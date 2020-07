Transition Technologies miał ponad 200 mln zł przychodów w I poł. 2020 r.

"Dzięki odpowiedniej strukturze przychodów, koncentracji na wybranych sektorach (energetyka, gaz, informatyka medyczna i przemysł) i produktach stosunkowo mniej dotkniętych problemami z koronawirusem, Grupa w dalszym ciągu może realizować ambitne plany rozwojowe" - czytamy w komunikacie.

"Za nami kolejne, bardzo dobre półrocze z silnym trendem wzrostowym. Udało nam się raczej bezproblemowo przejść przez zawirowania na rynkach spowodowane koronawirusem, dodatkowo od jakiegoś czasu przygotowywaliśmy plany antykryzysowe, które zadziałały. Sektor IT wydaje się stosunkowo odporny na wpływ pandemii, w dalszej perspektywie przewidujemy zmiany w sposobie prowadzenia biznesu, które wzmocnią rolę firm IT" - powiedział prezes Transition Technologies profesor Konrad Świrski, cytowany w komunikacie.

Przychody firmy pochodzą głównie z rozwiązań w obszarach optymalizacji procesów przemysłowych (szczególnie IoT, VR/AR, PLM) oraz zaawansowanych możliwości handlu hurtowego w sektorach energetycznym, gazowym oraz chemicznym i petrochemicznym. Coraz więcej zamówień pochodzi także z dynamicznie rozwijającego się sektora healthcare. Transition Technologies jest także bardzo aktywna w nowoczesnym outsourcingu (model managed services) na rynkach zagranicznych oraz w polskim sektorze publicznym, wymieniono.

"W pierwszym półroczu 2020 wszystkie te obszary nie były tak bardzo narażone na problem COVID- 19, co przełożyło się na kolejny rekordowy wzrost obrotów Grupy. Chcemy nawet wykorzystać aktualną sytuację na rynkach na rozbudowę naszej struktury międzynarodowej. Zatrudniamy doświadczonych zagranicznych managerów, którzy są odpowiedzialni za rozwój firmy w krajach Europy Zachodniej, a w najbliższych tygodniach w Monachium otworzymy kolejną spółkę zależną. Oczywiście widzimy dużą niepewność na rynkach i wiele sprzecznych sygnałów gospodarczych, co sugeruje, że powrót gospodarki światowej na normalne tory zajmie zdecydowanie więcej czasu i okres koniunktury post COVID-19 to dopiero rok 2021" - dodał prezes.

Spółka planuje wykorzystać obecny czas na rozwój nowych linii produktowych oraz dodatkowo wykorzystać szansę na zmianę modeli biznesowych klientów (powszechna akceptacja pracy zdalnej, współpraca z kluczowymi partnerami IT, wzmocniona rola cyberbezpieczeństwa). Zmiany w gospodarce światowej pokazują, że rośnie rola europejskiego przemysłu (reindustrializacja oparta o wysoką automatyzację procesów) oraz tzw. ,,nearshoring" - bliższa współpraca w tym zakresie z europejskimi firmami IT - co będzie dodatkowym impulsem wzrostowym dla Grupy. Transition Technologies chce być jednym z europejskich liderów w obszarze usług IT dla nowoczesnego przemysłu, nowej energetyki i nowej medycyny. W planach jest także poszukiwanie komplementarnych spółek dla procesów łączenia i akwizycji, wskazano w informacji.

"Mamy wciąż silną pozycję rynkową, długoterminowe zamówienia, jesteśmy coraz bardziej rozpoznawalni na rynkach europejskich i światowych, znajdujemy nowe nisze, adaptujemy dostępne technologie do nowych zastosowań we własnych, kompleksowych wdrożeniach. Chcemy utrzymać trend wzrostowy na poziomie 25% r/r i wciąż liczymy na osiągniecie poziomu 450-500 mln przychodu w całym 2020" - podsumował Świrski.

W styczniu br. Transition Technologies podał, że w tym roku celuje w nawet 35-proc. wzrost r/r przychodów, tj. do poziomu 500 mln zł.

Transition Technologies to polska grupa kapitałowa skupiająca firmy IT, dostarczająca zaawansowane i nowoczesne rozwiązania dla rynku energii, gazu, przemysłu oraz bioinformatyki. Grupa zapewnia kompleksowy outsourcing usług IT i produkcji oprogramowania.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

