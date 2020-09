Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Elektronika: Polski rynek elektroniki użytkowej, AGD, RTV, czyli kategorii TCG (ang. Technical Consumer Goods) odnotował spadek w ujęciu ilościowym o 15 pkt proc., natomiast w ujęciu wartościowym zanotował wzrost o 9 pkt proc. w I poł. 2020 r., wynika z danych GfK. Globalny rynek TCG (z wyłączeniem Ameryki Północnej i RPA) spadł w tym okresie o 5,8% r/r do 306 mld euro. Źródło: ISBnews

E-commerce: Średnio podczas trwania pandemii COVID-19 sklepom internetowym przybyło 6% nowych klientów, którzy przed wybuchem pandemii nie robili zakupów w internecie, wynika z raportu KPMG w Polsce pt. "Nowa rzeczywistość: konsument w dobie COVID-19. Jak zmieniły się zwyczaje zakupowe Polaków w czasie koronawirusa?". Najbardziej zwiększyła się częstotliwość dokonywania w internecie przez Polaków zakupów żywności, leków oraz kosmetyków. Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział polskiego segmentu e-commerce w całości handlu detalicznego może okazać się w 2021 r. wyższy niż prognozowane przez OC&C Strategy Consultants 12%, uważa Allegro. W 2019 r. wskaźnik ten wyniósł (wg OC&C) 8,4%. Źródło: ISBnews

E-commerce: Unity Group podtrzymuje prognozę, zgodnie z którą wartość handlu elektronicznego w Polsce przekroczy rekordowe 100 mld zł w 2020 r., a w scenariuszu optymistycznym może sięgnąć poziomu nawet 120 mld zł, poinformował managing partner Unity Group Grzegorz Rudno-Rudziński. Wcześniej spółka, szacowała że wartość handlu elektronicznego w Polsce może przekroczyć rekordowe 100 mld zł już w 2020 r., a do 2025 r. będzie rosła co najmniej o 20%. Źródło: ISBnews

E-commerce: Udział sprzedaży przez internet w sprzedaży detalicznej (ceny bieżące) spadł do 6,1% w sierpniu z 6,5% całości sprzedaży w lipcu br., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Wartość sprzedaży przez internet spadła o 7,8% w ujęciu miesięcznym. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Cyberbezpieczeństwo jest najwyższym priorytetem dla Play Communications, który opublikował raport giełdowy będący odpowiedzią na spekulacje, jakie pojawiły się w mediach, dotyczące szacunkowych kosztów wyeliminowania niektórych dostawców infrastruktury sieci telekomunikacyjnych, powiedział ISBtech prezes Play Jean Marc Harion. Zaznaczył, że ewentualna decyzja o wykluczeniu jest kosztowna i w jej wyniku Polska straci jedną ze swoich przewag konkurencyjnych, tj. nowoczesność i efektywność sieci telekomunikacyjnych. Źródło: ISBnews

Telekomunikacja: Komisja Europejska zaleca państwom członkowskim zwiększenie inwestycji w infrastrukturę łączności szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, w tym sieci 5G, która jest najważniejszym elementem transformacji cyfrowej i podstawą procesu odbudowy, poinformowała Komisja. Planuje też dalszy rozwój systemów obliczeń wielkiej skali. Źródło: ISBnews

Cloud: Zgodnie z ostatnim raportem IDC, światowy rynek chmury publicznej w 2019 roku osiągnął wartość 233,4 mld USD i 26-proc. wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Najwyższa dynamika wzrostu charakteryzuje segmenty IaaS - infrastruktury jako usługi oraz PaaS - czyli platformy jako usługi, które w przeciągu roku zwiększyły wartość o blisko 40%. Źródło: spółka

Rynek bukmacherski: Ponad 5 mln Polaków deklaruje, że bierze udział w grach bukmacherskich. W tej grupie aż 10% stanowią kobiety. Polacy coraz chętniej uczestniczą w zakładach bukmacherskich, o czym świadczy stale rosnąca wartość rynku, wycenianego obecnie na 6,2 mld zł. To prawie 6 razy więcej niż wartość rynku zdrowej żywności (1,1 mld zł). Branża bukmacherska przewyższa swoją wartością również rynek odzieży sportowej (5 mld zł), a nawet rynek kawy (5,3 mld zł). Za sukces biznesu bukmacherskiego w dużym stopniu odpowiadają zakłady LIVE, które w większości firm przynoszą 80% codziennego przychodu, podał Betfan. Źródło: spółka

Transport: Ministerstwo Finansów (MF) i Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) liczą, że przejazd lekkich pojazdów odcinkami autostrady A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica bez szlabanów będzie możliwy od IV kwartału 2021 r., podały resort i KAS. Na państwowych odcinkach dróg płatnych będzie działał jeden system poboru opłat e-Toll. Źródło: ISBnews

