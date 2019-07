Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

5G: W Polsce brak aktywnych i zdecydowanych działań na rzecz rozwoju przemysłu 4.0, sieci 5G, społeczeństwa 5.0, cyfryzacji sieci infrastrukturalnych (elektrycznych, drogowych, kolejowych). Tymczasem to właśnie sieć 5G jest warunkiem koniecznym do wdrożenia gospodarki 4.0, wynika z raportu "Krótka opowieść o społeczeństwie 5.0. Czyli jak żyć i funkcjonować w dobie gospodarki 4.0 i sieci 5G", przygotowanego przez Krajową Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Fundację Digital Poland. Źródło: ISBnews

Raport: Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) podał ,że liczba przeniesionych numerów telefonów stacjonarnych wyniosła łącznie 84 383 w II kw. 2019 r., Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały Tide Software (14,71 tys.) oraz Toya (7,03 tys.), zaś największy ujemny - Orange Polska (-19,35 tys.) i Globitel (-11,99 tys.), podał Urząd.W kwietniu br. przeniesiono 45,75 tys. numerów, w maju 23,13 tys. numerów, a w czerwcu 15,5 tys. numerów, podał Urząd. Łączna liczba przeniesionych numerów komórkowych wyniosła 458 384 w II kwartale 2019 r., podał UKE. Najwyższy dodatni bilans przenoszonych numerów zanotowały: Netia - d. Telefonia Dialog (40,31 tys.), Polkomtel (25,43 tys.) oraz Premium Mobile (14,18 tys.), a największy ujemny: P4 (-45,58 tys.), Netia (-37,16 tys.) i Orange Polska (-12,82 tys.), podano w informacji. W kwietniu przeniesiono łącznie 180,63 tys. numerów, w maju 154,6 tys., a w czerwcu 123,16 tys., podano również. Źródło: ISBnews

E-zakupy: Ponad połowa (57%) Polaków dokonuje zakupów online, a 66% szuka w sieci informacji o produktach i ich cenach. Większe i młodsze gospodarstwa domowe intensywniej używają kanałów online, natomiast mniejsze i starsze częściej wybierają sklepy tradycyjne, wynika z badania przeprowadzonego przez EY. Odsetek kupujących w sieci zależy nie tylko od kategorii produktów, ale również od wieku, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, czy dochodów. Źródło: ISBnews

E-commerce: Ponad połowa (52%) kupujących w internecie deklaruje, że Paczkomaty są najczęściej wybieraną formę dostawy towaru, podał InPost, powołując się na raport Gemius dla e-Commerce Polska "E-commerce w Polsce 2019". Oznacza to wzrost popularności usługi wśród internatów o 4 pkt proc. w porównaniu do wyników raportu za 2018 rok. Ponadto 61% badanych deklaruje, że usługa InPost najbardziej zachęca ich do zakupów przez internet - jest to wzrost o 6 pkt proc. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Liczba użytkowników telefonii stacjonarnej spadła do 4,1 mln w 2018 r. z 4,8 mln rok wcześniej, wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r." Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE). Nasycenie usługami dostępu do internetu szerokopasmowego w Polsce w przeliczeniu na gospodarstwa domowe wyniosło 105% w 2018 r. wobec 103% rok wcześniej, wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2016 r. (UKE). Operatorzy odnotowali w swoich bazach 51,6 mln kart SIM na koniec 2018 r. (tj. o 3% mniej niż rok wcześniej), co przełożyło się na nasycenie usługami telefonii mobilnej na poziomie 134% (spadek o 3 pkt proc. r/r), wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w 2017 r." (UKE). Łączna wartość rynku telekomunikacyjnego wyniosła ok. 39,2 mld zł w 2018 r. i spadła o 0,3 mld zł wobec poprzedniego roku, wynika z "Raportu o stanie rynku telekomunikacyjnego w Polsce w 2018 r." (UKE).Źródło: ISBnews

Legislacja: Podatek od przedsiębiorstw cyfrowych ma przynieść budżetowi ok. 0,5 mld zł dochodu, przy czym zostanie on nałożony na duże przedsiębiorstwa cyfrowe, oferujące usługi dla biznesu, zapowiedział wiceminister finansów Leszek Skiba. Źródło: ISBnews

