Tygodniowy przegląd informacji ISBtech z sektora TMT

BIZNES I FINANSE: RYNEK

Legislacja: Zmiany wprowadzone w projekcie nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC) wciąż nie czynią jej narzędziem tworzenia ekosystemu cyberbezpieczeństwa, ocenił w rozmowie z ISBtech ekspert Contemporary China Studies Institute Leszek Ślazyk. W jego ocenie, nowela wciąż zawiera zapisy uznaniowe i wchodzi w sprzeczność z działaniem w innych obszarach strategicznych, jak np. regulacja rynku paliw. "Ustawa o cyberbezpieczeństwie została poddana generalnie zmianom kosmetycznym i wciąż zawiera zapisy uznaniowe. To zarówno sprzeczna z działaniem w innym obszarze dla państwa strategicznym, czyli regulacji rynku paliw (tu nabywamy paliwa bez względu na ich pochodzenie, ale na walory, czyli jakość i cenę), jak i świadcząca o niezwykle niepokojącym oderwaniu grona nowelizującego zapisy ustawy od wydarzeń międzynarodowych bezpośrednio dotyczących Polski" - powiedział Ślazyk. Źródło: ISBtech

E-learning: Do września ma zostać uruchomiony system zdalnej pracy oraz nauki dla urzędników i obywateli (SZPON) - platforma do pracy zdalnej dla urzędników i obywateli oraz platforma e-learningowa, poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KRPM) Marek Zagórski. Ramowy budżet programu wynosi 9,5 mln zł. Źródło: ISBnews

E-sklepy: Tylko około 20% sklepów internetowych dostosowała swoje regulaminy i procedury do nowych regulacji, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r., wynika z danych Kreatora Legal Geek. "Z doświadczenia wiemy, że każda zmiana prawa jest dla sklepów internetowych, zwłaszcza tych mniejszych, problematyczna, a ta przypadła na dosyć niefortunny okres, co w mojej ocenie spotęgowało ten słaby wynik" - powiedziała prawniczka, współtwórczyni i zarządzająca serwisem Kreator Legal Geek Zofia Babicka-Klecor. Konieczność aktualizacji regulaminów wynika z nowelizacji Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, które przyznają przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, w określonych sytuacjach, uprawnienia zbliżone do tych zarezerwowanych do tej pory wyłącznie dla konsumentów (zwłaszcza prawo odstąpienia od umowy). Zmiany nie są małe, ponieważ w dokumentach trzeba uwzględnić nowy typ kupującego. Aktualizacja regulaminów to nie wszystko, dochodzi jeszcze weryfikacja czy w danym przypadku

mamy do czynienia z nowym typem klienta i to w niektórych przypadkach może być sporym wyzwaniem. Źródło: spółka

E-maile: 68% Polaków ma więcej niż jedną skrzynkę mailową i 60% subskrybuje newslettery - wynika z raportu "Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?" ExpertSender. Obecnie w Polsce jest 28,2 mln internautów, którzy korzystają z e-maili. Z raportu wynika także, że 31% ankietowanych posiada tylko jedną, prywatną skrzynkę e-mailową. Aż 48% osób nie otwiera wiadomości z folderu Spam. Ponad 40% osób ankietowanych ma dwa, 31% jedno, a 26% od trzech do pięciu kont e-mailowych. Prawie 2% osób ma ponad 6 e-maili. Dodatkowo 47% badanych kilka razy dziennie czyta oferty przesyłane na e-maila, 27% robi to raz dziennie. Tylko 4% nie robi tego wcale. Źródło: spółka

Zdalna praca: Polacy są w ścisłej czołówce nacji najbardziej narażonych na problemy zdrowotne i schorzenia w wyniku braku ergonomicznego miejsca do pracy zdalnej, wyniki z badania przeprowadzonego na zlecenie Fellowes. 53% zapytanych Polaków twierdzi, że ich warunki pracy w domu znacznie odbiegają od warunków pracy w biurze, co przekłada się na liczne bóle i dolegliwości. 3 na 4 respondentów z Polski (76%) osobiście kupiło wyposażenie domowego biura - średnio przeznaczyli na ten cel 2 514 zł (brak wsparcia pracodawców). Badanie zostało przeprowadzone na 7 tys. respondentów z 7 europejskich krajów. Źródło: spółka

Chmura: Po chwilowych spadkach, Gartner szacuje wzrost sprzedaży rozwiązań chmurowych. O ile szacowana wartość rynku chmury publicznej wyniosła 257,5 mld USD w 2020 roku, to 2 lata później ma ona wynieść już 362,2 mld USD. Oznacza to, że do 2024 r. wydatki na chmurę stanowić będą już 14,2% całego globalnego rynku IT - prognozuje Gartner. To m.in. efekt pandemii i związanej z COVID-19 przyśpieszonej cyfryzacji - wskazują analitycy. Źródło: ISBtech

Cyberobrona: Większość Polaków (71%) nie zabezpiecza swoich smartfonów, połowa z nas doświadczyła ataku hakerskiego a co piąty użytkownik kradzieży danych. Zdaniem ekspertów firmy Check Point Research większość użytkowników nie wie, że już została zhakowana. Badania firmy Check Point Research wykazały, że liczba ataków (phishingowych) wymierzonych w smartfony jako punkt wyjścia do prób włamania do sieci korporacyjnych wzrosła o ponad jedną trzecią w ciągu zaledwie kilku miesięcy. W 2019 r. co trzecia firma w Polsce (29%) w ogóle nie zabezpieczała swoich firmowych komórek a taki sprzęt, w przypadku zgubienia lub kradzieży, może być używany bez żadnego problemu przez dowolną osobę. Jednocześnie popularność smartfonów rośnie w zatrważającym tempie. Ponad 60% Polaków w wieku od 15 do 35 lat nie rozstaje się ze smartfonem w ciągu dnia. "Dziś smartfony są traktowane przez hakerów jak komputery osobiste, z tym, że mają do nich łatwiejszy dostęp. Wielu użytkowników korzysta z firmowej poczty, usług bankowych

używając kodów kart kredytowych za pośrednictwem swoich telefonów. Wiedząc, że smartfony nie są odpowiednio zabezpieczone, cyberprzestępcy włamują się do nich uzyskując dostęp do firmowej korespondencji, poufnych danych, plików osobistych lub naszych danych bankowych"- mówi Wojciech Głażewski, dyrektor firmy Check Point w Polsce. Cyberprzestępcy próbują również wykorzystać pandemię koronawirusa, podszywając się pod organizacje rządowe i zdrowotne i kontaktując z wieloma ofiarami pod pozorem przekazywania ważnych informacji. "Kampanie mobilnego phishingu stają się coraz trudniejsze do wykrycia i możemy spodziewać się bardziej zaawansowanej inżynierii społecznej w kanałach innych niż wiadomości SMS i e-mail"- mówi szef Check Point. Źródło: spółka

