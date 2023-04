Uber rozstaje się z Yandexem. Jest komunikat

Uber i Yandex we wspólnym przedsiębiorstwie

Oba podmioty nawiązały współpracę w lutym 2018 r., która rozpoczęła się od wspólnej spółki joint venture. Firmy zarejestrowały ją w Holandii pod nazwą MLU B. – przedsiębiorstwo to prowadziło w Rosji wspólny biznes taksówkami pod markami: Yandex Go, Yango i Uber.

Od 2021 r. Yandex rozpoczął proces konsolidacji swojej grupy. To właśnie w tym roku rosyjski podmiot wykupił od Ubera udziały w firmach: Yandex Food, Yandex Shop i Yandex Delivery. Transakcja warta 1 mld dol. zwiększyła udział Yandexa w MLU do ok. 71 proc.