Reklama: Spadek wartości rynku reklamy w Polsce wyniesie w tym roku ok. 8-12% r/r wobec oczekiwanego kwartał temu spadku o 20-25%, podała Agora. Źródło: ISBnews

Legislacja: Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący finansów cyfrowych obejmujący strategie w zakresie finansów cyfrowych i płatności detalicznych oraz wnioski ustawodawcze w sprawie kryptoaktywów i odporności cyfrowej, poinformowała Komisja. "Powinniśmy aktywnie przystosować się do transformacji cyfrowej, nie zapominając o ograniczaniu wszelkich ewentualnych zagrożeń. Taki jest cel dzisiejszego pakietu. Innowacyjny, cyfrowy, jednolity rynek finansowy przyniesie korzyści mieszkańcom Europy i będzie miał kluczowe znaczenie dla ożywienia gospodarczego w Europie, oferując konsumentom lepsze produkty finansowe a przedsiębiorstwom - nowe kanały finansowania" - powiedział wiceprzewodniczący Komisji Valdis Dombrovskis, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Grupa Atlas: Dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes ds. Rozwoju Grupy Atlas w rozmowie z ISBtech wskazał, że grupa chce konsekwentnie automatyzować i robotyzować produkcję by zwiększyć wydajność. ,,W naszych zakładach produkcyjnych w Zgierzu i w Dąbrowie Górniczej zakończyliśmy proces inwestycyjny w znaczne zwiększenie zdolności produkcyjnych mieszanek cementowych. Realizujemy też analogiczne procesy na liniach produkcyjnych wyrobów gipsowych w Niwnicach oraz w Leszczach (Dolina Nidy). Jesteśmy przekonani, że obecna sytuacja jest tymczasowa i prawdopodobnie szybciej niż w ciągu w dwóch lat ponownie, jako Polska, znowu wejdziemy na ścieżkę wzrostu. Dlatego musimy wciąż myśleć o wzroście efektywności i zasadniczo nie zmieniamy naszej strategii. Zresztą unowocześnianie produkcji ma coraz lepszą stopę zwrotu i, po prostu, coraz bardziej się opłaca. Inwestujemy również w rozwój narzędzi IT." - powiedział ISBtech Michalak.

Allegro: Oczekuje wzrostu wartości sprzedanych produktów (GMV) o ok. 45% w 2020 r., a później - wolniejszego (łącznie: w zakresie od wysokich 20-kilku procent do niskich 30-kilku procent w latach 2019-2021), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Allegro planuje capex na poziomie 230-270 mln zł w br., 425-475 mln zł w 2021 roku oraz 550-650 mln zł w 2022 roku. Allegro.eu odnotowało 289,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r. wobec 195,7 mln zł zysku rok wcześniej. Pierwotna oferta publiczna akcji Allegro.eu, obejmująca łącznie nie więcej niż 187 826 087 akcji zwykłych (z wyłączeniem akcji dodatkowego przydziału), rozpoczęła się 22 września od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych (book-building potrwa do 28 września), podała spółka w prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy ustalono na 35-43 zł za akcję, zaś maksymalną cenę dla inwestorów detalicznych ustalono na 43 zł za akcję. Źródło: ISBnews

Grupa AB: Odnotowała 66,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (1 lipca 2019 - 30 czerwca 2020) wobec 57,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Źródło: ISBnews

Agora: Odnotowała 38,59 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 6,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Tempo spadku wpływów Grupy Agora w kolejnych kwartałach powinno być niższe niż w II kw. 2020 r. (kiedy spadek ten wyniósł ponad 50% r/r), pod warunkiem jednak, że nie dojdzie do pogłębienia istotnego negatywnego wpływu pandemii na działalność Agory i jej spółek zależnych, podała spółka. Frekwencja w kinach w Polsce będzie w tym roku o ok. 50% niższa niż w ub.r., natomiast powrót do frekwencji z 2019 r. nastąpi na przełomie 2021/2022 r., przewiduje Agora. Źródło: ISBnews

Asbis Enterprises Plc: Wypracował w sierpniu 2020 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 206 mln USD wobec 158 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 30% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe. Źródło: ISBnews

Sferia: Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie mające ocenić, czy przydzielenie przez polskie organy bloku częstotliwości na świadczenie usług 4G było zgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa, podała Komisja. Źródło: ISBnews

Zalando: Umożliwi sprzedaż używanej odzieży na swojej platformie w Polsce w październiku, podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Huawei: Jak podaje Bloomberg, kanclerz Niemiec Angela Merkel - według źródej bliskim sprawie - nie jest przychylna przepisom, które mogłyby skutkować wykluczeniem Huawei z potencjalnej budowy infrastruktury sieci 5G w Niemczech. Agencja informuje również, że Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej, próbuje obecnie wypracować wśród europejskich liderów wspólne podejście do bezpieczeństwa cybernetycznego. Także zdaniem Komisji Europejskiej, powszechny dostęp do szybkiego internetu jest dla rozwoju gospodarki na tyle istotny, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poświęciła mu w swoim niedawnym orędziu o stanie Unii wiele uwagi, wzywając państwa członkowskie UE do wypracowania wspólnego podejścia do wdrażania sieci.

