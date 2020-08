Trei RE chce m.in. otworzyć 5 Vendo Parków w Polsce w II poł. 2020 r.

"Nie spodziewaliśmy się, że nasze Vendo Parki tak szybko wrócą do swoich obrotów sprzed pandemii, a nawet je zwiększą. Tymczasem sklepy niektórych z naszych najemców odnotowują dziś obroty nawet o 20-60% wyższe niż przed lockdownem. Mimo sytuacji z COVID-19 kontynuowaliśmy nasze plany rozwoju. W pierwszej połowie 2020 roku otworzyliśmy dwa nowe Vendo Parki w Jaworze i Płocku. Kolejny, wynajęty w 100%, właśnie rozpoczął działalność w Solcu Kujawskim. Nasze plany w tym roku obejmują jeszcze budowę i oddanie do użytku parków handlowych w Częstochowie, Zielonce, Łukowie i Władysławowie. Osiągnęliśmy tempo wzrostu sieci Vendo Park do siedmiu ukończonych obiektów rocznie i zamierzamy utrzymać ten poziom w przyszłości" - skomentował Wesołowski.

Grupa podsumowała swoje wyniki za I półrocze 2020 r. z działalności na sześciu rynkach - w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Portugalii i USA. W I połowie 2020 r. firma zwiększyła wolumen projektów w budowie do 960 mln euro, co stanowi wzrost o 230 mln euro (31%) rok do roku i o 60 mln euro w stosunku do końca 2019 r. W podziale na rodzaj inwestycji przekłada się to na 175 mln euro w nieruchomościach handlowych (na koniec 2019 r.: 170 mln euro) oraz 785 mln euro w segmencie mieszkaniowym (na koniec 2019 r.: 730 mln euro).