E-commerce: Kierowcy zamiast szukać zapasowych części do auta w serwisach, zamawiają je online. Same serwisy również chętnie zaopatrują się w sieci. Według raportu firmy Merce.com aż 80% samochodów poruszających się po polskich drogach ma więcej niż 10 lat, a starsze auta częściej wymagają naprawy i wymiany części niż młodsze roczniki. Pandemia jeszcze bardziej nasila to zjawisko. W 2020 roku w Polsce sprzedano o ponad 20% mniej nowych aut niż rok wcześniej, więc udział starszych pojazdów jeszcze bardziej się zwiększa. "Najwięksi gracze na rynku motoryzacyjnym coraz częściej przejmują internetowe sklepy zajmujące się sprzedażą części samochodowych, chcąc być bliżej klientów. To najlepszy moment, by zaistnieć w tym sektorze z własną platformą sprzedaży i innymi rozwiązaniami e-commerce" - przekonuje Paweł Szewczyk, wiceprezes merce.com. Źródło: ISBtech

Cyfrowa transformacja: Powoduje skokowy, globalny wzrost adaptacji mikrousług o 20% r/r, jak wskazuje raport otwartej społeczności NGINX: The State of Modern App Delivery 2020. Z aplikacji zbudowanych na mikrousługach korzysta dziś już 60% respondentów. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że wykorzystuje mikrousługi w kilku lub wszystkich aplikacjach. Wyniki ankiety wskazują też, że kontenery są dwa razy bardziej popularne od innych nowoczesnych technologii aplikacyjnych. Już 34% respondentów używało kontenerów w środowisku produkcyjnym, w porównaniu do 15% wykorzystujących architekturę bezserwerową i jedynie 7% z Service Discovery. Wyniki ankiety NGINX są zgodne z ostatnimi prognozami Gartnera wskazującymi, że do 2022 r. 75% globalnych organizacji będzie wykorzystywać aplikacje kontenerowe w środowiskach produkcyjnych. Dziś, według Gartnera odsetek ten wynosi niecałe 30%. "Jesteśmy świadkami wielkiego przeskoku z aplikacji monolitycznych do bazujących na mikrousługach. Organizacje coraz częściej decydują

się budować platformy prężniejsze, z możliwościami szybszego wdrażania. Rośnie przekonanie, że aplikacje oparte na mikrousługach mogą pomóc poprawić doświadczenia użytkownika - kluczowego i rosnącego na znaczeniu czynnika sukcesu dla wszystkich organizacji" - powiedział Dor Zakai EMEA senior director for solutions engineering w F5 NGINX. Źródło: spółka

Telekomunikacja: W dyskusji na temat cyfrowych innowacji wiele uwagi poświęca się internetowi rzeczy, przetwarzaniu na brzegu sieci, uczeniu maszynowemu czy sztucznej inteligencji. Duży wpływ na zapoczątkowanie cyfrowej transformacji w tych obszarach miały standardy 4G i LTE 4G, ale dopiero sieć 5G przeniesie ją na wyższy poziom. Eksperci Vertiv wskazują na kilka dziedzin, w których nowy standard transmisji danych umożliwi szybki rozwój, a są nimi: wirtualna i rozszerzona rzeczywistość oraz haptic computing, rozwój inteligentnych miast czy inteligentnego e-handlu. Źródło: spółka

HR w IT: Zaledwie 17,8% przedsiębiorstw w Polsce zapewnia swoim pracownikom szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), wynika z danych GUS. O ile w przypadku dużych firm, zatrudniających ponad 250 osób, odsetek ten wynosi ponad 70%, o tyle w firmach, które mają od 10 do 49 pracowników tylko co dziesiąty pracodawca dba o podnoszenie ich kompetencji. Jak wskazują eksperci - zaniedbania w tym obszarze mogą okazać się bardzo kosztowne. "Dane GUS pokazują, że chociaż cyfrowa transformacja w Polsce, trochę z przymusu, niezwykle przyśpieszyła, to jednak zwiększone wykorzystanie np. rozwiązań chmurowych nie idzie w parze z troską o odpowiednie zabezpieczenie wrażliwych danych. Tymczasem umiejętne i świadome korzystanie z technologii informatycznych przez pracowników przekłada się na wymierne korzyści takie jak np. ochrona informacji należących do firmy i jej kontrahentów, unikanie kar czy pozytywny wpływ na wizerunek, a w konsekwencji budowanie przewagi konkurencyjnej

firmy na rynku" - powiedział Rafał Barański, prezes braf.tech. Źródło: spółka

Cyberobrona: Ponad 3/4 organizacji korzysta z usług wielu dostawców chmury, takich jak Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform, wynika z raportu Barracuda pt. Cloud networks: Shifting into hyperdrive. Badanie zrealizowane na zlecenia firmy Barracuda objęło globalnych decydentów IT. 56% respondentów ma problem z zapewnieniem ciągłego, bezproblemowego dostępu do aplikacji w chmurze dla swoich organizacji. Prawie 70% uczestników badania doświadcza problemów z opóźnieniami i wydajnością podczas uruchamiania obciążeń SaaS, takich jak Office 365. Ponad 60% respondentów twierdzi, że koszty MPLS znacznie wzrosną z powodu sezonowych szczytów obciążenia. Źródło: spółka

