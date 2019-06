UKE: Liczba kart SIM w bazach operatorów spadła o 3% do 51,6 mln na koniec 2018

"W ostatnich kilku latach następuje systematyczny spadek liczby użytkowników telefonii ruchomej. Na koniec 2018 r. odnotowano łącznie 51,6 mln aktywnych kart SIM. Oznacza to spadek o 3% w porównaniu do roku 2017 r. Jednocześnie niższa była penetracja usługami telefonii mobilnej i wyniosła ponad 134% (spadek o 3 pp. w stosunku do 2017 r.)" - czytamy w raporcie.