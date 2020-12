Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Telekomunikacja: Polska znalazła się wśród trzech krajów europejskich z prognozowanymi największymi inwestycjami w sieć światłowodową do lokalizacji użytkownika końcowego - Fibre to the Premises (FTTP), wynika z raportu "Przyszłość w pełni światłowodowa: trendy inwestycyjne na rynku FTTP 2021 (Building a Full Fibre Future: European FTTP Investment Trends 2021)" kancelarii DLA Piper. Ośmiu na dziesięciu (84%) respondentów uważa, że inwestorzy infrastrukturalni będą najbardziej aktywni w przyszłych projektach FTTP, podczas gdy niecała jedna trzecia (29%) operatorów telekomunikacyjnych będzie równie aktywna - stanowi to spadek o 15% w porównaniu do minionych 24 miesięcy. Fundusze emerytalne także planują zwiększyć swoją działalność inwestycyjną w FTTP z poziomu 20% do ponad 27%. Źródło: ISBnews

Fintech: Z raportu "Digital Banking Maturity 2020. How banks are responding to digital (r)evolution?" przygotowanego przez Deloitte wynika, że banki w Polsce konsekwentnie stawiają na rozwój usług pozabankowych, czyli tzw. usług beyond banking, usług dodanych (z ang. VAS - Value Added Services), w tym także tych o charakterze komercyjnym. 81% z nich oferuje doładowanie telefonu komórkowego, a ponad połowa - dostęp do programów lojalnościowych. Eksperci firmy doradczej Deloitte wskazują, że w przeciwieństwie do banków będących światowymi liderami cyfrowymi, banki w Polsce oferują swoim klientom znacznie bogatszą ofertę usług publicznych. Źródło: ISBnews

E-commerce: Blisko 40% Polaków częściej robi zakupy w sieci od czasu pojawienia się COVID-19, z kolei 65% klientów zadeklarowało zakup prezentów świątecznych online, a kolejne 20% rozważa taką możliwość, wynika z badania "Święta w czasie pandemii" przeprowadzonego przez instytut badawczy Kantar na zlecenie FedEx Express. Źródło: ISBnews

Legislacja: Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) ma trafić pod obrady komitetów Rady Ministrów na początku roku, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełnomocnik d/s cyberbezpieczeństwa Marek Zagórski. Według Zagórskiego projekt ustawy jest w ostatniej fazie po etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Źródło: ISBnews

Media: Z badania przeprowadzonego przez przez Instytut Badawczy IPC i agencję Publicon wynika, że zdaniem większości ankietowanych (50,1%), media w Polsce powinny należeć do polskiego właściciela, podobnie jak wydawana w kraju prasa (57,8%). Według 42,2% ankietowanych, dobrze się stało, że PKN Orlen przejmuje niemieckie wydawnictwo Polska Press. Głównym źródłem informacji o ważnych sprawach jest przede wszystkim internet (87,3%), a w następnej kolejności wskazywano na: telewizję ogólnopolską (40,8%) oraz radio ogólnopolskie (24,4%). Prasę lokalną wskazało 21% ankietowanych. Źródło: ISBnews

Legislacja: Komisja zaproponowała kompleksową reformę przestrzeni cyfrowej - zestaw przepisów dotyczących wszystkich usług cyfrowych, w tym mediów społecznościowych, internetowych platform handlowych i innych platform funkcjonujących, czy dostępnych w Unii Europejskiej. Jak zaznaczyła Komisja, nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę konsumentów i ich praw podstawowych w internecie oraz doprowadzić do powstania bardziej sprawiedliwych i otwartych rynków cyfrowych dla wszystkich. Nowoczesny zbiór przepisów na całym rynku ma sprzyjać innowacjom, wzrostowi i konkurencyjności oraz zapewnić użytkownikom niezawodne usługi online. Źródło: ISBnews

IT: Ponad 70% ofert pracy w sektorze Business Intelligence (BI) na portalu No Fluff Jobs skierowanych jest do pracowników reprezentujących poziom seniorski, gdzie zarobki należą do jednych z najwyższych w IT. Kolejne 10% ofert przeznaczonych jest dla ekspertów przewyższających poziom seniorski. Jak wynika z analizy No Fluff Jobs, dalsze 19% ofert pracy w tej dziedzinie kierowane jest do specjalistów średniozaawansowanych (mid). Wniosek: praca dla juniorów w tym obszarze prawie nie występuje, a oferty dla nich stanowią jedynie 1% wszystkich. Zarobki specjalistów BI należą do najwyższych w branży IT, obok pracy w obszarze Security. Jeśli chodzi o specjalistów Big Data (specjalistów od przetwarzania danych o dużym wolumenie), to mogą oni liczyć na wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 16 000 do nawet 21 500 zł na umowie B2B. Jeśli wybiorą etat, wysokość pensji jest nieco niższa i sięga od 11 000 zł do 16 000 zł. Specjaliści z dziedziny Artificial Intelligence (AI) mogą liczyć na zarobki odpowiednio - na

umowach w B2B w przedziale 14 500-18 200 zł, a na etacie 12 000 do 16 500 zł. Źródło: ISBnews

E-commerce: Po raz kolejny "eCommerce Trends Report 2021" przygotowany przez Divante z Grupy OEX prezentuje opinie najważniejszych trendów w handlu internetowym. Według raportu największe znaczenie w 2021 roku będą miały: social commerce (handel społecznościowy), marketplaces (internetowe platformy handlowa), A.I. (sztuczna inteligencja) oraz security (bezpieczeństwo). Źródło: ISBtech