Cyberobrona: Rada Unii Europejskiej opublikowała pod koniec ub. roku rezolucję, wzywającą do wprowadzenia nowych zasad obejmujących szyfrowanie w Europie. "Wdrożenie tych rekomendacji oznaczałaby pojawienie się "trzeciej" strony w procesie nawiązywania komunikacji, co w praktyce może oznaczać koniec prywatności komunikacji - wskazuje Adrian Ścibor z Fundacji AVLab dla Cyberbezpieczeństwa. Wydana przez Radę Unii Europejskiej rezolucja 13084/1/20 REV wskazuje na konieczność zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, transparentności oraz ochrony danych osobowych, jednocześnie wzywając do rozszerzenia przepisów na rzecz walki z przestępstwami seksualnymi, terroryzmem czy przestępczością zorganizowaną. Wspomniana rezolucja wzywa firmy technologiczne do podjęcia rozmów mających na celu opracowanie sposobów "obejścia szyfrowania". W dokumencie podkreślono znaczenie poszanowania dla praw podstawowych oraz praworządności, jednak według wytycznych UE może wykorzystać swoje uprawnienia regulacyjne, aby zapewnić

dostęp do ukrytych danych sądom czy organom ścigania. Według specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego treść listopadowej rezolucji wydaje się być sprzeczna i nie do zaakceptowania. "Słowo "backdoor" nie pada jednoznacznie w rezolucji. Nie zmienia to jednak faktu, że eksperci nie godzą się z nowym pomysłem urzędników, wskazując na możliwe nadużycia" - tłumaczy Adrian Ścibor z Fundacji AVLab dla Cyberbezpieczeństwa. Źródło: spółka

Smart Home: Według Strategy Analytics, globalny rynek inteligentnych urządzeń domowych będzie rósł na poziomie 15% rocznie, osiągając 88 mld USD w 2025 roku, wskazuje Paweł Bijata, dyrektor pionu marketingu w firmie Gerda. Źródło: ISBtech

BIZNES I FINANSE: SPÓŁKI

Unity Group: Spółka chce rosnąć o 30% rocznie w sposób organiczny, m.in. dzięki przyspieszeniu ekspansji zagranicznej wobec 50 mln zł przychodów osiągniętych w 2020 r., poinformował ISBtech prezes Grzegorz Kuczyński. Celuje szczególnie w takie rynki zagraniczne, jak: DACH, USA, UK i kraje nordyckie. "Dotychczas nasz model działania świetnie sprawdzał się na rynku polskim i za granicą, ale wciąż czuliśmy niedosyt związany z naszą aktywnością międzynarodową. Po bardzo udanym 2020 r. czujemy, że teraz jest odpowiedni czas, by jeszcze silniej zaznaczyć swoją obecność w innych krajach. Obecnie działamy w ramach roadmapy rozpisanej do 2025 r. Chcemy rosnąć 30% rocznie w sposób organiczny, a punktem odniesienia jest poziom 50 mln zł przychodów uzyskany w 2020 r." - powiedział Kuczyński. Źródło: ISBTech

PFR Ventures: Wartość inwestycji venture capital (VC) w Polsce wyniosła 2,13 mld zł w 2020 roku, tj. o 70% więcej r/r, wynika z raportu podsumowującego transakcje na polskim rynku VC, przygotowanego przez PFR Ventures wspólnie z Inovo Venture Partners. W 2020 r. przeprowadzono 300 transakcji, w które zaangażowane było 153 fundusze.Wśród największych rund finansowania w ub.r. znalazły się: ICEYE (331 mln zł), Brainly (302 mln zł) oraz Booksy (266 mln zł). Źródło: ISBnews

Amazon: Spółka rozpoczęła prace nad uruchomieniem w Polsce serwisu Amazon.pl. "Serwis zapewni polskim klientom nowy wymiar zakupów, a lokalnym biznesom umożliwi dotarcie do większej liczby odbiorców zarówno w Polsce, jak i na świecie. Od dziś przedsiębiorcy, planujący sprzedaż za pośrednictwem Amazon w Polsce oraz globalnie, mogą rejestrować swoje konta po polsku na https://sell.amazon.pl w ramach przygotowań do premiery serwisu" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Huawei: Zaprzeczył doniesieniom medialnym o planie sprzedaży flagowych marek smartfonów, podał koncern. "W odniesieniu do publikacji Reuters z 25 stycznia 2021, dotyczącej rzekomych planów sprzedaży przez Huawei flagowych marek smartfonów, [...] oficjalne oświadczenie firmy: Plotki, jakoby Huawei planował sprzedaż swoich flagowych marek smartfonów, są całkowicie bezpodstawne. Huawei nie ma takich planów i nie ma żadnych podstaw dla takich plotek. Pozostajemy w pełni zaangażowani w naszą działalność w zakresie produkcji smartfonów i nadal będziemy dostarczać wiodące produkty i rozwiązania dla konsumentów na całym świecie" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

Avenga: Spółka w 2020 r. zrekrutowała 439 specjalistów IT dla 74 firm i instytucji. Zatrudnieni posiadali aż 45 różnych specjalizacji, ale tak jak w kilku poprzednich latach najbardziej poszukiwane profile to: Quality Assurance, Java Developer i Analityk. Nowym trendem jest zatrudnienie przez Avengę w ciągu 2020 roku aż 30 DevOpsów. Nadal najpopularniejszym modelem współpracy była praca na kontrakcie (B2B). Taką formę wybrało 86% zatrudnionych. Wzrost przychodów z usług IT jest strategicznym celem Avengi w 2021 roku. Avenga jest światowym ekspertem w obszarze IT, transformacji cyfrowej i staffing services, z ponad 20-letnią praktyką. Firma powstała w listopadzie 2019 roku z połączenia doświadczonych zespołów specjalistów IT z dwóch spółek z Polski oraz z jednej spółki z Niemiec i z USA. Źródło: spółka

realme: Według najnowszych danych Counterpoint, w 2020 roku na rynek trafiło 42,4 mln smartfonów realme, a więc o 65% więcej niż w roku 2019 (25,7 mln); realme jest najszybciej rosnącą marką mobilną na świecie już 5 kwartałów z rzędu; Counterpoint ocenił również, że w IV kw. 2020 roku 34% trafiających na rynek smartfonów obsługiwało komunikację 5G. Analitycy prognozują, że w 2023 roku modele z 5G osiągną 2/3 udziałów w rynku; realme jest popularyzatorem 5G. Również w Polsce, gdzie smartfon realme 7 5G jest najtańszym na rynku urządzeniem wspierającym ten standard komunikacji. Źródło: ISBtech