Heroo Mobile: Jedyny w Polsce operator telefonii komórkowej dedykowany dzieciom, który od września dostępny jest w sprzedaży, dzięki rozwiązaniom i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, bezpiecznie przeprowadzi najmłodszych przez wirtualny świat i zachęci do spędzania czasu bez telefonu. Źródło: ISBtech

Microsoft, Fundacja Wygrajmy Zdrowie: Wspólnie ruszają z inicjatywą 'Koalicja na rzecz telemedycyny' oraz rozwoju najlepszych praktyk i standardów bezpieczeństwa w zakresie leczenia na odległość z wykorzystaniem nowych technologii. List intencyjny w tej sprawie został podpisany 24 września podczas konferencji Impact CEE 2020 w Warszawie. Poparcie dla inicjatywy zadeklarowali przedstawiciele klinik rodzinnych realizujących pakiet świadczeń POZ+ oraz Zrzeszenia Publicznych Centrów Onkologii.

XTPL: Środki z emisji akcji (ok.13 mln zł) zostaną przekazane na rozwój R&D, kontynuację procesu komercjalizacji (m.in. na rynkach Ameryki Północnej oraz Azji) oraz dalszy rozwój portfela patentowego (7 nowych zgłoszeń patentowych w 20'). R&D jest finansowo zabezpieczony do początku '22. Na obecnym etapie rozwoju większość swoich działań komercjalizacyjnych spółka koncentruje w trzech sektorach: wyświetlaczy, inteligentnego szkła oraz półprzewodników. Spółka docelowo planuje skupić się na licencjonowaniu i współpracy technologicznej z większymi graczami. Źródło: Trigon

LSI Software: W I półr. grupa wypracowała ok. 20,9 mln zł przychodów, ok. 1,2 mln zł EBIT i 1,3 mln zł zysku netto. Źródło: Trigon

Polska Izba Ubezpieczeń, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji: Rozpoczęły prace nad opracowaniem standardu chmury obliczeniowej dla branży ubezpieczeniowej. Standard powstanie w listopadzie br. W projekt zaangażowali się przedstawiciele firm ubezpieczeniowych, dostawcy technologii i kancelarie prawne - łącznie 27 podmiotów. Prace koordynuje PIU wraz z firmą Accenture, która doradza w obszarze technologii, a także kancelarie Maruta Wachta i Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Źródło: spółka

Mastercard: Ogłosił przekazanie grantu w wysokości 200 tys. USD (ok. 750 tys. zł) na cyfryzację małych i średnich firm w Polsce. Dzięki tym środkom zorganizowany zostanie program akceleracyjny, a także ogólnopolska kampania edukacyjna dla przedsiębiorców, obejmująca webinaria, wydarzenia stacjonarne i edukację w mediach. Za realizację tych działań odpowiedzialna będzie Fundacja Impact. Jest to pierwszy projekt tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, realizowany dzięki globalnemu programowi Mastercard Centre for Inclusive Growth. Źródło: spółka

Google Cloud, Unilever: Rozpoczynają współpracę nad zrównoważonymi praktykami biznesowymi, które wykorzystują nowoczesne technologie do podejmowania bardziej przyjaznych dla środowiska decyzji. Pierwszym krokiem w tym partnerstwie jest współpraca nad pierwszym komercyjnym zastosowaniem Google Cloud i Google Earth Engine do stworzenia bardziej zrównoważonego systemu pozyskiwania towarów i zaopatrzenia. Dzięki połączeniu technologii Google, Unilever będzie mógł zbudować przekrojowy obraz lasów, cykli wodnych i bioróżnorodności ekosystemów na styku jego łańcuchów dostaw. Pomoże to w osiągnięciu celu Unilever, jakim jest eliminacja problemu wylesiania oraz regeneracja środowiska naturalnego. Platforma geoprzestrzenna Google Cloud, w tym Google Earth Engine, Google Cloud Storage i Big Query, łączy w sobie dokładne obrazy satelitarne z możliwością przechowywania i analizowania dużych ilości złożonych danych. Unilever będzie korzystać z tej platformy, aby sprawdzać wpływ pozyskiwania towarów na środowisko i

funkcjonowanie lokalnych społeczności. Google Cloud i Unilever będą współpracować z wieloma partnerami technologicznymi w celu zbudowania scentralizowanego systemu zarządzania i monitorowania. Zapewni to pełniejszy obraz ekosystemów związanych z łańcuchem dostaw firmy i stworzy lepszy mechanizm wykrywania miejsc dotkniętych problemem wylesiania. Źródło: ISBtech

