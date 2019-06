UKE: Nasycenie dostępem do internetu w gosp. domowych wzrosło do 105% w 2018 r.

"Na koniec 2018 r. penetracja usługami internetu szerokopasmowego w Polsce w przeliczeniu na gospodarstwa domowe wyniosła 105%. Jest to wzrost w porównaniu do I poł. 2017 r. o 2 pkt proc. Penetracja w odniesieniu do liczby mieszkańców wzrosła wobec roku 2017 o 0,8 pkt proc. i wyniosła 38,5%" - czytamy w raporcie.

Rok 2018 to czas internetowego przyspieszenia. Dotyczy to w szczególności internetu mobilnego, podkreślił prezes Krajowej Izby Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEIT) Stefan Kamiński, cytowany w raporcie.

"Widać jednak także pierwsze efekty działań inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, choć trzeba podkreślić, że w tym przypadku zaangażowanie inwestycyjne przedsiębiorców telekomunikacyjnych jest powiązane z działaniami regulacyjnymi prezesa UKE, a także stwarzania warunków dla budowy sieci szerokopasmowych. Ważne też są podejmowane rozwiązania długofalowe państwa chociażby w zakresie stabilności inwestycyjnej, prawnej i finansowej ich działalności. Przy średnich cenach dostępu do internetu, będącymi jednymi z najniższych w Europie jest to problem niezwykle ważny" - skomentował Kamiński.

Na koniec 2018 r. w Polsce było 15,8 mln użytkowników usług dostępu do internetu wobec 14,5 mln rok wcześniej, w tym grupę 8,1 mln osób stanowili użytkownicy internetu stacjonarnego (wobec 7,1 mln rok wcześniej). Liczba użytkowników internetu mobilnego wzrosła d 7,7 mln w 2018 r. z 7,4 mln rok wcześniej.

"Podobnie jak rok wcześniej, najwięcej użytkowników korzystało z usługi za pomocą dedykowanych urządzeń do dostępu mobilnego 2G/3G/4G - typu modemy, karty czy klucze. Drugą pod względem popularności kategorią była kategoria technologii kablowej (17,8%), a następnie xDSL (13%). Znaczący wzrost udziału odnotowano w stosunku do łączy światłowodowych, w szczególności FTTH. Ich udział w strukturze łączy wyniósł 8%, tj. prawie o 3 pkt proc. więcej niż rok wcześniej" - czytamy w raporcie.

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej użytkowników dostępu do internetu posiadała firma Orange Polska. Jej udział w rynku dostępu do internetu pod względem liczby użytkowników wyniósł 29,6%, co oznacza spadek o 1,5 pp. wobec 2017 r.

"Na drugim miejscu znalazł się Polkomtel, którego udział również nieco spadł i w 2018 r. kształtował się na poziomie 8,1%. Kolejne miejsce w zestawieniu zajął T-Mobile z udziałem na poziomie 7,9%. Spośród znaczących operatorów rynku internetu w Polsce jedynie T-Mobile, Netia i w bardzo małym stopniu Multimedia zwiększyli swoje udziały w rynku użytkowników" - napisał UKE.

"Udziały operatorów w rynku dostępu za pomocą urządzeń mobilnych nie zmieniły się znacząco wobec 2017 r. Liderem nadal pozostawał Orange Polska, w rękach którego znajdowała się trzecia część rynku. Spadł nieco udział firmy Polkomtel, która posiadała 16,6% użytkowników. Nieco mniej (16%) zgromadził T-Mobile. Wartość rynku usług dostępu do internetu za pomocą urządzeń mobilnych w 2018 r. osiągnęła poziom ok. 1,7 mld zł" - podano także w raporcie.

Podobnie jak w poprzednich latach najwięcej użytkowników dostępu do internetu za pomocą modemu kablowego TVK posiadała firma UPC. Jej udział w rynku dostępu w tej technologii wzrósł nieznacznie do poziomu 41,9%. O połowę mniejszy udział, również bez większych zmian wobec 2017 r., posiadała Vectra (20,7%). Na trzecim miejscu uplasowała się spółka Multimedia Polska, która dostarczała internet dla 14,2% użytkowników. Wartość rynku usług dostępu do internetu, przy wykorzystaniu modemów TVK, wyniosła prawie 1 mld zł, podsumował Urząd.

"W 2018 r. odnotowano znaczący wzrost liczby łączy o najwyższych przepływnościach tj. min. 100 Mb/s. Ich udział w liczbie łączy ogółem wzrósł do prawie 43%. W 2018 r. było ich o 60% więcej niż rok wcześniej" - wskazano również w materiale.