Barbora.pl: Uruchomiła w Polsce sklep e-grocery. Źródło: spółka

Colt: Mirko Voltolini, dotychczas odpowiedzialny za sieciowe rozwiązania na żądanie (Network On Demand), został wiceprezesem Colt ds. strategii i innowacji. Będzie odpowiedzialny za implementację najnowszych technologii, które pozwolą firmie zachować pozycję lidera w branży. Mirko Voltolini i jego zespół będą odgrywać kluczową rolę w definiowaniu i kierowaniu realizacją szerszej strategii Colta. "Zawsze pasjonowało mnie obserwowanie tego, jak ewoluuje branża, w tym Colt, jak wprowadzane są innowacje. Czuję, że nadchodzący okres będzie szczególnie ekscytujący dla naszego sektora. Sposób, w jaki Keri Gilder ustrukturyzowała naszą organizację, sprawił, że jesteśmy gotowi do wsparcia przedsiębiorstw, które przygotowują się do następnej fali rozwoju i właśnie to zamierzamy zrobić "- powiedział Mirko Voltolini podczas ogłoszenia nominacji. Źródło: spółka

Bolt: Franchise to program, który ma na celu zapewnić niedrogie, wygodne i odpowiedzialne usługi transportu miejskiego i dostaw dla większej liczby klientek i klientów na całym świecie. Pozwoli on przyspieszyć rozwój platformy Bolt poprzez ekspansję poza jej główne rynki w Europie i Afryce, do regionów takich jak Ameryka Łacińska i Azja. Bolt jest pierwszą platformą mobilności na świecie, która wprowadza międzynarodowy program franczyzowy usług z zakresu transportu na żądanie i dostaw jedzenia. Źródło: spółka

OEX E-Business: Do spółki specjalizującej się w usługach logistycznych dla eCommerce, dołączyła Anna Prymakowska. Jako wiceprezes będzie odpowiadała za sprzedaż i marketing oraz ekspansję na rynki zagraniczne. Wcześniej kierowała zarządem jednego z pierwszych polskich eCommerce - Merlin. Źródło: spółka

Google: Ruszył projekt Google.org Impact Challenge - otwarty program grantowy dla organizacji z Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które przeciwdziałają pogłębianiu się różnic społecznych, wykluczeniu cyfrowemu i wspierają inkluzywny wzrost gospodarczy. Google przekaże 2 mln euro na rozwój wybranych projektów z Polski i 10 innych krajów regionu. Zgłoszenia trwają do 1 marca. Źródło: spółka

T-Mobile: Do 15 marca naukowcy, ekspertki, start-upy i wszystkie osoby związane z rozwojem technologii mogą zgłaszać swoje projekty w międzynarodowym konkursie "Telekom Challenge", organizowanym grupę Deutsche Telekom, do której należy T-Mobile Polska. Innowacyjne idee z zakresu dystrybucji danych w sieciach domowych i jej bezpieczeństwa zostaną nagrodzone łączną kwotą 700 tys. euro, z czego do głównego zwycięzcy lub zwyciężczyni trafi 150 tys. euro. Źródło: spółka

Microsoft: Prezes Brad Smith podał, że Microsoft szacuje, że w ciągu minionego roku zmniejszył emisję dwutlenku węgla o 6%, czyli ok. 730 000 ton metrycznych. Źródło: spółka

Orange: Szansa na koniec sporu o "unijne" łącza. Skargi na trudności w podłączaniu domów do światłowodów dofinansowanych przez UE szkodzą inwestycjom w Polsce - twierdzi Orange. Ale ceny zmienia. Spółka zapewnia, że projekt FiberCo nie ma związku z projektami, które uzyskały dofinansowanie z programu "Polska Cyfrowa" - Rzeczpospolita. Źródło: spółka, BDM

Agora: Dokona odpisów lub zwiększenia rezerw w segmentach: film i książka, reklama zewnętrzna oraz w samej spółce, których łączny negatywny wpływ na wynik operacyjny grupy to ok. 19,5 mln zł, a na wynik netto grupy - ok. 15,7 mln zł, podała spółka. Źródło: ISBnews

GIEŁDA, EMISJE, M&A

Pora na Pola: Internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu planuje kampanię crowdinvestingową na ok. 2,6 mln zł w I kwartale br. na platformie Crowdway.pl. "Internetowy targ naturalnego jedzenia z dostawą do domu, Pora na Pola SA ma patent na spożywczy e-commerce. Gdy rynek rósł w 2020 roku w tempie dwucyfrowym, spółka zwiększyła obroty o ponad 500%. To przyspieszyło decyzję o trzeciej w historii Pora na Pola kampanii crowdfundingowej. Emisja akcji o celu około 2,6 mln zł ma pomóc w akceleracji biznesu i przygotować spółkę na debiut na NewConnect w 2023 roku" - podała spółka. Źródło: ISBnews

InventionMed: Zadeklarował objęcie wszystkich akcji przypadających spółce w wyniku realizacji prawa poboru w ramach publicznej emisji SoftBlue. InventionMed złoży zapis podstawowy na całość przysługujących jej akcji serii F, tj. na 19 mln akcji serii F po cenie emisyjnej 0,22 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 4,18 mln zł.Środki na objęcie akcji będą pochodzić ze środków własnych spółki oraz z pożyczki udzielonej przez prezesa zarządu spółki. Źródło: ISBnews

Komputronik: Miał wstępnie 457 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o 3,7% r/r) i 55,2 mln zł zysku na sprzedaży produktów i usług oraz pozostałej sprzedaży (dochód handlowy) (wzrost o 14,9% r/r) w III kwartale roku obrotowego 2020/2021, kończącego się 31 marca 2021 r. Źródło: ISBnews