Kogifi Digital: Spółka specjalizująca się w transformacji cyfrowej przedsiębiorstw wypracowała w I poł. 2020 przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł oraz zysk netto na poziomie 0,5 mln zł. Przedstawiciele spółki prognozują, że do końca roku przychody ze sprzedaży wzrosną do ok. 16 mln zł netto - to ponad trzykrotnie więcej niż w roku 2019 (5,09 mln zł netto). "Mimo ogólnego spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią koronawirusa spółka Kogifi, podobnie jak większość przedstawicieli branży IT, wyszła z potencjalnego kryzysu obronną ręką. Pierwsze półrocze kończy z przychodami ze sprzedaży na poziomie 4,8 mln zł netto, co daje niemal pięciokrotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku (1,02 mln zł netto), a także z zyskiem netto w wysokości 0,5 mln zł (wzrost o 366% r/r). Niemal połowa naszych przychodów jest generowana przez wdrożenia systemów e-commerce np. Adobe Magento, a także przez projektowanie i wdrażanie platform CMS takich jak Sitecore czy Adobe oraz intranetów

korporacyjnych w oparciu o Microsoft SharePoint. Kolejne 20% przychodów to efekt utrzymywania wdrożeń w modelu 24/7 wedle standardu ITIL oraz wspierania klientów w generowaniu sprzedaży poprzez kanały online" - powiedział Tomasz Gibas, szef sprzedaży w Kogifi Digital. Źródło: ISBtech

KP Labs: Kanadyjska Agencja Kosmiczna (CSA), wybrała firmę Global Spatial Technology Solutions do realizacji projektu w ramach programu rozwoju technologii kosmicznej. Zadanie obejmuje opracowanie technologii wykorzystującej wizję komputerową i sztuczną inteligencję dla podejmowania lepszych decyzji podczas operacji w przestrzeni kosmicznej, która zostanie zastosowana np. w lądownikach badawczych, łazikach czy systemach obserwacji Ziemi. W projekcie zostanie użyte rozwiązanie opracowane przez specjalistów firmy KP Labs z Gliwic, wykorzystujące przetwarzanie danych już na orbicie. Komputer Leopard zostanie zamontowany także w budowanym przez spółkę satelicie Intuition-1. "Przetwarzanie danych na orbicie stanowi przełom w dotychczasowym podejściu do analizy informacji. Wierzymy, że udostępniona przez nas jednostka przetwarzania danych o nazwie Leopard, pozwoli na osiągnięcie zamierzonych celów misji" - powiedział Michał Zachara, dyrektor operacyjny KP Labs. Źródło: ISBtech

Kukuła Healthy Food: Według raportu ,,Jak odżywiają się Polacy? Kukuła Healthy Food 2020" już 10% Polaków między 18 a 65 rokiem życia jest wegetarianami, a 4% weganami. Kolejne 10% planuje wypróbować dietę wegetariańską jeszcze w tym roku. "Branża produktów i usług związanych z żywieniem opartym na produktach roślinnych cały czas bardzo prężnie się rozwija. Rynek roślinnych dań gotowych oraz bezmięsnych produktów do samodzielnego przygotowywania posiłków rośnie właściwie z dnia na dzień. Wyniki raportu odzwierciedlają się również w zamówieniach naszych klientów. Na przestrzeni ostatniego roku sprzedaż zestawów wegetariańskich i wegańskich Kukuła Healthy Food wzrosła o ok. 50%. Miesięcznie jest to ok. 5% wzrostu. W tym segmencie przewiduję ok. 70% wzrost w skali 2020 roku" - powiedział Jakub Kukuła, pomysłodawca i założyciel cateringu dietetycznego Kukuła Healthy Food. Źródło: spółka

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Play Communications: Francuski dostawca usług telekomunikacyjnych Iliad złożył 21 września wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad polskim operatorem, podała Komisja. Jak wynika z zestawień KE, wstępny termin na rozpatrzenie wniosku upływa 26 października 2020 r. Francuska Grupa Iliad nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych oraz wycofania Play Communications z obrotu na GPW, jeśli w wyniku wezwania osiągnie próg 95% ogólnej liczby akcji Play, podała spółka. Wcześniaj rada dyrektorów Play Communications otrzymała od Iliad wstępną niewiążącą ofertę w związku z potencjalną transakcją nabycia 100% pozostających w obrocie akcji w spółce w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki, podał Play. Z kolei Iliad poinformował, że rada dyrektorów tej spółki zaaprobowała ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Play po 39 zł za sztukę oraz że Iliad zawarł wiążącą umowę zakupu 40-proc. pakietu kontrolnego od dwóch

