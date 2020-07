UKNF powołał grupę roboczą ds. bezp. fizycznego sektora bankowego i urządzeń ATM

"W praktyce UKNF nie ogranicza się jedynie do wąsko rozumianej działalności nadzorczej nad sektorem finansowym, lecz dąży do rozpoznania różnego typu zagrożeń w tym obszarze oraz do podejmowania niezbędnych działań zapobiegawczych, polegających także na ścisłym współdziałaniu z innymi instytucjami szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa. Są nimi m.in. Komenda Główna Policji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne. Współpraca ta pozwoliła na zdiagnozowanie zjawisk wpływających na bezpieczeństwo sektora bankowego oraz bezpieczeństwo publiczne, wymagających międzyinstytucjonalnej reakcji w celu skutecznego im przeciwdziałania. Do zjawisk takich zalicza się m.in. włamania do urządzeń ATM (bankomatów/wpłatomatów), stanowiące istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego ze względu na wykorzystywanie przez sprawców tych zdarzeń metod wybuchowych" - czytamy w komunikacie.