Sztuczna inteligencja: Jest przyszłością operacji logistycznych, uważa DHL i publikuje raport ,,Digital Twins in Logistics" - perspektywę firmy na temat wpływu cyfrowych bliźniaków na branżę logistyczną. Według niego, przez 6 najbliższych lat rynek cyfrowych bliźniaków będzie rósł średnio na poziomie 38% rocznie i przekroczy wartość 26 mld USD; System może dokonywać przewidywania i na ich podstawie podejmować autonomiczne decyzje dotyczące zapasów lub dostaw. Źródło: spółka

E-commerce: Tylko 30% sklepów działa w polskim internecie dłużej niż 8 lat. Jednym z wielu powodów słabej kondycji finansowej, a co za tym idzie - zakończenia swojej działalności - są zaległości w bieżącym regulowaniu zobowiązań. Aby móc utrzymać firmę, przedsiębiorcy potrzebują dodatkowych środków na już, które mogą przeznaczyć na wybrane przez nich cele. Takim rozwiązaniem jest FlexKapitał - pierwsza w Polsce odnawialna linia finansowa. Limit sięga 50 tys. zł i przedsiębiorca może dowolnie wypłacać pieniądze przez 6 miesięcy. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na takie rozwiązanie, ponieważ szybko potrzebują zastrzyku pieniędzy, a w Finiata.pl limit jest przyznawany w ciągu 24 godzin, ocenia Alexander Beresford, CMO Finiata.pl. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Barracuda opublikowała raport z badania przeprowadzonego wśród decydentów z firm w regionie EMEA na temat zagrożeń rozprzestrzeniających się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prawie 9 na 10 badanych dyrektorów ds. technologii i dyrektorów ds. bezpieczeństwa spodziewa się w ciągu najbliższych 12 miesięcy dalszego wzrostu liczby zagrożeń rozprzestrzeniających się tą drogą. W ich ocenie do najpoważniejszych zagrożeń należy obecnie phishing: podczas ostatnich 12 miesięcy prawie 3/4 ankietowanych firm doświadczyło ataków polegających na podszywaniu się pod różne instytucje - w Polsce do tej grupy należy m.in. fala maili wysyłanych rzekomo przez Urzędy Skarbowe z informacją na temat kontroli skarbowej ,czy fala faktur i fałszywych ponagleń w sprawie rzekomo zaległych płatności - a ponad połowa była obiektem ataku innymi metodami phishingu. Najczęściej atakowane były działy finansowe oraz biura zarządu, ale zaskakująco często na liście celów były też działy obsługi klienta. W efekcie

rosnących zagrożeń wysyłanych pocztą elektroniczną, ponad jedna trzecia respondentów wdraża alternatywne metody wymiany informacji - jak np. komunikatory - a drugie tyle rozważa takie rozwiązanie. Jednak kluczowe dla bezpieczeństwa okazuje się edukowanie pracowników, choć wydaje się, że szkolenia wciąż są zdecydowanie niewystarczające w większości organizacji. Najwięcej (29%) respondentów przechodzi je zaledwie raz do roku, a w znacznej części firm organizowano je dopiero po skutecznym ataku. Źródło: spółka

Robotyka: W Polsce jest obecnie zainstalowanych siedem nowoczesnych robotów da Vinci, wykorzystywanych do przeprowadzania skomplikowanych zabiegów chirurgicznych. To tyle samo co w dwa razy mniejszej pod względem ludności Rumunii i istotnie mniej niż w Czechach, które dysponują dziesięcioma robotami. Europejskimi liderami są Niemcy i Włochy - każdy z tych krajów ma ponad sto systemów chirurgicznych. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Upper Finance Med Consulting, która m.in. analizuje rynek usług medycznych w Polsce i Europie, przyszłość robotyki medycznej będzie kształtowana przez stałe zwiększanie wydatków na badania i rozwój, rosnące zapotrzebowanie ośrodków medycznych i wzrost wymagań pacjentów. Eksperci podkreślają, że Polacy mają znaczące osiągniecia w zakresie rozwoju robotyki medycznej. Źródło: spółka

Cyberbezpieczeństwo: Eksperci z TestArmy CyberForces zaprezentowali wyniki przeprowadzonych przez siebie testów - a zbadali najpopularniejsze, wykorzystywane przez firmy urządzenia IoT, odkrywając że praktycznie połowa z nich ma poważne luki w systemach bezpieczeństwa. Aby jeszcze mocniej to podkreślić, zdalnie włamali się do znanej korporacji, która zajmuje się przetwarzaniem wrażliwych danych osobowych, przez znajdującą się w biurze bezprzewodową drukarkę. W efekcie zyskali dostęp nie tylko do systemu informatycznego, ale mogli też wejść do biura (co zresztą zrobili - weszli w nocy i zostawili na biurku prezesa swoją wizytówkę). Źródło: spółka