"referencyjnych akcjonariuszy" Play po tej samej cenie. Źródło: ISBnews

Cyfrowy Polsat: Podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu różnych opcji strategicznych związanych z potencjalnym zbyciem infrastruktury telekomunikacyjnej grupy Polsat, której właścicielem jest spółka Polkomtel Infrastruktura (będąca spółką zależną Cyfrowego Polsatu). W szczególności Polkomtel Infrastruktura jest właścicielem pasywnej i aktywnej warstwy dostępowej mobilnej sieci telekomunikacyjnej Grupy Polsat. Źródło: ISBnews

Scaleway: Spółka należąca do francuskiej grupy telekomunikacyjnej Iliad, która złożyła ofertę na 100% giełdowego operatora komórkowego Play - otwiera w Polsce centrum danych, poinformował dyrektor generalny Scaleway Yann Lechelle. Nowe centrum danych (WAW1) powstało w Warszawie, by pomóc w zaspokajaniu rosnących wymagań rynku Europy Środkowej i Wschodniej. Źródło: ISBnews

ICEYE : Polsko-fiński lider w dziedzinie satelitarnych zobrazowań radarowych (SAR) - ogłosił zamknięcie trzeciej serii finansowania w wysokości 87 mln USD, podała spółka. Źródło: ISBnews

Alphamoon: Spółka celowa Tech Invest Group (TIG), podpisała umowę inwestycyjną z trzema podmiotami, w tym z funduszem Kvarko ASI prowadzącym działalność inwestycyjną i realizującym organizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju projekt BRIdge Alfa, podał TIG. Alphamoon pozyskał na rozwój środki pieniężne w kwocie 1 mln zł, a Kvarko objęło 10% udziałów w tej spółce. TIG posiada 1/3 kapitału zakładowego Kvarko. Źródło: ISBnews

R22: Ogłosił akwizycję lidera czeskiego rynku komunikacji masowej SMS - Grupy ProfiSMS. Transakcja jest pierwszym dużym krokiem w międzynarodowej ekspansji segmentu Communication Platform as a Service (CPaaS, wcześniej Omnichannel Communication). Grupa R22 przejmie 100% udziałów ProfiSMS, wartość transakcji wyniesie około 40 mln zł. Źródło: ISBnews

Medinice: Spółka zajmująca się tworzeniem, rozwijaniem oraz komercjalizacją innowacyjnych technologii medycznych w obszarze kardiologii i kardiochirurgii - zakończyła ofertę publiczną akcji. Inwestorom zaoferowano 1 mln akcji, co oznacza, że spółka pozyskała 12,2 mln zł brutto. Do grona akcjonariuszy dołączyły kolejne fundusze inwestycyjne. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii. Źródło: ISBnews

Gamfi: Pracuj Ventures - pierwszy w Polsce corporate innovation fund, który koncentruje się na inwestowaniu w firmy technologiczne z obszaru HR oraz Learning&Development - objął mniejszościowy pakiet udziałów w Gamfi. Jest to innowacyjne rozwiązanie zwiększające motywację i zaangażowanie w całym cyklu życia pracownika dzięki grywalizacji. Gamfi to siódma spółka w portfelu Pracuj Ventures i czwarta inwestycja w 2020 roku, po Worksmile, Gymsteer i Inhire.io. Źródło: spółka

Wellbee: Tar Heel Capital Pathfinder zainwestował 1 mln zł w platformę ułatwiającą dostęp do psychoterapii online. Wellbee ma w precyzyjny sposób łączyć osoby, które chcą pracować nad poprawą swojego zdrowia psychicznego ze starannie wybranymi psychoterapeutami. "Digitalizacja sektora usług coraz bardziej przyspiesza. To, co wyróżnia Wellbee na tle innych firm wpisujących się w ten trend to zaoferowanie usługi, która w realny sposób wpłynie na poprawę jakości życia jej użytkowników, a także zaangażowanie do tego projektu najwyższej klasy ekspertów" - mówi Radosław Czyrko, partner zarządzający Tar Heel Capital Pathfinder. Wcześniej fundusz ogłaszał m.in. inwestycję w GrenadeHub, wrocławski startup oferujący rozwiązania do planowania pracy zespołu i zarządzania finansami firmy. Źródło: ISBtech

