Ulma miała 10,3 mln zł zysku netto, 13,64 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.

"W okresie 3 kwartałów 2019 roku grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 3 743 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie 3 kwartałów 2018 r. powodując wzrost wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 2,42 punktu procentowego. Na ten rezultat wpływ miało sprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce oraz za granicą - szczególnie na Ukrainie, pozwalające na dalsze zwiększenie aktywności handlowej grupy kapitałowej w 'segmencie sprzedaży materiałów', co pomogło w skuteczny sposób pokryć negatywne dywergencje notowane w bieżącym roku w segmencie 'obsługi budów', w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku w szczególności na rynku krajowym. Na poprawę wskaźnika rentowności EBITDA wpłynęła również konsekwentna kontrola kosztów oraz konsekwentna realizacji polityki cenowej dla oferowanych przez grupę kapitałową produktów i usług" - czytamy w raporcie.