Legislacja: Łatwiejszy dostęp do szybkiego Internetu coraz bliżej - megaustawa przyjęta, podano w komunikacie. Lepszy zasięg w telefonie, szybki Internet - także tam, gdzie dzisiaj go nie ma - to efekty, które odczujemy dzięki przyjętej przez Sejm megaustawie. Obecnie blisko 5 milionów gospodarstw domowych nie ma dostępu do szerokopasmowej sieci, a aktualne przepisy regulujące proces inwestycji telekomunikacyjnych mają przeszło 10 lat. Nie odpowiadają na potrzeby Polaków i polskiej gospodarki. Megaustawa trafi teraz do Senatu. Jeśli senatorowie podzielą zdanie posłów i przyjmą przepisy - kolejnym krokiem będzie przesłanie jej do podpisu Prezydenta. Pełna nazwa brzmi 'Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw'.

"Przyjęcie megaustawy to ważny krok, by z szybkiego Internetu mogli korzystać wszyscy Polacy, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. To także korzyści dla polskiej gospodarki, która dzięki tym zmianom stanie się bardziej konkurencyjna i jeszcze nowocześniejsza. Dzięki nowym przepisom Internet wreszcie dotrze tam, gdzie dziś często go nie ma - na wieś, tereny trudnodostępne i mniej zaludnione" - mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Dzięki nowym przepisom proces inwestycyjno-budowlany związany z m.in. budową sieci szerokopasmowych będzie krótszy i prostszy. Spadną koszty takich inwestycji (poprzez m.in. obniżenie opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego aż o 90%). Ponadto, operatorzy - a to oni budują w Polsce sieci telekomunikacyjne i wprowadzają technologię - będą też mogli w większym stopniu niż obecnie wykorzystywać istniejącą infrastrukturę techniczną. Mniej za to zapłacą.

"Dzięki przyjętym przez Sejm zmianom, operatorom będzie się opłacało podłączać do szerokopasmowego Internetu także te gospodarstwa domowe, które - właśnie z uwagi na zbyt wysokie koszty doprowadzenia do nich szybkiej sieci - w tej chwili są wykluczone" - mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Megaustawa nakłada na operatorów telekomunikacyjnych nowe obowiązki w zakresie raportowania danych o poziomach pól elektromagnetycznych w środowisku. "Już za rok zostanie wdrożony system SI2PEM, który każdemu pozwoli sprawdzić, czy poziom pól w dowolnym miejscu w kraju jest zgodny z przepisami" - mówi wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

W ustawie zaproponowano także powołanie Funduszu Szerokopasmowego. Jego roczny budżet to ok. 140 mln. zł. Ze środków Funduszu możliwe będzie np. dofinansowanie budowy i rozwoju sieci telekomunikacyjnych. Źródło: urząd

Hardware: Firma Vertiv opublikowała opracowanie "Data Center 2025: Closer to the edge" z wynikami badania dotyczącego przyszłości centrów danych. Wynika z nich, że ponad połowa (53%) ankietowanych firm, które już korzystają z technologii edge computingu albo planują to do 2025 roku, spodziewa się, że liczba ich serwerowni wzrośnie o co najmniej 100%, a 20% spodziewa się wzrostu czterokrotnego lub większego. Łącznie liczba takich placówek ma wzrosnąć o 226% od teraz do 2025 roku. Źródło: spółka

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

CD Projekt: Następny duży projekt będzie miał miejsce w uniwersum Cyberpunk, poinformował członek zarządu ds. finansowych Piotr Nielubowicz. CD Projekt ocenia, że początek GOG Galaxy 2.0 jest bardzo obiecujący, poinformował prezes Adam Kiciński. W jego ocenie, jeżeli gracze zaakceptują to rozwiązanie, przełoży się to na korzyści dla grupy. CD Projekt zakłada "mocną dawkę" nowych informacji o grze "Cyberpunk 2077" od początku przyszłego roku oraz znacznie większą kampanię marketingową niż w przypadku Wiedźmina 3, poinformowali członkowie zarządu. Data premiery "Cyberpunk 2077", ustalona na połowę kwietnia 2020 r., jest "bardzo trafiona", a preordery "idą bardzo dobrze", poinformował prezes CD Projektu Adam Kiciński. Źródło: ISBnews