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Asseco Poland: Stworzyło wspólną platformę informatyczną (WPI) dla sektora bankowości spółdzielczej, podała spółka. WPI jest kompleksowym rozwiązaniem IT oferowanym w modelu SaaS, z którego może korzystać wiele banków. Źródło: ISBnews

mFaktoring: Spółka faktoringowa Grupy mBanku - wprowadził usługę faktoringu z regresem z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), podała spółka. Gwarancja BGK zabezpiecza do 80% limitu finansowania i mogą nią zostać objęte limity faktoringowe udzielone przez mFaktoring do 250 mln zł. Źródło: ISBnews

DataWalk Inc.: Spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie z United States Department of Labor Office of Inspector General (DOL OIG) na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - otrzymała zamówienie z DLT Solutions LLC w USA na sprzedaż licencji wieczystej w zakresie pełnego produkcyjnego wykorzystania platformy analitycznej DataWalk w United States Department of Defense Office of Inspector General (DoD OIG), podała spółka. Źródło: ISBnews

Play: Wprowadza większe pakiety danych po niższych cenach w ofercie internetu stacjonarnego Play NetBOX, podał operator. Źródło: ISBnews

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ): Uruchomił kalkulator instalacji fotowoltaicznych (PV), który ocenia również szacunkowy koszt zakupu i montażu oraz umożliwia sfinansowanie tej inwestycji w całości lub częściowo z kredytu BOŚ, podał bank. Źródło: ISBnews

MedApp: Podpisał z firmą Pozitive.dev umowę współpracy, na podstawie której dostarczy dystrybutorowi wysokiej jakości wizualizacje trójwymiarowych danych medycznych (Tumor 3D), podała spółka. Źródło: ISBnews

InMobi: Z aplikacji poprawiającej bezpieczeństwo na drogach, która została wprowadzona pod koniec 2018 roku, korzysta obecnie ponad 17 tys. klientów, podał Volkswagen Financial Services (VWFS). VWFS udostępnił nową wersję aplikacji InMobi 2.0. Źródło: ISBnews

Poczta Polska: W ramach projektu Mobilny Bankowiec 9,5 tysiąca listonoszy oferuje kredyty konsumpcyjne Banku Pocztowego. W sierpniu ich wartość sięgnęła 300 tys. zł, podał Bank Pocztowy, który liczy na wzrost sprzedaży w tym kanale. Źródło: ISBnews

Polska Sieć Handlowa Lewiatan (PSH Lewiatan): Uruchomiła własną aplikację mobilną dla swoich klientów, podała sieć. "Mój Lewiatan" umożliwi im m.in. dostęp do informacji na temat aktualnych promocji, korzystanie z listy zakupów oraz mobilnej obsługi programu lojalnościowego. Aplikacja jest dostępna dla klientów sieci od 21 września br. Źródło: ISBnews

Wasko: Zawarło z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego (GITD) ugodę sądową, w ramach której GITD zrzekł się dochodzenia roszczeń wynikających z umowy z 2012 r. na kwotę 102,36 mln zł, zaś Wasko zapłaci na rzecz GITD świadczenie pieniężne w kwocie 396 tys. zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

Allegro: Przedłużyło współpracę z InPost w zakresie usług paczkomatowych dla "Allegro Smart!" na kolejne 7 lat, podała spółka. Kontrakt zakłada także rozwój nowych usług szybkiej dostawy do Paczkomatów, w tym dostawy natychmiastowej, tego samego dnia oraz dostawy w weekendy. Źródło: ISBnews

Vertiv: Wprowadził do oferty oprogramowanie Vertiv Environet Alert do zarządzania infrastrukturą małych centrów danych oraz biur przetwarzających dane na brzegu sieci. Ma ono wiele funkcji zapewniających m.in. monitorowanie infrastruktury, generowanie i wysyłanie alarmów o jej niepoprawnej pracy. Jest przydatne dla firm z takich branż jak ochrona zdrowotna, usługi finansowe, administracja rządowa czy edukacja. Narzędzie umożliwia pełny wgląd w działanie sieci i usprawnia zarządzanie podłączonymi do niej systemami dzięki temu, że jest kompatybilne z urządzeniami zgodnymi z protokołem SNMP, natomiast z innym oprogramowaniem do zarządzania siecią, infrastrukturą centrum danych (DCIM) oraz systemami zarządzania budynkami jest integrowane poprzez interfejs API. Źródło: spółka

Dott: Dołączył do pilotażowego projektu stacji ładowania hulajnóg elektrycznych stworzonych przez innogy Polska. Stacje eFeeder zostały ustawione w trzech lokalizacjach w Warszawie. Każda z nich posiada 16 gniazd do szybkiego ładowania hulajnóg. Źródło: spółka

