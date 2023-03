Upadek banku SVB uderza w producenta gier notowanego na warszawskiej giełdzie

Firma Huuuge poinformowała, że na kontach SVB miała zdeponowane 24,2 mln dolarów. Blisko 14,2 mln trzymanych było na rachunkach bieżących, a 10 mln dolarów spółka ulokowała w funduszach rynku pieniężnego. Po obecnym kursie dolara (ok. 4,4 zł) daje to równowartość 106,4 mln zł. - Odzyskiwanie środków odbędzie się zgodnie z procesem prowadzonym przez Federalną Agencję Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) – podała spółka.

Huuuge: nasze saldo wystarczy na pokrycie potrzeb operacyjnych

Kurs Huuuge mocno się wahał, jednak spadki indeksów WIG były wyższe

Dziś w ciągu dnia kurs Huuuge mocno się wahał, od wzrostów do blisko 3 proc. przeceny. O ok. godziny 16 ej kurs akcji spółki spadł o 1,5 proc. To jednak dużo mniej niż spadki indeksów WIG , WIG 20 czy WIG Gry, które zmalały o ok. 2,4 proc.

Przypomnijmy, że w piątek, 10 marca, upadł amerykański SVB. To 16 co do wielkości bank w Stanach Zjednoczonych, który zajmował się m.in. finansowaniem firm we wczesnych fazach rozwoju. Dwa dni później ogłoszono bankructwo Signature Bank, który był aktywny na rynku kryptowalut. Obecnie rosną obawy, że to początek poważniejszej fali zapaści na finansowych rynkach.