Booksy: Spółka zamknęła rundę C finansowania na kwotę rzędu 70 mln USD. "70 mln USD w rundzie C - inwestycja w Booksy to największa zebrana runda na tym etapie rozwoju spółki wśród wszystkich polskich startupów. Pieniądze od amerykańskich inwestorów pozwolą na dynamiczne zwiększenie udziału na kluczowych dla Booksy rynkach - w USA, Wielkiej Brytanii i Europie. Lider nie wyklucza też przejęć" - podała spółka w komunikacie. Źródło: ISBnews

Red Carpet Media Group: Oferta publiczna 135 tys. akcji serii B spółki Red Carpet Media Group rozpoczęła się 27 stycznia, zapisy potrwają do 9 lutego. Bezpośrednio po ofercie, z której spółka chce pozyskać ok. 5 mln zł, planowane jest złożenie wniosku ws. rozpoczęcia notowań na rynku NewConnect. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na rozwój działalności na rynku oferowania treści VOD oraz autorskich treści video (m.in. zakupy filmów do VOD, uruchomienie platformy VOD, dodatkowy kanał serialowy RedTopTV, rozbudowa zasięgu technicznego). Termin przydziału akcji zaplanowano do 12 lutego 2021 r., podano w memorandum informacyjnym. Źródło: ISBnews

Digitree Group: Spółka opublikowała strategię na lata 2021-2023 zakładającą m.in. osiągnięcie średniorocznego wzrostu przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej na poziomie 17% oraz średniorocznego wzrostu skonsolidowanej EBITDA na poziomie 25% w latach 2021-2023, podała spółka. Digitree Group zdefiniowała również nową politykę dywidendową, zgodnie z którą w latach 2021 - 2023 jej zarząd będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy. Źródło: ISBnews

Arteria: Akcjonariusze Arterii w porozumieniu ogłosili wezwanie do sprzedaży 681 084 akcji spółki stanowiących ok. 15,95% kapitału i uprawniających do tyluż z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu po 4,48 zł za jeden walor, podał podmiot pośredniczący Trigon Dom Maklerski. "Nabywający zamierzają uzyskać łącznie 66% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki tj. 2 817 883 akcji" - czytamy w informacji. Źródło: ISBnews

SoftBlue: Rozpoczął 26 stycznia ofertę publiczną do 46 801 250 akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł. Cena emisyjna nowych akcji serii F została ustalona na 0,22 zł za jedną akcję, podała spółka w memorandum informacyjnym. Zapisy na akcje w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych będą prowadzone w dniach 26 stycznia - 12 lutego, przydział akcji zaplanowano na 23 lutego. W dniach 24-26 lutego ma zostać przeprowadzone przyjmowanie zapisów na akcje oferowane nieobjęte w wykonaniu prawa poboru i w zapisach dodatkowych przez podmioty, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu spółki, zaś na 1 marca zaplanowano przydział akcji podmiotom, które odpowiedzą na zaproszenie zarządu. Źródło: ISBnews

Novakid: Internetowa platforma do nauki języka angielskiego dla dzieci, zamknęła rok 2020 ze wzrostami pod względem bazy klientów, przychodów i zysku netto. Ponadto, startup działający w branży EdTech, pozyskał w ostatnim roku na rozwój produktu i ekspansję na kolejne rynki prawie 6 mln USD w dwóch rundach inwestycyjnych. Źródło: ISBtech

Mediacap: NWZ spółki upoważniło zarząd do skupu do 1,5 mln akcji własnych. Źródło: spółka

Booste: Na polskim rynku rozpoczął działalność fintech oferujący biznesom e-commerce elastyczne finansowanie oparte na przyszłych przychodach (revenue-based financing). Kapitał może być przeznaczony na rozwój i skalowanie biznesu poprzez finansowanie działań marketingowych. Booste nie wymaga przedstawiania gwarancji ani zabezpieczeń osobistych, umożliwia za to klientowi samodzielne określenie m.in. częstotliwości, wysokości i form zwrotu. "Finansujemy wzrost zarówno młodych, jak i dojrzałych spółek, w tym również bez historii kredytowej lub z gwałtownie zmieniającymi się potrzebami finansowymi, na przykład w fazie szybkiego wzrostu" - mówi Jakub Pietraszek, współzałożyciel i CEO Booste. Fintech powstał jako projekt venture buildingowy funduszu Tar Heel Capital Pathfinder, na starcie zgromadził 2 mln zł i jest w trakcie pozyskiwania kolejnej rundy finansowania na rozwój w Polsce i na rynkach europejskich. Źródło: ISBtech

IG Group: Przejmie amerykańskiego brokera tastytrade za 1,0mld USD - Transakcja ma być rozliczona w formie gotówkowej (300 mln USD) oraz emisji nowych akcji IG Group dla akcjonariuszy tastytrade (700 mln USD). W dniu przejęcia tastytrade będzie cash free/ debt free. - IG Group jest notowane na giełdzie w Londynie (IGG LN Equity), natomiast tastytrade nie jest spółką publiczną - specjalizuje się głównie w obrocie opcjami (platfroma tastyworks) i działa w modelu czystego pośrednika. Źródło: spółka, Trigon

Play: Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) zainwestował 22 mln euro (100 mln zł) w obligacje operatora Play, podała instytucja. Środki mają wspierać rozwój sieci 5G w Polsce. Łączny wolumen emisji wyniósł 500 mln zł. Źródło: ISBnews

Grupa Orange: We Francji sprzedała 50% w spółce FTTH. Transakcja implikuje wycenę spółki (Orange Concessions) na poziomie 2,675 mld euro. Wehikuł inwestycyjny ma docelowo kontrolować 4,5 mln łączy na terenach wiejskich we Francji. Transakcja ma zostać zamknięta do końca roku. Grupa Orange zachowuje opcję call umożliwiającą przejęcie kontroli i powrót do konsolidacji spółki w przyszłości. Nabywcą 50% udziałów jest konsorcjum La Banque des Territoires (z państwowego banku Caisse des Dépôts), CNP Assurances (firma ubezpieczeniowa) i EDF Invest (część grupy energetycznej EDF). Źródło: spółka, Trigon