Glovo: Umożliwiająca zamawianie jedzenia i zakupów oraz sieć stacji paliw bp rozpoczęły współpracę na polskim rynku. Rusza pilotażowy etap, w ramach którego w Krakowie i Warszawie można zamówić artykuły z oferty gastronomicznej Wild Bean Café i sklepowej bp za pomocą aplikacji Glovo. Firmy planują rozszerzyć działania na polskim rynku o kolejne miasta i produkty. Źródło: ISBtech

Smart Kid: Producent urządzenia Smart Kid Belt planuje debiut na rynku publicznym pod koniec 2020 roku. Źródło: spółka

Check Point: Eksperci bezpieczeństwa firmy zidentyfikowali krytyczną lukę w najpopularniejszej na świecie aplikacji do udostępniania zdjęć i filmów - Instagramie. Krytyczna podatność w aplikacji pozwalała na tzw. zdalne wykonanie kodu (RCE), co przekładało się na możliwość dokonania przez hakerów dowolnej czynności w aplikacji oraz wykorzystania jej uprawnień, zagrażając prywatności milionom użytkowników na całym świecie. Aby uzyskać dostęp do urządzenia swojej ofiary za pomocą luki w Instagramie, cyberprzestępcy musieliby przygotować specjalne złośliwe zdjęcie oraz przesłać je swojej ofierze mailem lub przez komunikator - najlepiej taki, który automatycznie pobiera obrazy. Po otwarciu Instagrama i wyświetleniu ściągniętego zdjęcia, złośliwy kod wykorzystuje podatność, zapewniając hakerowi pełny dostęp do wiadomości oraz obrazów ofiary. Co więcej, dzięki rozbudowanym uprawnieniom, atakujący mógłby uzyskać dostęp również do innych funkcji urządzeń użytkowników - kontaktów, aplikacji aparatu czy danych

lokalizacyjnych. Źródło: spółka

LG Electronics (LG), Hyundai Motor: Zaprezentowały swoje wspólne osiągnięcie - IONIQ Concept Cabin, w którym połączono wiedzę i doświadczenie obu firm w dwóch dziedzinach - domowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz elektrycznych pojazdów osobowych. Koncepcja ta to maksymalne wykorzystanie wnętrza samochodu elektrycznego, które jest bardziej przestronne niż wnętrze auta spalinowego - dzięki pozbyciu się silników wewnętrznego spalania i komponentów mechanicznych. Źródło: spółka

Brother: Wprowadza do swojego portfolio nową serię kompaktowych drukarek TD-4T. Czterocalowe modele TD4650TNWB i TD4750TNWB umożliwiają druk termotransferowy. Drukarki znajdą zastosowanie w wielu branżach w tym w handlu detalicznym, logistyce, spedycji czy medycynie. Brother prezentuje mobilne drukarki etykiet, które umożliwiają szybkie i proste drukowanie etykiet, paragonów oraz biletów. Urządzenia znajdą zastosowanie m.in. w branżach logistycznej, ochrony zdrowia, a także handlu detalicznego. Modele są odporne na upadki z wysokości 2,5 m oraz zapewniają stopień ochrony IP54 w futerale. Źródło: spółka

HP: Zaprezentował przyjazne dla środowiska rozwiązanie stworzone na potrzeby producentów formowanych włókien. Rozwiązanie wykorzystuje technologię HP Molded Fibre Advanced Tooling, która umożliwia szybkie i jakościowe projektowanie i wytwarzanie niezwykle wydajnych form do produkcji opakowań z masy papierowej, w ciągu zaledwie dwóch tygodni - w porównaniu do czterech lub sześciu tygodni w przypadku stosowania tradycyjnych metod. Pierwsi klienci, którzy już korzystają z nowego rozwiązania HP to między innymi Fiber Innovation, Pacific Pulp Molding Inc., Pulp Molded Products Inc. (PMP) oraz Western Pulp Products Company. Źródło: spółka

TopLevelTennis.com: Podpisał umowę licencyjną z The Tennis Channel, Inc., zgodnie z którą spółka udzieliła amerykańskiemu podmiotowi licencji do dystrybucji i wykorzystywania na terenie całego świata materiałów wideo z platformy Top Level Tennis. Źródło: spółka

e-point: innogy Stoen Operator digitalizuje procesy biznesowe związane z obsługą klienta i rozwija w pełni mobilny portal przyłączeniowy. Od teraz, klienci operatora będą mogli składać wnioski z obszaru przyłączeń wraz ze stosownymi załącznikami, śledzić status zgłoszonych spraw, dodawać do nich pisma i co najważniejsze - komunikować się z operatorem za pośrednictwem portalu. Źródło: spółka

