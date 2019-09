Ulma miała 19,62 mln zł zysku netto, 46,05 mln zł EBITDA w I poł. 2019 r.

"Istotny wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano w segmencie 'sprzedaż materiałów budowlanych'. Przychody z tej działalności wyniosły w I półroczu 2019 roku łącznie 21 533 tys. zł wobec 11 494 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 10 039 tys. zł tj. 87,3%). W I półroczu 2019 r. roku grupa kapitałowa osiągnęła 30 623 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej głównie za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach). Przychody te były o 24,0% wyższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w raporcie.

Wyniki zgodne są z ogólnymi celami przyjętymi w grupie kapitałowej na rok 2019, które zakładają, że w bieżącym roku efekt sezonowości sprzedaży w podstawowym segmencie działalności tj. "obsługi budów" może być szczególnie silny w ślad za spowolnieniem w segmencie inżynieryjnym, o którym mowa powyżej. Jednocześnie zarząd grupy kapitałowej prognozuje, że II połowa 2019 roku może charakteryzować się rosnącym popytem pochodzącym z tej części rynku budowlanego, co w takiej sytuacji pozwoli na odwrócenie trendu pierwszego półrocza 2019 roku i przyczyni się do nadrobienia negatywnych odchyleń w porównaniu do analogicznych okresów poprzedniego roku, stwierdzono także.