PRODUKTY, WDROŻENIA, INNE

KRD: Krajowy Rejestr Długów (KRD) poinformował, że usługa windykacyjna Kaczmarski Inkasso została udostępniona bezpośrednio w systemach InsERT. "W obecnej sytuacji ekonomicznej utrzymanie płynności finansowej jest priorytetem dla przedsiębiorców. Dlatego wspólnie z naszym partnerem InsERT udostępniliśmy możliwość zlecenia przeterminowanych płatności do windykacji bezpośrednio z programów księgowych. Wystarczy wybrać nieopłaconą fakturę i dwoma kliknięciami przekazać ją do nas. Trafi ona od razu do doświadczonych negocjatorów, którzy potrafią tak poprowadzić działania, aby przedsiębiorca mógł odzyskać pieniądze i jednocześnie zachować dobre relacje z kontrahentem" - powiedział prezes Kaczmarski Inkasso Jakub Kostecki, cytowany w komunikacie. Źródło: ISBnews

KRD: Blisko 2/3 (62,3%) Polaków uważa, że w trakcie pandemii są bardziej narażeni na wyłudzenie danych osobowych, wynika z raportu "Ochrona danych osobowych w czasie pandemii" przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl. Przygotowany w grudniu 2020 r. raport porównuje wyniki badań przeprowadzonych w trakcie I i II fali epidemii. Obecnie prawie 2/3 Polaków (62,3%) uważa, że w trakcie pandemii są bardziej narażeni na wyłudzenie danych osobowych. To więcej niż w kwietniu 2020 r., kiedy przeprowadzona została pierwsza edycja badania. Dodatkowo ponad połowa (50,9%) ankietowanych jest zdania, że jesienią wzrosło natężenie prób mających na celu wyłudzenie danych. Blisko 85% Polaków śledzi informacje na temat zagrożeń i wyłudzeń w trakcie pandemii. Porównując jednak wyniki I i II fali, widać wyraźny spadek zaangażowania. O ile w kwietniu 2020 r. informacji na ten temat samodzielnie wyszukiwało ponad 60% badanych, o tyle 6 miesięcy później w ten sposób postępowała połowa (51,2%) obywateli.

Źródło: ISBnews

BIK: Mimo że Polacy mają coraz większą świadomość zagrożeń i skutków kradzieży tożsamości, a 53% respondentów obawia się o bezpieczeństwo danych, z oferty usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta 20% z nich, wynika z badania zrealizowanego na zlecenie Biura Informacji Kredytowej (BIK) pt. "Cyberbezpieczeństwo Polaków 2020". "Z dostępnych usług zapewniających ochronę danych w sieci korzystało lub korzysta jedynie 20% Polaków - wykazało badanie BIK. Najbardziej zapobiegliwi najczęściej stosują usługi alertująco-informujące (51%) oraz o charakterze prewencyjnym (46%). Jednak większa grupa, bo aż 30% osób w ogóle nie korzystała lub nie interesowała się tego typu usługami" - podano w komunikacie. Źródło: ISBnews

TDJ Pitango Ventures: Fundusz we współpracy m.in. z izraelskim funduszem Pitango VC, Google for Startups, NCBR, Fundacją Startup Poland i TDJ po raz drugi ogłasza konkurs dla najlepiej zapowiadających się startupów technologicznych w fazie seed i pre-seed, a każdy zwycięski zespół może otrzymać do 1 mln zł finansowania. Zainteresowane startupy mogą zgłaszać się do 11 lutego br. Źródło: ISBnews

Vivus.pl: Udostępnił swoją aplikację mobilną w sklepie Huawei AppGallery, podała spółka. Źródło: ISBnews

Glovo Extreme Tech Challenge: Do konkursu zgłosiły się 64 startupy z całej Europy. Jury wyłoniło ścisłą dziewiątkę z Europy, w której znalazło się aż dwóch przedsiębiorców z Polski - Bin-e Smart Waste Bin oraz Skiware. Stawią oni czoła konkurentom z Hiszpanii, Włoch, Portugalii, Francji, Ukrainy i Chorwacji. Wygrana w tym największym na świecie prestiżowym konkursie to przepustka do międzynarodowego sukcesu. Podczas konkursu, który 27 stycznia 2021, Glovo wyłoni trzech finalistów, którzy wezmą udział w Bootcampie finałowym zaplanowanym na maj 2021 oraz światowych finałach XTC w czerwcu 2021. Źródło: spółka

Play: Wprowadził promocję dla nowych klientów - przy umowie na 24 miesiące pierwsze 6 jest bezpłatne (1/4 taniej) Źródło: spółka

Fitjob: Inteligentna aplikacja łącząca studentów z pracodawcami zawitała to trzech kolejnych polskich miast. Od stycznia również krakowscy, poznańscy i wrocławscy studenci mogą łatwo znaleźć elastyczną pracę dorywczą, która pozwoli im połączyć dorabianie z zajęciami na uczelni. Fitjob to pierwsza taka aplikacja, która w całości koncentruje się na studentach. Jak tłumaczą jej twórcy, studenci to specyficzna, a zarazem bardzo istotna dla rynku pracy grupa. Fitjob stworzył aplikację agregującą ogłoszenia pracy dorywczej skierowane tylko do studentów, co pozwala wybrać najwygodniejszy sposób dorabiania do miesięcznego budżetu i zaadaptować go do planu zajęć. To również nowa jakość zatrudniania dla przedsiębiorców. Nowoczesna technologia pozwala na całkowicie bezobsługową rekrutację w ciągu 24 godzin od dodania ogłoszenia w Panelu Pracodawcy. Algorytm platformy sam wybierze najlepszego pracownika spośród aplikujących, biorąc pod uwagę ich kompetencje, dotychczasowe doświadczenie zawodowe i szybkość