SER Group: Zaprezentowało nowe rozwiązanie, które umożliwia przedsiębiorstwom cyfryzację procesów zakupowych począwszy od zamówienia, aż do płatności. Moduł Doxis4 Intelligent Order Confirmation Automation umożliwia automatyczne przetwarzanie i rejestrowanie przychodzących potwierdzeń zamówień w systemie SAP. To inteligentne rozwiązanie firmy SER zostało zaprojektowane tak, by pomóc działom zakupów w zapewnieniu terminowości dostaw i poprawnej realizacji zamówień. Ponadto, zwiększa ono przejrzystość i jakość procesów zakupu. Źródło: spółka

ASICS: Producent odzieży sportowej uruchomił nowy projekt skierowany do społeczności tenisa ziemnego. Źródło: ISBtech

Red Hat Inc.: Poinformował o wprowadzeniu na rynek rozwiązania Red Hat OpenShift Container Storage 4.5, które udostępnia oparte na platformie Kubernetes usługi przetwarzania danych na potrzeby nowoczesnych aplikacji typu cloud-native w całym otwartym środowisku chmury hybrydowej. Rozwiązanie Red Hat OpenShift Container Storage 4.5 jest ściśle zintegrowane z Red Hat OpenShift Container Platform - czołową platformą korporacyjną Kubernetes - i ma pomóc przedsiębiorstwom w stworzeniu sprawniejszej architektury usług przetwarzania danych dla aplikacji. Źródło: spółka

HMD Global: Producent telefonów i smartfonów Nokia, zaprezentował smartfony z serii 2 i 3 oraz akcesoria: słuchawki Nokia Earbuds Lite i bezprzewodowy głośnik. Premiery produktowe zbiegły się w czasie z globalnym startem sprzedaży nowej Nokia 8.3 5G. Pierwszy globalny smartfon 5G, który będzie oficjalnym urządzeniem agentów 00 w najnowszym filmie z serii przygód Jamesa Bonda ,,Nie czas umierać", trafi do polskiej sprzedaży w ciągu najbliższych tygodni, a towarzyszyć mu będzie specjalny pakiet gadżetów. Najnowszy model z serii 2 debiutuje ze wspieranym sztuczną inteligencją aparatem, dwudniową żywotnością baterii i dużym wyświetlaczem HD+. Najnowsza Nokia 3.4 oferuje z kolei m.in. zaawansowany potrójny aparat główny z ultraszerokim obiektywem, zapewniający znaczny wzrost wydajności procesor Qualcomm Snapdragon 460 Mobile Platform oraz jeszcze większy wyświetlacz dzięki zatopieniu w ekranie przedniego aparatu. Źródło: spółka

Kingston Technology: W najnowszym rankingu według przychodów, opracowanym przez analityków z firmy TrendForce (dawniej DRAMeXchange), został uznany za największego zewnętrznego dostawcę modułów DRAM na świecie. Z badania wynika, że Kingston utrzymuje się na najwyższej pozycji i ma wg szacunków udział w rynku na poziomie 80,33% oraz przychody sięgające 12,9 mld USD. Źródło: spółka

Netatmo: Wprowadza do sprzedaży Inteligentny Wideodzwonek. Urządzenie zostało wyposażone w kamerę Full HD oraz mikrofon, co pozwala domownikom zobaczyć, kto stoi przed drzwiami i z dowolnego miejsca nawiązać kontakt z gośćmi. Użytkownik otrzymuje powiadomienia na smartfon, gdy ktoś zadzwoni do drzwi lub kamera wykryje osobę w pobliżu. Źródło: ISBtech

OnRobot: Producent narzędzi robotycznych do zastosowań współpracujących, wprowadził na rynek szlifierkę OnRobot Sander. Narzędzie uruchamia się zaraz po podłączeniu, jest wyposażone w różne talerze do szlifowania i polerowania, łatwy w obsłudze software do programowania, możliwość montażu czujnika siły / momentu obrotowego i zmieniarkę ziarnistości (Grit Changer), umożliwiającą automatyczne przełączanie między różnymi ziarnistościami bez interwencji operatora. OnRobot Sander działa na zasadzie plug&play z wszystkimi wiodącymi robotami współpracującymi i lekkimi robotami przemysłowymi. Źródło: ISBtech

Logitech: Zaprezentował dwie nowe myszy bezprzewodowe MX Anywhere 3 oraz MX Anywhere 3 dla Mac. Są to niskoprofilowe myszy, które mogą pracować praktycznie na każdej powierzchni, w tym na szkle, dzięki czemu można przenosić je w różne miejsca pracy w domu i w biurze. Źródło: spółka