E-commerce: Rok 2020 był dla sektora przełomowy - w I połowie br. liczba e-sklepów wzrosła o nawet 39% i należy spodziewać się utrzymania tej tendencji. Jak przewidują eksperci PrestaShop, w nadchodzącym roku przybędzie m.in. wyspecjalizowanych małych i średnich e-sklepów. Większą popularność zyska też model zakupów abonamentowych oraz ekologiczne sposoby dostawy. Z kolei standardem stanie się personalizacja relacji z konsumentem oraz korzystanie z nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja - niezależnie od rodzaju oferty czy rozmiaru e-biznesu. Źródło: ISBtech

Centra danych: W obliczu pandemii COVID-19 świat niemal natychmiast przestawił się na pracę w trybie online. Z tego powodu do najbardziej strategicznych miejsc zaliczone zostały centra danych, ponieważ to od nich uzależnione stało się funkcjonowanie ludzi i firm. Znaczenie tych placówek wzrośnie jeszcze bardziej w 2021 r., bowiem infrastruktura przesyłania danych stanie się równie ważna jak media gwarantujące dostawy prądu, wody czy gazu. Ponadto, według ekspertów z firmy Vertiv, w nadchodzącym roku będziemy obserwować falę pojawiających się innowacyjnych rozwiązań, skoncentrowanych na efektywności energetycznej i cieplnej w całym ekosystemie centrum danych. Płynące z tego korzyści dla operatorów centrów to m.in. redukcja kosztów czy zapewnienie zgodności z istniejącymi i planowanymi regulacjami prawnymi. Źródło: ISBtech

Testowanie IT: Wartość globalnego rynku testowania oprogramowania w 2019 roku przekroczyła 40 mld USD, a do 2026 r. ta wycena ma sięgnąć minimum 60 mld USD (w związku z globalną sytuacją eksperci przewidują zdecydowanie większe wzrosty). Od początku pandemii widać dynamiczny wzrost popytu na testerów w branżach niezwiązanych z programowaniem. Chodzi przede wszystkim o takie sektory, jak: medyczny, finansowy czy e-commerce. W ich przypadku liczba ofert pracy dla testerów w ostatnich miesiącach wzrosła średnio o 15%. Obecnie na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kolejno - testerzy manualni/QA, a następnie automatyczni, w tym testujący cyberbezpieczeństwo. 62% testerów nie szuka aktywnie pracy, choć jest otwarta na nowe propozycje pracodawców. 21% z nich deklaruje, że ich wynagrodzenie wzrosło w 2020 roku o 30%. Wynagrodzenia testerów zależą od rodzaju pracy (tester manualny / automatyczny), stażu pracy oraz rodzaju umowy (UoP / B2B). Najmłodsi stażem zarabiają 5,5 tys. zł brutto na umowie o pracę (6,5 tys. zł

netto w przypadku B2B), seniorzy - od 9 tys. zł brutto (UoP) do 17,5 zł netto (B2B), podaje TestArmy. Źródło: ISBtech

E-commerce: Jak pokazują najnowsze badania Retail Systems Research, ponad połowa internautów irytuje się, gdy strona sklepu internetowego ładuje się zbyt długo. Okazuje się, że jeżeli chodzi o tempo robienia zakupów w internecie, nie mamy sentymentów. Gdy serwisy niedomagają, dziewięć na dziesięć przypadków kończy się opuszczeniem witryny. Źródło: spółka

E-commerce: Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia tempo rejestrowania zwrotów towarów w sklepach internetowych. Niemal tyle samo osób uważa, że ten proces powinien trwać od 1 do 3 dni roboczych. Jednak prawie 70% konsumentów jest niezadowolonych z czasu oczekiwania na przelew w sytuacji zwrotu towaru. Do tego blisko 50% badanych twierdzi, że pieniądze powinny być oddawane na konto w ciągu 24 godzin od momentu zarejestrowania zwrotu przesyłki, podano w badaniu UCE Research przeprowadzonym dla sklepu internetowego Złote Wyprzedaże. Źródło: spółka

Trendy: Eksperci Cisco opracowali 6 trendów, które ich zdaniem wyznaczą przyszłość branży nowych technologii na najbliższe lata: Zasypanie cyfrowej przepaści dzięki 5G i Wi-Fi 6; Hybrydowa przyszłość pracy; Aplikacje zwiększające elastyczność i odporność biznesu; Satysfakcja klienta to za mało; Cyberbezpieczeństwo bez haseł; Nowe modele konsumpcji technologii. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: 74% przedsiębiorców biorących udział w badaniu #RegionyNEXERY2020 stwierdziło, że jakość internetu ma istotny wpływ na ich biznes. To wzrost o ponad 20 pkt proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W czasie, gdy coraz więcej aspektów życia codziennego przenosi się do internetu, czy to ze względu na bezpieczeństwo, odgórne zalecenia czy też wygodę, szansą dla normalnego funkcjonowania polskich firm jest szybkie i stabilne łącze. Źródło: spółka

Digitalizacja: W czasie lockdown'u 56% firm przeprowadzało projekty usprawniające pracę zdalną, a aż 51% z nich zdigitalizowało sposób zarządzania dokumentami. Proces ten nie zakończy się jednak wraz z pandemią - transformacja będzie miała szereg długofalowych konsekwencji. Grupa SER przyjrzała się bliżej fundamentom cyfryzacji w firmach, skupiając się na podstawach przechodzenia na tryb paperless i korzyściach płynących z tego: np. przechodząc na Doxis4, oprogramowanie ECM firmy SER skróciło czas przetwarzania przychodzącej korespondencji elektronicznej o 75%. "W ciągu ostatnich sześciu miesięcy wiele firm przekonało się, że cyfryzacja różnych aspektów ich pracy pozwala na płynne utrzymanie ciągłości biznesowej. Jednak z naszego doświadczenia wynika, że najlepsze rezultaty dają nie doraźne, jednoobszarowe rozwiązania, ale planowana i całościowa transformacja firmy jako całości. To z kolei wymaga solidnego fundamentu w postaci oprogramowania do zarządzania treścią przedsiębiorstwa" - powiedział Marcin Somla,

dyrektor SER Group Polska. Źródło: spółka

Edukacja: Wiele barier w nauce zdalnej w Polsce dotyczy kwestii związanych z oprogramowaniem lub szybkością łącza sieciowego, wynika z badania dotyczącego roli technologii w nauczaniu zdalnym przeprowadzono na zlecenie MediaMarkt w grudniu br. wśród rodziców dzieci i młodzieży do 18 roku życia. 35% rodziców przyznało, że najpoważniejszą barierą jest dla uczniów zbyt wolny internet. Co trzeci ankietowany uznaje, że to błędy i braki w oprogramowaniu są największym wyzwaniem dla edukacji ich dzieci. Ponad 15% Polaków ma problem z obsługą software do nauki zdalnej. Dotyczy to w takim samym stopniu osób z podstawowym wykształceniem (21,4%), jak i wyższym (18,2%). Blisko co piąty Polak skarży się na złą jakość dźwięku (19,4%) lub obrazu (16,3%) podczas lekcji na odległość, podaje Media Markt. Źródło: ISBtech

Edukacja: Polska Izba Firm Szkoleniowych opublikowała raport z III fali badania przeprowadzonego od 3 do 13 listopada dotyczący sytuacji ekonomicznej podmiotów świadczących usługi rozwojowe. Wynika z niego m.in., że dla 95,5% firm pandemia stanowi realne zagrożenie powodujące drastyczny spadek sprzedaży. Aż 70% respondentów deklaruje, że swoją działalność finansuje wyłącznie z oszczędności. Źródło: ISBtech

Transport: Capgemini Polska podaje, że coraz większa świadomość cyfrowa i pogłębiająca się cyfryzacja społeczeństwa popycha wiele branż do dużych zmian - transformacji i redefinicji przyjętych modeli biznesowych, a nawet własnych produktów. Jednym z takich sektorów jest automotive. Klienci coraz chętniej stawiają na inteligentne pojazdy, które są bogato wyposażone w rozwiązania bazujące na łączności sieciowej. Tymczasem aż 44% kierowców wciąż nie posiada jeszcze żadnych usług online w swoich samochodach. Źródło: ISBtech

Telekomunikacja: Aukcja 5G w Grecji przyniosła 372 mln euro wpływów. Źródło: Trigon

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Nokia, Polkomtel: Nokia uruchomiła usługi 5G dla Polkomtela, operatora sieci Plus, na obszarze Warszawy, a także w największych miastach we wschodniej części kraju, podała firma. Zakres współpracy obu firm obejmuje m.in. wdrożenie sieci nowej generacji na bazie istniejącej infrastruktury LTE Nokia AirScale. Źródło: ISBnews

Bitpanda: Inwestuje 10 mln euro w Centrum Technologii i Innowacji w Krakowie, w którym zatrudni 300 specjalistów. Jednostka będzie prowadzona przez współzałożyciela i CTO Bitpandy Christiana Trummera. Zespół będzie odpowiedzialny za realizację ambitnych projektów firmy, zmierzających do redefinicji rynku inwestycji w oparciu o nowatorską technologię. Bitpanda to wiodąca europejska cyfrowa platforma inwestycyjna. Źródło: ISBnews

Allegro: Platforma allegro.pl odnotowała największą liczbę transakcji w ciągu całego roku w poniedziałek 14 grudnia. Tego dnia w każdej sekundzie średnio 117 osób odwiedziło Allegro.pl. Źródło: ISBnews

Stokrotka: Uruchomiła w grudniu br. e-sklep w kolejnych piętnastu miastach w całej Polsce. Dotychczas usługę e-sklep sieć uruchomiła w Lublinie i Białymstoku. Przedstawiciele Stokrotki zapowiedzieli dalszy rozwój e-sklepu. Źródło: ISBnews

Komputronik: Odnotował 3,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (1 kwietnia - 30 września 2020) wobec 14,54 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 5,43 mln zł wobec 9,84 mln zł straty rok wcześniej, a zysk EBITDA wyniósł 14,8 mln zł, wobec 3,6 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 610,34 mln zł w I pół. r. obr. wobec 819,67 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Sygnity: Odnotowało 29,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2019/2020 (trwającym od 1 października 2019 do 30 września 2020) wobec 15,93 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 36,89 mln zł wobec 29,37 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 229,97 mln zł w r. obr. 2019/2020 wobec 234,63 mln zł rok wcześniej. Źródło: ISBnews

Grupa K2: Przyjęła założenia do nowej strategiido 2023 r. i zgodnie z nią m.in. chce być spółką dywidendową i zamierza zarekomendować wypłatę dywidendy za 2020 r. na poziomie 1 zł za akcję. K2 nie wyklucza także przejęć. Spółka chce się skupić także na rozwoju w trzech segmentach: Software, Cloud i Marketing. Źródło: ISBnews

Mobile Industrial Robots (MiR): Producent autonomicznych robotów mobilnych (AMR) poinformował, że rynek CEE sięgnął 10% udziału w globalnej sprzedaży robotów Mobile Industrial Robots w 2020. MiR wzmocnił w br. sieć partnerską w regionie CEE, zarówno od strony dystrybutorów - nowi partnerzy (Słowacja i Węgry), jak i integratorów systemów. Najbardziej aktywne segmenty w zakresie wdrażania AMR to motoryzacja i branże pokrewne, jednak bardzo wyraźne jest zapotrzebowanie ze strony sektora FMCG i logistyki. Poza firmami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier zdecydowanie przyspieszyła Rumunia. "Ten rok pokazał, jak bardzo procesy produkcyjne są narażone na przestoje w wyniku nieprzewidzianych sytuacji. Robotyzacja zapewnia elastyczność i gwarantuje stabilne działanie pomimo niekorzystnych warunków. Obserwujemy zdecydowanie wyższe zainteresowanie automatyzacją intralogistyki, także w kontekście nowym wymogów bezpieczeństwa i higieny, oraz aplikacji związanych z dezynfekcją przestrzeni. Spodziewamy się, że przyszły rok

będzie bardzo intensywny" - mówi Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie CEE, Mobile Industrial Robots. Źródło: ISBtech

Revo Technologies: Dostawca cyfrowych form finansowania zakupów planuje podbój polskiego rynku w kanale online i tradycyjnym. Spółka oferuje zarówno płatności odroczone, jak i wygodne systemy spłaty w częściach, które znacząco zwiększają wyniki sprzedażowe. Warszawska siedziba docelowo pełnić ma również rolę HUBu operacyjnego firmy na cały region CEE. "Naszym wyróżnikiem rynkowym jest przede wszystkim szeroka dostępność rozwiązania. Przez ten termin rozumiemy funkcjonowanie w obu kanałach sprzedaży. Drugą z przewag jest umożliwienie wyboru formy płatności samym konsumentom. Kupujący wskazuje preferowaną metodę spłaty na tzw. froncie, czyli po przyznaniu limitu kredytowego i przed dokonaniem zakupu. Dzięki temu konsumenci dokonują zakupów o wyższej wartości, są mniej skłonni do zwracania zakupionych towarów (szczególnie w kanale online), a także częściej wracają do danego sprzedawcy" - komentuje Marek Biernacki, CEO Revo Technologies w Polsce. Źródło: ISBtech

Asseco: Lider w dziedzinie IT w Polsce rozpoczyna współpracę ze Związkiem Cyfrowa Polska. Organizacje chcą upowszechniać rozwiązania cyfrowe oraz budować świadomość na temat tego, jakie możliwości dają nowoczesne technologie w biznesie. "Przystąpienie do Związku Cyfrowa Polska to przede wszystkim kontynuacja działań Asseco w zakresie szerokiego podejścia do digitalizacji i procesów paperless. Jako lider cyfryzacji w Polsce chcemy brać aktywny udział w działaniach na rzecz upowszechniania rozwiązań cyfrowych i edukowania rynku, co do możliwości wykorzystywania technologii w biznesie. Jestem przekonany, że wspólne działanie na rzecz różnych obszarów gospodarki przyniesie korzyści nam wszystkim i pozwoli w jeszcze większym zakresie czerpać z możliwości, jakie dają nam rozwiązania cyfrowe" - mówi Artur Miękina, dyrektor sprzedaży projektów kluczowych, Asseco Data Systems. Źródło: spółka

TP Vision: Trwałość, stosunek jakości do ceny i wysoka rozdzielczość ekranu to trzy najważniejsze cechy telewizorów, na które zwracają uwagę Polacy, wybierając nowe urządzenie - wynika z badania przeprowadzonego dla TP Vision, właściciela marki Philips TV & Sound przez PanelWizard Direct. Źródło: ISBtech

Uber: Platforma do zamawiania przejazdów zawitała do Szczecina oraz Lublina w 2020. Uber Eats pojawił się w 18 nowych miastach, obejmując swoim zasięgiem ponad 3 mln nowych użytkowników. Z oferty Uber4Business, umożliwiającej zapewnienie pracownikom przejazdów oraz posiłków, korzysta już ponad 600 przedsiębiorstw z różnych sektorów. Firma przeznaczyła 6 mln zł na wsparcie swoich partnerów w dostosowaniu się do postanowień znowelizowanej ustawy o transporcie drogowym. W trakcie lockdownu gastronomii Uber Eats uruchomił program wsparcia dla branży oferując m.in. promocje w celu zwiększenia popytu, usprawniając proces dołączania do platformy oraz rezygnując z marży w przypadku zamówień na wynos. Do 2040 roku Uber stanie się zero-emisyjną platformą transportową. Już teraz firma zainwestowała 800 mln w celu wsparcia partnerów na całym świecie w zakupie pojazdów elektrycznych do roku 2025. W grudniu jako pierwsza platforma do zamawiania przejazdów Uber rozpoczął pilotaż kasy wirtualnej, wymaganej w ramach

nowelizacji ustawy o transporcie drogowym. Źródło: ISBtech

Harvey Nash Technology: Brytyjska firma Harvey Nash Technology otwiera w Krakowie centrum technologiczne specjalizujące się w robotyzacji i automatyzacji procesów biznesowych przy wsparciu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Docelowo, centrum w Małopolsce zatrudniać ma kilkadziesiąt osób. "Harvey Nash Group jest globalnym dostawcą profesjonalnych usług technologicznych w trzech kluczowych obszarach: rekrutacje technologiczne, rozwiązania technologiczne oraz executive search. Firma Harvey Nash Technology, polska spółka z Grupy Harvey Nash specjalizująca się w rekrutacji oraz kontraktingu IT, jest obecna na rynku od 2013 roku. Jesteśmy dumni, że możemy wspierać NashTech w tworzeniu centrum dostarczania usług w Krakowie. Mamy pewność, że jego powstanie przyniesie istotne korzyści zarówno obecnym, jak i przyszłym klientom firmy" - powiedział dyrektor polskiego oddziału Harvey Nash Damian Uzarek, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

PKN Orlen: Złożył 10 grudnia br. wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ws. przejęcia kontroli nad Polska Press. Planowana koncentracja ma polegać na przejęciu przez Polski Koncern Naftowy Orlen z siedzibą w Płocku kontroli nad Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Za 0,5 mln zł sfinalizowało transakcję zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa easyCALL.pl SA. Tym samym SoftBlue nabyło prawa do całości biznesu firmy telekomunikacyjnej. W jej strukturach utworzy zaawansowane rozwiązania technologiczne oraz zapewni zaplecze specjalistyczne do rozwoju i wsparcia w zakresie nowych produktów telekomunikacyjnych. EasyCALL.pl na bieżąco współpracuje z podmiotami takimi jak Orange i Netia. Źródło: Spółka

ATM Grupa: Rada nadzorcza spółki powołała Emila Dłużewskiego na członka zarządu, poinformowała spółka. Dłużewski swoje obowiązki obejmie 1 stycznia 2021 r. Wcześniej Grażyna Gołębiowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na 31 grudnia 2020 r. Źródło: ISBnews

Fortinet: Ogłosił przejęcie firmy Panopta, twórcy innowacyjnych rozwiązań działających w modelu SaaS (Software-as-a-Service). Zapewniają one pełen wgląd w stan sieci korporacyjnych i automatyczne zarządzanie środowiskiem IT. Bazujące na chmurze rozwiązania firmy Panopta dostarczają pełny obraz każdej usługi, urządzenia sieciowego i aplikacji, niezależnie od miejsca, w którym zostały wdrożone - w kontenerze, chmurze, infrastrukturze klienta czy środowisku hybrydowym. Źródło: spółka

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

Bank Pocztowy: Bank dla klientów posiadających dostęp do bankowości internetowej Pocztowy24 uruchomił generowanie za jej pośrednictwem hasła do telefonicznej obsługi swojego rachunku. Dzięki usłudze "Telekonto", korzystając z technologii IVR, można m.in. sprawdzić stan konta i historię operacji, zrobić przelew do zaufanego odbiorcy, a także zmienić lub odblokować hasło do bankowości internetowej. Źródło: ISBnews

Box: Firma Box (platforma do zarządzania zawartością online) otworzyła w Warszawie nowy oddział zajmujący się badaniami i rozwojem. W ciągu najbliższych 24 miesięcy spółka planuje zatrudnić 150 specjalistów. Oprócz koncentrowania się głównie na inżynierach, Box zamierza również zatrudniać pracowników reprezentujących inne obszary, takie jak web development czy HR. Źródło: ISBnews

ASM Sales Force Agency: Z badania cen przykładowego koszyka zakupowego, czyli zestawienia najpopularniejszych produktów FMCG kupowanych przez Polaków w celu zaspokojenia różnych potrzeb życiowych (tj. nabiału, mięsa i wędlin, napoi, dodatków, słodyczy, chemii domowej, kosmetyków, alkoholi i in.) przeprowadzonego przez ASM Sales Force Agency wynika, że średnia wartość wzorcowego koszyka wyniosła 223,25 i spadła o 2,88% m/m w listopadzie. Najdroższe ponownie okazało się e-grocery. Różnica w cenach to aż 20,03% (sklepy stacjonarne vs. online). Źródło: ISBnews

GPW: Platforma oparta na blockchain wystartuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w II połowie 2021 roku niezależnie od regulacji, poinformował prezes Marek Dietl. Poinformował, że główny problem, który miała giełda dotyczył szyfrowania i deszyfrowania smart contracts - inteligentnych kontraktów. Jest on systematycznie rozwiązywany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). "To jest projekt badawczo-rozwojowy, ale z dużym, bardzo dużym prawdopodobieństwem, graniczącym z pewnością - widzimy, że to rozwiązanie będzie gotowe" - wyjaśnił Dietl. Źródło: ISBnews.TV

Arena.pl: Właściciel platformy zakupowej Arena.pl nawiązał współpracę ze spółką genXone. W myśl podpisanej umowy w serwisie zakupowym pojawią się panele diagnostyczne do wykrywania infekcji układu oddechowego, pokarmowego oraz moczowo-płciowego. Wśród swoich produktów genXone ma między innymi testy na SARS-CoV-2, czyli koronawirusa. Spółka zapowiada kolejne ważne dla jej rozwoju kroki i dalszy rozwój platformy. Źródło: spółka

PayPal: Dla 57% badanych Polaków kupowanie online zastąpiło chodzenie do galerii handlowych jako formę rozrywki, a ponad 30% uważa czekanie na dostawę za bardziej ekscytujące niż samo korzystanie z zakupionego produktu. Z kolei 65% respondentów wybrało zakupy w sieci, aby zachować bezpieczeństwo podczas pandemii. Źródło: spółka

iPOS: Spółka z grupy OEX, producent inteligentnych kasoterminali, stworzył pierwszą na rynku kasę wirtualną na terminal płatniczy. W mobilnym rozwiązaniu pod nazwą iPOS pocket terminal zastąpi tradycyjną kasę rejestrującą. Do prowadzenia sprzedaży, przyjęcia płatności, wygenerowania paragonu czy faktury wystarczy terminal płatniczy z autorską aplikacją fiskalną. Trwa proces certyfikacji kasy wirtualnej iPOS pocket w Głównym Urzędzie Miar. Spółka przewiduje, że rozwiązanie trafi do przedsiębiorców w pierwszym kwartale 2021 r. Źródło: spółka

Grupa CCC: Spółka poinformowała, że w oparciu o chmurę Microsoft Azure i rozwiązania Synerise oraz Elitmind powstał kompleksowy, zaawansowany system analityki klienta pozwalający realizować szereg celów biznesowych. Dzięki wdrożeniu w Warszawie, wybrane przez klienta CCC buty czy torebki, pojawiają się przed jego drzwiami w 60 minut od momentu zamówienia. Tak szybko i dobrze spersonalizowana oferta dostarczona prosto do klienta, to innowacja w tym sektorze rynku. Źródło: spółka

Twisto: Fintech udostępnił płatności "Podziel na 3" dla klientów IKEA. Rozwiązanie będzie dostępne dla kupujących online oraz w sklepach stacjonarnych IKEA. Od grudnia użytkownicy Twisto mają możliwość podzielenia płatności na trzymiesięczne raty za 0 zł (RRSO 0%), bez formalności w popularnych sklepach internetowych, takich jak Allegro, Aliexpress, eObuwie, BRW czy Notino. Źródło: spółka

Bank Pekao: Bank wprowadził nowość do oferty "Klik Gotówki" prostą i wygodną spłatę kredytów posiadanych przez klienta w różnych bankach. Możliwość wzięcia nowej pożyczki przez internet i jednocześnie zdalne połączenie spłacanych kredytów z innych banków w serwisie elektronicznym i w aplikacji mobilnej. Przenoszenie kredytów z innych banków odbywa się podczas wnioskowania o "Klik Gotówkę". Klient określa kwotę, której potrzebuje i po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej otrzymuje propozycję połączenia posiadanych kredytów w ramach tego samego procesu. Pekao nie wymaga przedstawienia dokumentów o spłacanych kredytach. Źródło: Spółka

Urząd Lotnictwa Cywilnego: Od 31 grudnia 2020 r. każdy, kto będzie chciał latać dronem o masie powyżej 250 g lub dronem posiadającym kamerę, będzie musiał zarejestrować się, przejść szkolenie i zdać test online. Dotychczasowe krajowe prawo zastąpią nowe przepisy, które jednocześnie wchodzą w życie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. W Polsce jest prawie 200 tys. użytkowników dronów, dlatego Urząd Lotnictwa Cywilnego startuje z kampanią informacyjną ,,Miej drony pod kontrolą". Kampania skierowana jest przede wszystkim do osób latających hobbystycznie. Źródło: ULC

SIA, Colt Technology Services: Europejski Bank Centralny wybrał firmy, by zapewniły usługi łączności do platform rozliczeniowych płatności (TARGET2 i TIPS) i papierów wartościowych (TARGET2-Securities) oraz system zarządzania zabezpieczeniami Eurosystemu (ECMS) za pośrednictwem jednego punktu dostępu - jednolitego interfejsu do infrastruktur wspólnego Rynku Eurosystemu (ESMIG). "Jesteśmy zaszczyceni, że Europejski Bank Centralny wybrał SIA i naszego partnera, Colt Technology Services, do zapewnienia dostępu do infrastruktur rynku finansowego o strategicznym znaczeniu dla całej strefy euro. Ten nowy, nadzwyczajny, międzynarodowy sukces, oznacza dalsze uznanie absolutnej niezawodności, solidności i bezpieczeństwa naszej infrastruktury i usług technologicznych, które obecnie wspierają inicjatywy modernizacyjne około 20 banków centralnych na całym świecie" - powiedział Nicola Cordone, CEO SIA. "To ogromne szczęście, że możemy współpracować przy tak ważnym projekcie dla Europejskiego Banku Centralnego, jednego z

największych banków na świecie. Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani razem z naszym partnerem SIA do świadczenia usług łączności do platformy ESMIG i tym samym pozwolić EBC skupić się na celach instytucjonalnych, zamiast na infrastrukturze technicznej. Jest to kolejne potwierdzenie dobrej opinii, jaką Colt wypracował przez lata dzięki licznym inwestycjom zarówno w technologię, jak i zasoby ludzkie na całym świecie" - skomentowała Paula Cogan, wiceprezes ds. sprzedaży, marketingu i zarządzania relacjami z klientami w Colt Technology Services. Źródło: spółka

Lexmark: Wprowadza na rynek zmodernizowane narzędzie do zarządzania flotą drukarek Markvision Enterprise 4.0. Oprogramowanie daje możliwość proaktywnego śledzenia i monitorowania zbiorów dziesiątek, setek, a nawet tysięcy urządzeń, upraszcza lub eliminuje w całości potrzebę ręcznego wykonywania zadań IT i ma zastosowanie do wszystkich modeli Lexmark. Źródło: spółka

Bank Millennium: Dzięki współpracy z firmą Huawei aplikacja mobilna banku jest już dostępna w AppGallery, sklepie z aplikacjami na urządzenia Huawei. Aplikacja jest na razie dostępna dla urządzeń opartych o GMS (Google Mobile Services), a wkrótce również, po integracji z HMS (Huawei Mobile Services), będzie ją można ściągnąć na najnowszych smartfonach i tabletach Huawei. Źródło: spółka

Huawei: Aplikacje stacji radiowych Grupy RMF można już pobrać ze sklepu AppGallery na wszystkie smartfony i tablety Huawei. Aplikacje RMF FM, RMF Classic, RMF 24, RMF MAXX oraz RMF On to bogata oferta zasilająca sklep Huawei, odpowiadająca różnorodnym gustom słuchaczy. Źródło: spółka

Getin Bank: Wprowadził do swojej oferty metodę płatności zbliżeniowych SwatchPAY! Umożliwia ona dokonywanie płatności zbliżeniowych poprzez radiowy chip NFC wbudowany w tarczę zegarka. Dokonanie płatności jest możliwe nawet w przypadku rozładowanej baterii. Wirtualna karta jest przechowywana w sposób nie wymagający zewnętrznego źródła zasilania. Źródło: ISBtech

Santander Bank Polska: Wprowadza otwarcie konta za pomocą selfie. A wszystko po to, aby jeszcze bardziej uprościć zdalne otwieranie konta - dziś co czwarty nowy klient banku zakłada konto w ten sposób. W nowo wdrożonym procesie przyszły klient samodzielnie wypełnia wniosek o konto tak samo, jak wcześniej. Źródło: ISBtech

T-Mobile: Rozszerza dostępność eSIM - zarówno klienci ofert biznesowych, jak i prywatnych będą mogli skorzystać z uruchomienia dodatkowego profilu eSIM na smartwatchach Samsung Galaxy Watch3 LTE. Źródło: ISBtech

L'Oréal: Automatyzuje centrum badań nad włosami poprzez aplikacje współpracujące OnRobot. Celem wdrożenia cobotów było przyspieszenie cyklu rozwoju produktu i uwolnienie cennego czasu techników i inżynierów, rozwiązanie kwestii powtarzalności zadań i gromadzenia danych. Inwestycja w zmianę infrastruktury przyniosła ostatecznie oszczędności sięgające kilkudziesięciu tysięcy euro. Ponadto dokonano optymalizacji wydajności. Od czasu wdrożenia aplikacji OnRobot w laboratorium badawczym L'Oréal, kilka innych działów wykazało zainteresowanie nowymi narzędziami i chęć przyjęcia nowych perspektyw. Obecnie rozwiązania OnRobot są instalowane we wszystkich francuskich laboratoriach L'Oréal i wkrótce mogą zostać wprowadzone na rynek międzynarodowy. Źródło: ISBtech

realme: Model 7i - smartfon wyróżniający się baterią 6000 mAh oraz dobrą wydajnością zadebiutował w Polsce. Dostępny będzie w łącznie niemal 1500 punktach sprzedaży stacjonarnej w całej Polsce. W sklepach Neonet, Media Expert, RTV EURO AGD, X-kom oraz w salonach sieci Play. Żaden z dotychczasowych modeli marki realme, nie był tak szeroko dostępny w sklepach stacjonarnych i salonach operatorskich. Źródło: spółka

Blue Media: Umożliwia wdrożenie szybkich płatności online na największej platformie e-commerce na świecie - Shopify. We współpracy z agencją Brand Active, sopocka spółka ma już za sobą pierwsze takie wdrożenie - dla Manufaktury w Bolesławcu. "Jak pokazują badania, polscy klienci najchętniej sięgają po sprawdzone na naszym lokalnym rynku rozwiązania: szybkie płatności elektroniczne obsługiwane przez polskich operatorów płatniczych czy BLIKa. Od teraz polskie sklepy, które działają w oparciu o silnik Shopify, mogą zaproponować swoim klientom rozwiązanie płatnicze, które jest im już doskonale znane" - powiedział Marcin Szczur, Deputy Head of Sales w Blue Media. Źródło: ISBtech

AVM: Wprowadził do Polski nowy, co ważne budżetowy, router LTE. FRITZ!Box 6850 LTE to wydajne urządzenie klasy średniej, wyposażone we wszystkie funkcjonalności znane z routerów tej marki, w tym m.in. w dwuzakresową sieć Wi-Fi z obsługą topologii Mesh, telefonię, smart home i różnorakie możliwości połączenia urządzeń w sieć domową. Źródło: spółka

mPTech: Po wprowadzeniu na rynek wzmocnionych modeli z eSIM - HAMMER Blade 3 i Explorer PRO, spółka zaoferowała myPhone Now eSIM. Ten 6-calowy smartfon (4+64GB) poza eSIM oferuje NFC, aparat wspierany przez software i baterię 4000 mAh. Według firmy, jest to prawdopodobnie najtańszy smartfon z eSIM w Europie, a być może na świecie. Źródło: spółka

Fortinet: Zaprezentował nowe narzędzia zabezpieczające, przystosowane do integracji z usługami świadczonymi przez Amazon Web Services (AWS). Zapewniają one klientom zaawansowaną ochronę chmurowych platform, aplikacji i infrastruktury sieciowej. W trakcie wieloletniej współpracy z AWS Fortinet zapewnia gwarantujące bezpieczeństwo rozwiązania, które są w pełni zintegrowane z dostępnymi usługami partnera, takimi jak Amazon GuardDuty, AWS CloudFormation i AWS Outposts. Źródło: spółka

Authologic: Polski fintech wprowadził do swojego rozwiązania kolejną metodę zdalnej weryfikacji tożsamości - rozpoznawanie fizycznych dokumentów za pomocą wideo lub zdjęcia selfie. Obecnie metoda weryfikacji wideo wdrażana jest m.in. w Vooom, aplikacji umożliwiającej wynajem samochodów na minuty. Źródło: spółka

BOŚ Bank: Uruchomił nową funkcjonalność kart płatniczych pozwalającą na dokonywanie płatności za pomocą telefonu Google Pay. Źródło: spółka

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: Przeniosła działalność operacyjną ponad 11 tys. pracowników do cyfrowej przestrzeni Microsoft Teams. Zarządzanie kryzysem w tak potężnej gałęzi gospodarki, jaką jest rolnictwo, wymagało dobrego przygotowania i dojrzałości organizacji do zmiany. Łącząc kompetencje i odpowiedzialność za obsługę kluczowych obszarów sektora rolniczego, ARiMR podjęła decyzję o przejściu całej organizacji w tryb pracy zdalnej. Źródło: spółka

infoShare Academy: Łukasz Lach z grupy CD Projekt, jedyny w Polsce Docker Captain, wraz z polską szkołą programowania wprowadzają renomowany program szkoleniowy Docker Masters. Kurs online jest przeznaczony dla programistów, DevOpsów oraz testerów oprogramowania, szukających skutecznych sposobów na przyspieszenie i usprawnienie wdrażanych projektów IT. Źródło: ISBtech

Grupa Dom Development: Przechodzi do chmury Microsoft. To pierwsze w Polsce tak szerokie wdrożenie tej technologii w sektorze nieruchomości, obejmujące dwa obszary biznesowe - deweloperski i wykonawczy. Przeniesienie danych do chmury ma wesprzeć cyfrową transformację Grupy i wzmocni jej efektywność biznesową. Podpisana właśnie umowa o współpracy z Microsoft przewiduje również szereg szkoleń i warsztatów rozwijających kompetencje pracowników. Źródło: ISBtech

OPPO: Globalny producent urządzeń mobilnych wprowadza do sprzedaży nową wersję swojego inteligentnego zegarka. OPPO Watch LTE obsługuje kartę eSIM, dzięki czemu pozwala na korzystanie z internetu czy m.in. odbieranie połączeń bez konieczności łączenia ze smartfonem. OPPO wprowadziło Watch eSIM do sprzedaży w Polsce i będzie prowadzona w większości partnerskich sieciach detalicznych (w tym strefie marki na Allegro) oraz we współpracy z operatorem Orange. Sugerowana cena detaliczna urządzenia wynosi 1499 zł. Źródło: ISBtech

Samsung: Ogłosił oficjalne wprowadzenie na rynek najnowszej aktualizacji swojego interfejsu One UI, która zostanie udostępniona na wybranych urządzeniach Galaxy. Źródło: spółka

Twisto: Fintech udostępnił płatności Podzielna 3 dla klientów IKEA. Rozwiązanie będzie dostępne dla kupujących online oraz w sklepach stacjonarnych IKEA. Aby podzielić płatność na 3 raty za 0 zł wystarczy aplikacja Twisto. Źródło: ISBtech

Sadyba Best Mall: Zapewnia jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa zakupów w okresie okołoświątecznym dzięki rozłożeniu specjalnej, antywirusowej folii Steritouch. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. Za rozłożenie folii w najbardziej uczęszczanych miejscach obiektu odpowiedzialna jest firma Esox. Źródło: ISBtech

Empik: Rozpoczął współpracę z Bluerank, który będzie odpowiedzialny za wzrost widoczności organicznej platformy Empik.com w wyszukiwarkach. Projekt obejmuje stałą obsługę SEO, współtworzenie treści, akcje content marketingowe, konsultacje strategiczne i szkolenia. Źródło: spółka

FreeNow: Restauratorzy zrzeszeni w platformie Knajp.pl (wcześniej WspieramGastro) organizują dostawy dań za pośrednictwem taksówek FREE NOW. Współpraca obu platform pozwala restauratorom przetrwać trudne czasy zamknięcia lokali, tj. zorganizować szybkie dostawy i uniknąć wysokich prowizji pobieranych przez aplikacje do zamawiania jedzenia. Kierowcy FREE NOW, dzięki realizacji dostaw zyskują alternatywne źródło zarobku, ponieważ pandemia spowodowała spadek liczby zamówień w branży taxi o niemal 80%. Źródło: spółka

Genesys: Został wskazany jako lider rynku w magicznym kwadrancie Gartnera dla rozwiązań Contact Center as a Service (CCaaS). Analitycy Gartnera przenalizowali 13 dostawców rozwiązań CCaaS biorąc pod uwagę wizję ich rozwiązań, zdolność do jej realizacji, a także opinię użytkowników. Genesys zdobył największe uznanie w oczach Gartnera ze względu na kompletność i spójność wizji swojego rozwiązania CCaaS z potrzebami klientów, globalną obecność na rynku oraz rozbudowaną sieć partnerską zapewniającą wsparcie na najwyższym poziomie. Źródło: spółka