacie.