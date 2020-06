United Label rozpoczął zapisy na akcje dla dużych inwest., crowdfunding od 1 VII

"Trwająca emisja akcji, a w szczególności startująca w przyszłym tygodniu kampania crowdinvestingu to dla nas ważny krok w rozwoju spółki. Wierzymy, że nasz model działania oraz obiecujące portfolio gier przekonają inwestorów do inwestycji. Sukces emisji zapewni nam możliwość szybszej rozbudowy portfolio wydawniczego. Równocześnie będzie to ważny krok w drodze do debiutu na NewConnect" - powiedział prezes United Label Tomasz Litwiniuk, cytowany w komunikacie.

Informacje o emisja akcji zostaną opublikowane nie później niż dzień przed startem zapisów w drugiej transzy.

"Udane przeprowadzenie pierwszej transzy zapisów sprawi, że zarówno my, jak i kolejni inwestorzy zyskają pewność co do realizacji emisji oraz możliwości pozyskiwania nowych tytułów wydawniczych" - dodał Litwiniuk.

Środki zostaną przeznaczone na przeskalowanie biznesu poprzez rozbudowę portfolio wydawniczego o kolejne tytuły, podano także.

"Nasze produkcje spotkały się z bardzo dobrym odbiorem i dużym zainteresowaniem ekspertów branżowych, graczy oraz inwestorów. Na każdą z gier 'Röki' oraz 'Eldest Souls' czeka już po ponad 55 tys. graczy, którzy dodali każdą z gier do swojej wishlisty. Prace nad nimi są bardzo zaawansowane, a w ostatnich dniach, w trakcie Steam Game Festival gracze mieli okazję grać w demo tych gier, co spotkało się z dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami, które przekładają się na szybko rosnącą wishlistę. Zainteresowanie powinno dodatkowo wzrosnąć wraz ze zbliżającym się terminem premiery. Dotychczas 'Röki' i 'Eldest Souls' otrzymały liczne nagrody branżowe. Zostały też wskazane przez Nintendo jako jedne z kluczowych gier indie w 2020 r. na konsolę Nintendo Switch" - powiedział Litwiniuk.

CI Games to producent i dystrybutor gier komputerowych, notowany na GPW od 2007 r. (początkowo jako City Interactive).

United Label to globalna platforma wydawnicza dla niezależnych deweloperów gier typu indie. Spółka należy do Grupy CI Games, z którą aktywnie współpracuje. W swoim portfolio ma umowy ze studiami z Wielkiej Brytanii i Francji na wydanie czterech gier. W tym roku spółka planuje również premierę gry "Eldest Souls", a w 2021 "Tails of Iron" oraz "Horae", podano także.