Giełda Papierów Wartościowych: Zdecydowała o rozpoczęciu projektu mającego na celu przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie budowy własnego systemu transakcyjnego z dofinansowaniem ze środków grantowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała giełda. Na tym etapie, łączna wartość wydatków związanych z realizacją projektu przewidywana jest na kwotę 90 mln zł. Źródło: ISBnews

T-Mobile Polska: W konwergentnej ofercie Magenta1, która staje się podstawowym produktem operatora, stawia m.in. na partnerstwa z firmami OTT, w tym strategiczne partnerstwo z Netflix, poinformował prezes Andreas Maierhofer. Źródło: ISBnews

ABC Data: Zawarła z MCI.PrivateVentures Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym działającym na rzecz Subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0, reprezentowanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (MCI), ALSO Holding AG (inwestor) oraz Roseville Investments (BidCo) umowę sprzedaży przedsiębiorstwa emitenta na rzecz BidCo za 147,6 mln zł, podała spółka. Jednocześnie ABC Data Marketing, spółka zależna ABC Data, ma umowę sprzedaży przedsiębiorstwa ABCD Marketing na rzecz BidCo za 35 mln zł. Andrzej Lis zastąpił Ilonę Weiss na stanowisku prezesa, podała spółka. Źródło: ISBnews

H88: Spółka zależna R22, nabędzie 80 tys. akcji R22 w ramach programu skupu, podało R22. Średnia stopa redukcji złożonych ofert sprzedaży wyniosła ok. 99,39%. Źródło: ISBnews

Bloober Team: Zakończył przegląd opcji strategicznych i w najbliższym czasie będzie rozważać propozycje wyłącznie od inwestorów branżowych, którzy będą w stanie zapewnić spółce jej pełną niezależność i długoletnią autonomię, podała spółka. Źródło: ISBnews

FreeNow: Chce być numerem jeden w każdym mieście Polski, w jakim działa, rozwijając usługi w ramach platformy multimodalnej, poinformował dyrektor zarządzający Krzysztof Urban. W związku z rozwojem planuje zatrudnić 800 kierowców w ciągu wakacji. Źródło: ISBnews

Ten Square Games: Miał szacunkowo 49,7 mln zł skonsolidowanych przychodów w II kw. 2019 r. (bez uwzględnienia przychodu odroczonego w czasie), co oznacza wzrost ponad dwukrotny wzrost w skali roku oraz 10-proc. w ujęciu kwartalnym, podała spółka. Źródło:ISBnews

Ekstraklasa: Sfinalizowała negocjacje w najważniejszych obszarach praw mediowych na sezony 2019/20 oraz 2020/21. Ligowa spółka sprzedała prawa do pokazywania skrótów meczów w telewizji w Polsce, prawa do transmisji meczów na wybranych rynkach międzynarodowych oraz prawa bukmacherskie, podała spółka. Źródło:ISBnews

Ultima Ratio: Duże firmy prowadzące rocznie kilka tysięcy sporów sądowych ze swoimi kontrahentami mogą zaoszczędzić kilka milionów złotych dzięki prowadzeniu spraw online, poinformował Robert Szczepanek, współzałożyciel pierwszego w Polsce w pełni elektronicznego sądu polubownego dla firm Ultima Ratio. Według szacunków twórców Ultima Ratio, prowadzenie sprawy online może zmniejszyć zużycie papieru o 200 razy w porównaniu do sądownictwa tradycyjnego. Źródło: ISBnews

MCI: Sytuacja startupów w kraju nie jest taka zła, jak mogłoby się wydawać. Oczywiście Chiny i USA są niezaprzeczalnymi liderami w dziedzinie innowacji, ale Polska znajduje się w czołówce krajów CEE - skomentował Tomasz Czechowicz z Grupy MCI. Zwrócił uwagę, że wyprzedzają nas jedynie Estonia i Czechy. "Przykładem spółek z polskiego rynku, które osiągnęły niezaprzeczalny sukces, są takie firmy jak Allegro czy PayU. Rozwinęły swoją działalność dzięki wsparciu inwestorów zewnętrznych"- mówi Czechowicz. Mimo potencjału drzemiącego w polskich startupach, krajowy rynek nie jest atrakcyjny dla europejskich i globalnych funduszy Venture Capital. Czechowicz ocenia, że potrzeba wiele czasu, aby ta sytuacja uległa zmianie. Aby nasz rynek oferował wysoką podaż spółek, w które zagraniczne fundusze będą chciały inwestować, Polska musi stać się pewnego rodzaju regionalnym centrum rozwoju - zbudowanym z najlepszych zespołów specjalistów. Istotnym elementem tego rozwiązania mogłaby być np. zmiana w systemie podatkowym dla

osób prowadzących biznes technologiczny na bardziej przyjazny. Czechowicz zwrócił także uwagę na podstawy rozwoju każdej spółki. To przede wszystkim ludzie zaangażowani w dany projekt. Podkreślił, że polscy specjaliści są pożądani przez zagraniczne firmy. "To bardzo ważne, aby takich ekspertów zatrzymać w Polsce, bo jest to kapitał, bez którego nie da się rozwijać żadnych projektów. Wiedzą o tym w szczególności firmy mające potencjał, by zostać tzw. jednorożcami. Ich sukces determinuje przede wszystkim praca liderów" - podsumował Czechowicz. Źródło: spółka

Omnipack: Karol Milewski objął stanowisko chief commercial officera. Firma jest jednym z czołowych operatorów logistycznych dla eCommerce w Polsce. Milewski to przedsiębiorca i inwestor. Ma na swoim koncie zbudowanie od zera dwóch rentownych biznesów - Groupon Polska i iProspect. Od 2016 roku pełnił w Polsce funkcję prezesa zarządu iProspect, a następnie doradcy zarządu. Źródło: spółka

Neweconomy: Platforma crowdfundingu udziałowego dla firm rozpoczęła działalność w Polsce. Jak podano, jest to jedna z pierwszych platform crowdfundingu udziałowego skierowana do właścicieli spółek z o.o. Portal został stworzony we współpracy z serwisem Patronite. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

CDA: Akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu 5,08 mln zł z zysku netto na dywidendę, tj. o wypłacie 0,5 zł na akcję, podała spółka. Walne zgromadzenie zdecydowało także o programie motywacyjnym, którego warunkiem jest osiągnięcie 32 mln zł przychodów w 2019 r. i 39 mln zł w 2022 r. Źródło: ISBnews

LiveChat Software: Podjął uchwałę dotyczącą wypłaty drugiej zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/19, podała spółka. Kwota zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy wynosi 13,9 mln zł, co oznacza 0,54 zł na akcję. LiveChat Software miał 27 557 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 lipca, podała spółka. W czerwcu liczba klientów wzrosła o 292 firmy netto. Źródło: ISBnews

Legimi: Przydzieliło 271 obligacji zabezpieczonych, oprocentowanych, na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1 000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 271 000 zł, podała spółka. Cena emisyjna jednej obligacji wynosiła 1 000 zł. Źródło: ISBnews

MVGM: Firma zarządzania nieruchomościami, rozwijająca technologie cyfryzacyjne w branży real estate, kupuje biznes JLL związany z zarządzaniem nieruchomościami w krajach Europy kontynentalnej, w tym w Polsce. Firmy nawiązują jednocześnie partnerstwo strategiczne. Dzięki transakcji MVGM wchodzi do pierwszej piątki największych graczy w obszarze zarządzania nieruchomościami w Europie. Źródło: spółka

PayU: Rozszerza swój globalny zasięg na Azję Południowo-Wschodnią po ogłoszeniu umowy zakupu większościowego pakietu w Red Dot Payment. Jest to kolejny krok PayU na drodze do stania się wiodącym dostawcą rozwiązań płatniczych na szybko rozwijających się rynkach oraz jednym z największych inwestorów w fintech na świecie. Źródło:spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Play: Sieć komórkowa należąca do Play Communications oraz Vectra podpisały umowę o współpracy w zakresie udostępnienia sieci szerokopasmowej Vectry dla Play, podało Play. Spółki planują podłączyć pierwszych klientów Play w I kw. 2020 r. Play rozpoczyna współpracę z Huawei przy wdrożeniu pilotażu 5G w Toruniu, podał operator. Źródło: ISBnews

Polski Koncern Naftowy Orlen: Zawarł z APN Promise umowę o współpracy, na mocy której APN Promise zobowiązuje się do świadczenia na rzecz PKN Orlen usług związanych z obsługą umowy enterprise agreement z Microsoft Ireland Operations Limited, podała spółka. Maksymalna wysokość wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć 30 mln euro, podał APN Promise.Źródło:ISBnews

Movie Games: Premiera "Lust for Darkness" na Nintendo Switch odbędzie się 12 lipca. Źródło:spółka

Legimi: Prowadzi program pilotażowy dla użytkowników Readfy, mający na celu zachęcenie do usługi premium w postaci abonamentu w Legimi.de, podała spółka. Na ten moment polskiej spółce udało się skonwertować kilkuset użytkowników niemieckiego Readfy. Źródło:ISBnews

Poczta Polska: Testuje projekt "Automatyczna identyfikacja przesyłek", polegający na zastosowaniu nowoczesnych technologii radiowej identyfikacji obiektów (RFID). Ma ona usprawnić sortowanie przesyłek. Jest to pierwszy projekt Poczty Polskiej finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość projektu to 9,1 mln zł. Źródło:ISBnews

Klabater: Otrzymał ponad 80 tys. zł dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) w ramach programu rozwoju sektorów kreatywnych, podała spółka. Przyznane środki zostaną przeznaczone na stworzenie prototypu gry pod roboczą nazwą "Cyrk" oraz promocję spółki na tegorocznych targach gier wideo Gamescom w Kolonii. Źródło:ISBnews

T-Bull: Udostępnił grę "Racing Classics PRO: Drag Race & Real Speed" na urządzenia z systemem operacyjnym Android, podała spółka. Źródło:ISBnews

Creepy Jar: Premiera pełnej wersji gry "Green Hell" nastąpi w 5 września 2019 r., podała spółka. Źródło:ISBnews

ECC Games: Rozpoczął soft launch gry "Ultimate Fishing Simulator 2019" na platformie Android, podała spółka. ECC Games chce przetestować tytuł na wybranych rynkach, dostosować go do wymagań użytkowników i ułożyć odpowiedni model monetyzacji. Źródło: ISBnews

PKO Bank Polski (agent rozliczeniowy), eService: Konsorcjum Banku Pocztowego (lider), dostarczy terminale i nowoczesne usługi płatnicze dla Poczty Polskiej. Umowa zapewnia klientom dostęp do płatności bezgotówkowych w sieci 4700 placówek Poczty Polskiej oraz u 3500 kurierów przez kolejne trzy lata, podał Bank Pocztowy. Źródło: ISBnews

QubicGames: Otrzymał potwierdzenie od Nintendo of America i Nintendo of Europe o ustaleniu daty wprowadzenia do sprzedaży gry "Mini Trains" na konsolę Nintendo Switch w Ameryce Północnej, Europie i Australii na 19 lipca 2019 roku, podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Zawarło z ECC umowę, na podstawie której Ultimate Games prawa do gry "Super One Tap Tennis", podało Ultimate Games. Spółka wyda grę na Nintendo Switch - premiera planowana jest na 2019 r. Źródło: ISBnews

Forever Entertainment: Ustalił datę premiery gier "Gunpowder on The Teeth: Arcade" i "Terrorhythm" na platformie Nintendo Switch na 25 lipca br., podała spółka. Źródło: ISBnews

Ultimate Games: Szacuje, że w okresie od rozpoczęcia sprzedaży gry "Phantom Doctrine" na platformie Nintendo Switch do dziś wszystkie koszty produkcji i marketingu gry zwróciły się, podała spółka. Źródło: ISBnews

Silvair: Nawiązał współpracę z Architectural FX, firmą specjalizującą się w integracji i sprzedaży produktów premium na rynku oświetleniowym w Wielkiej Brytanii, podała spółka. Źródło: ISBnews

Bank Millennium: Liczy, że w sierpniu wszyscy klienci bankowości mobilnej będą już posiadali nową wersję aplikacji, która umożliwi im korzystanie z usługi automatycznych płatności za autostrady Autopay (jej dostawcą jest Blue Media). System działa obecnie na autostradzie A1, a wkrótce będzie dostępny na autostradzie A4, poinformowali przedstawiciele obu spółek. Źródło: ISBnews

MedApp: Otrzymał pozytywną decyzję Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) dotyczącą udziału spółki w programie "Polskie Mosty Technologiczne". W ramach programu MedApp otrzyma dofinansowanie w wysokości 120 tys. zł, które pozwoli spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynek kenijski, podał MedApp. W ramach grantu PAIH będzie również służyć spółce doradztwem oraz wsparciem merytorycznym odnośnie planowanego wejścia na nowy rynek. Źródło: ISBnews

Emitel: Otworzył w Krakowie zmodernizowane Centrum Zarządzania Siecią. Centrum wyposażone jest między innymi w nowoczesną ścianę graficzną oraz zaawansowane narzędzia diagnostyczne i dyspozytorskie, które wspomagają ekspertów w lepszej kontroli nadzorowanych systemów oraz sprawnym zarządzaniu sygnałami alarmowymi, podała spółka. Źródło: ISBnews

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR): Rozliczyła w czerwcu 2019 r. w systemie Elixir 149,9 mln transakcji o łącznej wartości 437,5 mld zł, w systemie Euro Elixir, obsługującym rozliczenia krajowe i zagraniczne w euro - rozliczono 3,07 mln komunikatów o wartości 17,49 mld euro. W Express Elixir przetworzono rekordowe 2,11 mln przelewów natychmiastowych o wolumenie obrotu wynoszącym 3,4 mld zł, podał KIR. Źródło: ISBnews

Grupa CHL: Nabyła irlandzką spółkę Rubelite wartą ponad 24 mln euro, dzięki czemu aktywa grupy zwiększają się do 120 mln euro - a jej kierownictwo planuje oprzeć strukturę zarządzania na zakupionej ostatnio w Polsce spółce Airtime, podała grupa. Źródło: ISBnews

Arts Alliance: Pracuje nad grą pod roboczym tytułem "Project X", podała spółka. Produkcja realizowana wspólnie z zewnętrznym studiem to walking simulator połączony z survivalem. Premiera gry planowana jest w 2020 r. Źródło: ISBnews

BoomBit: Planuje trzy premiery gier w formule GaaS (Game as a Service) w III kwartale br., wszystkie tytuły są już gotowe, natomiast spółka czeka na właściwy moment, poinformował prezes Marcin Olejarz. Źródło: ISBnews

Huawei: Wprowadza do swojego portfolio pierwszy smartfon z wysuwanym aparatem selfie, wspieranym przez sztuczną inteligencję. Kamera schowana w obudowie sprawia, że Huawei P smart Z wyróżnia się wyjątkowo dużą powierzchnią użytkową ekranu. Będzie można go kupić w przedsprzedaży od 5 lipca do 21 lipca w zestawie z inteligentną opaską do monitorowania aktywności fizycznej, Huawei Band 2 Pro. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach - czarnym, niebieskim i zielonym. Źródło: spółka

SAS, Octo Telematics: Opracowały platformę telematyczną pomagającą ubezpieczycielom komunikacyjnym w skutecznej wycenie ryzyka, zarządzaniu roszczeniami i tworzeniu bardziej spersonalizowanych ofert dla swoich klientów. Źródło: spółka

Uber Eats: Włącza do usług własnych dostawców restauracji (ang. Bring Your Own Courier). Dzięki kooperacji z platformą, ponad 120 000 restauracji może teraz obsługiwać klientów i jeszcze lepiej rozwijać swoją działalność. Nowa usługa będzie dostępna w 150 miastach Belgii, Francji, Włoch, Portugalii, Hiszpanii oraz Polski. Źródło: spółka

Selectivv: Rozszerzył funkcjonalności narzędzia Viewer o nowe możliwości analityczne. Teraz nie tylko sprawdzimy nawyki oraz charakterystykę klientów odwiedzających nasz obiekt handlowo-usługowy, ale także obiekty konkurencji. Źródło: spółka

MCX PRO: Ogłosiła współpracę z największym niezależnym dostawcą rozwiązań IAM w Europie - firmą Beta Systems. Dzięki tej kooperacji polscy klienci MCX PRO zyskują dostęp do zupełnie nowej gamy rozwiązań z zakresu cybersecurity. Źródło: spółka

HP: Przedstawia nowe modele z serii HP Elite 800 Healthcare Edition. HP EliteBook 840 G6 Healthcare Edition i HP EliteOne 800 G5 Healthcare Edition All-In-One to komputery do zastosowań medycznych oferujące zaawansowane funkcje ochrony prywatności. Źródło: spółka

Comarch: Podpisał umowę ze Starostwem Powiatowym w Opolu na dostawę systemu informatycznego w ramach projektu ,,E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego". Wdrażany system w ramach Centrum Usług Wspólnych udostępni wszystkim powiatowym oraz wojewódzkiemu Ośrodkowi Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 18 e-usług do obsługi Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w tym obsługę geodetów, rzeczoznawców, komorników oraz projektantów. Dodatkowo oprogramowanie pozwoli na usprawnienie zarządzanie rejestrami w gospodarce przestrzennej. Całkowita wartość umowy wynosi ponad 6,2 mln zł brutto. Źródło: spółka