zgłoszenia. Źródło: ISBtech

Google Cloud: Zaprezentował VM Manager, pakiet narzędzi do zarządzania infrastrukturą, który upraszcza i automatyzuje utrzymanie dużych flot maszyn wirtualnych Compute Engine. To natywne rozwiązanie chmurowe bazuje na infrastrukturze Google, dostarczając uproszczony zestaw narzędzi do zautomatyzowanego raportowania zgodności i wdrażania oprogramowania w skali. Zautomatyzowane funkcje VM Manager upraszczają proces zapewniania zgodności, możliwości monitorowania i utrzymania bezpieczeństwa dużych flot maszyn wirtualnych. Pakiet obsługuje najbardziej powszechne środowiska systemów operacyjnych Windows i Linux oraz obejmuje następujące usługi: Zarządzanie uaktualnieniami - usługa, która ma dwa główne komponenty - raportowanie zgodności poprawek (zapewnia wgląd w status uaktualnień systemów i łatek bezpieczeństwa maszyn wirtualnych w różnych dystrybucjach środowisk Windows i Linux) oraz komponent pozwalający na zautomatyzowane wdrażanie poprawek; Zarządzanie konfiguracją - usługa, która umożliwia wdrażanie i

utrzymywanie spójnych konfiguracji maszyn wirtualnych wraz z funkcją automatycznego usuwania błędów; Zarządzanie inwentarzem - usługa, która pozwala na gromadzenie informacji o systemie operacyjnym i pakietach. Można np. określić, na których maszynach wirtualnych działa określona wersja systemu operacyjnego albo zainstalowane są określone pakiety. Usługa jest zintegrowana z innym produktem Google Cloud, Cloud Asset Inventory, co upraszcza przeglądanie, monitorowanie i analizowanie danych floty Google Cloud. Źródło: ISBtech

Autopay: Aplikacja umożliwiająca szybkie i automatyczne płatności za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, została w pełni zintegrowana z Huawei Mobile Services. Oznacza to, że użytkownicy najnowszych smartfonów i tabletów marki opartych o HMS, mogą pobierać aplikację ze sklepu AppGallery i korzystać z oferowanych przez nią funkcjonalności. Pełna integracja z HMS oznacza, że aplikację Autopay z AppGallery mogą pobierać zarówno użytkownicy starszych modeli smartfonów i tabletów opartych o GMS, jak i najnowszych urządzeń marki z HMS. Źródło: ISBtech

CGI: W ramach kampanii odpowiedzialności społecznej firma bezpłatnie wdrożyła specjalną edycję Salesforce przeznaczoną dla organizacji pożytku publicznego w Fundacji Szczęśliwa Droga. Program odpowiedzialności społecznej jest częścią aktywności prowadzonej przez firmę na całym świecie pod hasłem "Tech for communities". Celem tej kampanii jest wspieranie lokalnych społeczności poprzez doświadczenie konsultantów CGI oraz dostarczanie organizacjom pożytku publicznego najlepszych rozwiązań informatycznych w celu optymalizacji ich działań. Źródło: spółka

Transcend: Do polskich sklepów trafi pierwszy czytnik kart pamięci CFexpress. Akcesorium idealnie uzupełni zestaw profesjonalnego fotografa, pozwalając mu w pełni wykorzystać możliwości szybkich kart pamięci. Czytnik został wyposażony w USB C i interfejs USB 3.2 Gen 2x2, dzięki czemu osiąga prędkości transferu do 20 Gbps. RDE2 od Transcend obsługuje zarówno urządzenia ze złączem USB typu A jak i typu C. Rozmiar zbliżony do karty kredytowej oraz aluminiowa obudowa pokryta silikonową osłoną zapewniają mu trwałość i lekkość, a użytkownikowi wygodę. Źródło: ISBtech

SAP Polska: Uzyskał certyfikat Top Employer 2021 dla najlepszych pracodawców. Wyróżnienie jest przyznawane przedsiębiorstwom tworzącym wyjątkowe warunki do pracy i stosującym najwyższe standardy HR przez Top Employers Institute. SAP ogłosił wprowadzenie do swojego portfolio nowej oferty transformacji cyfrowej jako usługi. RISE with SAP to przełomowa oferta, której celem jest wspieranie całościowej transformacji firm w inteligentne przedsiębiorstwa. Źródło: spółka

Hitachi ABB: Hitachi ABB Power Grids wprowadziła na rynek hybrydową rozdzielnię wysokiego napięcia 72,5 kV: Plug and Switch System (PASS) M00 - Wind. Najnowsza hybrydowa rozdzielnia wysokiego napięcia do zastosowań w morskiej energetyce wiatrowej jest pierwszym w swoim rodzaju rozwiązaniem umożliwiającym pracę sieci między morskimi platformami wiatrowymi na wyższym poziomie napięcia. Morskie turbiny wiatrowe pracują zazwyczaj z mocą do 5 megawatów (MW) i napięciem 33 kilowoltów (kV). Rosnące zapotrzebowanie na energię odnawialną doprowadziło jednak do zwiększania mocy wytwórczych, które obecnie wynoszą 14 MW, a do 2030 r. mają osiągnąć 20 MW. Hitachi ABB Power Grids wprowadziła więc na rynek hybrydową rozdzielnię wysokiego napięcia 72,5 kV: Plug and Switch System (PASS) M00 - Wind. Źródło: ISBtech

Gavdi: Polski oddział GlaxoSmithKline, będący częścią globalnej firmy z sektora ochrony zdrowia, wdrożył we współpracy z Gavdi Polska nowoczesne i przyjazne użytkownikom narzędzia zarządzania czasem pracy. Firma zdecydowała się na implementację takich rozwiązań jak Gavdi TM Box, Gavdi Time Management Platform, Gavdi Self Service Platform oraz udostępnienie wewnętrznego Portalu HR na urządzeniach mobilnych. Wdrożenie zakończyło się w lipcu 2020 r. i objęło ok. 2,5 tys. użytkowników w czterech spółkach: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, GSK Services, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare oraz GSK Commercial. Źródło: ISBtech

e-point: Realizuje program kompleksowych badań UX dla Banku Pekao. Od czerwca 2020 roku spółka e-point SA realizuje 2-letni program badań jakościowych oraz eksperckich audytów UX dla procesów obsługowych i sprzedażowych dostępnych w kanałach elektronicznych Banku Pekao. Źródło: spółka

C.H. Robinson: Globalna firma logistyczna ogłosiła powstanie nowego centrum technologicznego w irlandzkim mieście Cork. Centrum posłuży dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań dla dostawców i przewoźników, z wykorzystaniem najlepszej w branży technologii opracowanej przez ekspertów ds. łańcucha dostaw. Firma planuje zatrudnić ponad 30 specjalistów ds. technologii w ciągu najbliższych trzech lat. Źródło: spółka

Diners Club: Virtual Card (DCVC) to nowy instrument płatniczy oferowany przez Diners Club Polska. Klienci korzystający z DCVC będą mogli tworzyć na udostępnionej w sieci platformie dowolną liczbę wirtualnych zestawów danych, niezbędnych do wykonywania transakcji online. To bezpłatne rozwiązanie kierowane jest do firm z sektora korporacji oraz MŚP. Źródło: ISBtech

inhire.io: Zgłosił do Urzędu Patentowego algorytm, umożliwiający dopasowanie ofert do oczekiwań finansowych kandydatów IT, bez konieczności upubliczniania wysokości wynagrodzenia na etapie ogłoszenia. To pierwsze tego typu rozwiązanie w HR. "Od wielu lat bacznie przyglądamy się rekrutacji w branży IT, tworzymy raporty, szukamy słabych punktów i pracujemy nad usprawnieniami. Przyjęty przez Urząd Patentowy projekt opiera się na prostym w założeniach algorytmie, ale jego skuteczność może przynieść kolosalne korzyści dla wszystkich pracodawców, którzy ze względu na wewnętrzną politykę nie są w stanie jasno podawać wynagrodzenia na etapie ogłoszenia. Wierzymy, że dopasowanie oferty do wymagań finansowych kandydata, umożliwi nam zwiększenie naszej skuteczności, a przyjęcie projektu przez Urząd Patentowy - da istotną przewagę nad konkurencją, ponieważ nikt w Europie nie może skopiować tego mechanizmu przez najbliższe 20 lat" - powiedział Michał Gąszczyk CEO inhire.io. Źródło: spółka

Selfmaker: Polska spółka technologiczna rozwijająca automatyzację procesów sprzedaży towarów i usług rozszerza swoje portfolio o urządzenia firmy SUNMI. Za sprzedaż gotowych, przyjaznych dla użytkownika urządzeń odpowiadać będzie iMretail.pl, spółka-córka firmy Selfmaker. Obie firmy mają nadzieję, że dostępność nowoczesnych i sprawdzonych urządzeń SUNMI zwiększy w Polsce popularność internetu rzeczy (IoT) oraz szeroko rozumianej automatyzacji procesów sprzedaży towarów i usług. Źródło: spółka

Cyfrowy Polsat: Nabycie praw do transmisji ligi hiszpańskiej i umowa sublicencji z Canal+ - Eleven Sports i Canal+ (na zasadzie sublicencji); będą pokazywać po pięć spotkań, prawa obejmują sezony 2021/22 - 2025/26. Od połowy 2018 nadawcy dzielą się prawami do transmisji na podobnych zasadach jak w nowym kontrakcie. Źródło: spółka, Trigon

Zalando: Dołącza do światowego lidera wśród sieci gospodarki o obiegu zamkniętym, podpisując członkostwo w Fundacji Ellen MacArthur (EMF). Nowa współpraca jest zgodna z zobowiązaniem firmy do stosowania zasad obiegu zamkniętego i przedłużenia żywotności co najmniej 50 mln produktów modowych do 2023 roku. Celem EMF jest przyspieszenie globalnego przejścia do gospodarki o obiegu zamkniętym, która opiera się na trzech zasadach: gospodarowaniu odpadami i zanieczyszczeniami, utrzymywaniu produktów i materiałów w użyciu oraz regeneracji systemów naturalnych. Od swojego powstania w 2010 roku, brytyjska fundacja stała się światowym liderem myśli, wprowadzając gospodarkę o obiegu zamkniętym do rozmów decydentów w świecie biznesu, polityki, nauki i instytucji, aby stworzyć globalne rozwiązania na dużą skalę. Źródło: spółka

mPTech: Polski producent telefonów komórkowych, smartfonów i sprzętu elektronicznego odpowiedział na zwiększone zapotrzebowanie rynku na sprzęt umożliwiający edukację i pracę zdalną ofertą tanich laptopów marki techBite. Tylko w ostatnim kwartale 2020 roku techBite odnotował wzrost sprzedaży laptopów o 1346% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Sprzedaż laptopów na przestrzeni całego roku była sześciokrotnie wyższa niż w 2019 roku. Zakontraktowane na pierwszy kwartał b.r. dostawy również przekraczają o 51% te zrealizowane w ostatnim kwartale 2020 roku. Źródło: ISBtech

AVM: Producent urządzeń sieciowych wprowadził na rynek nowe produkty dla inteligentnego domu Smart Home: żarówkę LED FRITZ!DECT 500 oraz wielofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 wyposażony w wyświetlacz typu e-papier z dużym kontrastem. Serię nowości dostępnych od teraz w Polsce zamyka bezpłatna aplikacja FRITZ! Smart Home do zarządzania urządzeniami w inteligentnym domu. Dzięki tym nowościom AVM rozszerzyła ofertę rozwiązań Smart Home i oferuje obecnie pełne spektrum najbardziej poszukiwanych produktów dla inteligentnego domu, tj. inteligentne gniazdka rejestrujące zużycie prądu, sterownik grzejnika i inteligentne oświetlenie. Źródło: ISBtech

TVN, Emitel: Rozpoczęły etap testów nadawania programów telewizyjnych w ramach naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T2/HEVC. Testy obejmą emisję programów TVN HD, TVN 7 HD, TTV HD, Metro TV HD oraz TVN Fabuła HD w 4 miastach w Polsce. Źródło: spółka

technologie media telekomunikacja