Tradus: Machine learning, czyli uczenie maszynowe to procesy, które coraz powszechniej stosuje się w wielu obszarach przedsiębiorstw różnych branż. Sektorem, który coraz chętniej wykorzystuje tę technologię jest handel w sieci, nie tylko ze względu na ciągłe wzrosty jego popularności. Przykładem zastosowania mechanizmów sztucznej inteligencji jest algorytm TMV (Tradus Market Value) wykorzystywany przez firmę platformę handlu elektronicznego Tradus. Korzystając m.in. z danych rynkowych, z milionów innych ogłoszeń oraz danych historycznych pomaga określać rynkową wartość wystawionych pojazdów w czasie rzeczywistym. Źródło: spółka

Baxter: Międzynarodowa firma technologii m.in. w dziedzinie opieki nefrologicznej uruchomiła serwis Sharesource 2.0. Platforma ta umożliwia pracownikom służby zdrowia uzyskanie bardziej szczegółowej wiedzy o przebiegu zabiegów dializy otrzewnowej przeprowadzanych samodzielnie przez pacjentów w warunkach domowych - dokładna analiza danych ułatwia ich interpretację, a dzięki temu - możliwe jest znacznie szybsze podejmowanie decyzji dotyczących zabiegów w oparciu o większy zakres informacji, a tym samym usprawnienie procesów klinicznych. To przełomowe rozwiązanie w opiece nad pacjentem dializowanym otrzewnowo. Sharesource (wersja 1.0) , najczęściej stosowana na świecie platforma telemedyczna do dializ domowych, została wykorzystana już w ponad 7 milionach tych zabiegów w ponad 40 krajach. Źródło: spółka

Huawei: Wprowadza na polski rynek nowe modele urządzeń Huawei Mate 20 X (5G) oraz Huawei MediaPad T5 10" LTE. Huawei Mate 20 X (5G) to pierwszy smartfon obsługujący sieć 5G, który trafi do regularnej sprzedaży w Polsce. Telefon jako jedyny na świecie wspiera zarówno technologię SA i NSA. Oznacza to, że nowy smartfon Huawei zaoferuje pełne spektrum możliwości 5G: nie tylko ultraszybki transfer danych, ale również rozwiązania przyszłości, takie jak smart city. Huawei Mate 20 X (5G) wyróżnia się 7,2-calowym ekranem OLED i pojemną baterią, co czyni go potężnym narzędziem do korzystania z multimedialnej rozrywki. Rekomendowana cena nowego telefonu Huawei to 4299 złotych. Smartfon pojawi się w sprzedaży na przełomie lipca i sierpnia, i będzie dostępny w kolorze szmaragdowym.

Z kolei Huawei MediaPad T5 10" LTE został wyposażony w większą pamięć wewnętrzną (64 GB) oraz baterię o pojemności 5100 mAh. Umożliwia ona oglądanie filmów nawet do 8 godzin na jednym ładowaniu. Rekomendowana cena urządzenia wynosi 999 zł. Każdy, kto zamówi nowy tablet w przedsprzedaży między 15 a 28 lipca otrzyma bezprzewodowe słuchawki Huawei AM61. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował nowe rozwiązanie Secure SD-Branch. Zapewnia ono bezpieczeństwo danych na brzegu sieci rozległych, którymi połączone są oddziały przedsiębiorstw. Jest także zgodne z koncepcją Fortinet Security Fabric oraz zapewnia szereg korzyści związanych z dostępem do sieci SD-WAN, konwergencją sieci WAN oraz bezpieczeństwem całej zintegrowanej platformy IT. Jednocześnie zagwarantowano uproszczenie infrastruktury sieciowej, zwiększono jej wydajność i elastyczność oraz zapewniono obniżenie kosztów funkcjonowania IT. Źródło: spółka

T-Bull: Gra Racing Classics PRO została oficjalnie zatwierdzona przez zespół Google Play. Gra dostała również globalne wsparcie promocyjne w ramach premiery w sklepie z aplikacjami od Google, natomiast Moto Rider GO trafił właśnie do Huawei AppGallery. Racing Classics PRO, produkcja która swoją premierę miała w marcu 2019, zadebiutowała w ostatnich dniach w sklepie Google Play. Ponadto już na starcie produkcja otrzymała globalne wsparcie od Google i będzie widoczna na pierwszej stronie w zakładce ,,Nowe i zaktualizowane gry". Źródło: spółka

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące