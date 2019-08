UPC Polska miało 1,468 mln klientów z 3,117 mln usług na koniec II kw. 2019

"Najważniejsze wydarzenia w II kwartale oraz I połowie 2019 roku: Dalszy wzrost głównych wskaźników biznesowych w II kwartale oraz I połowie roku - liczba usług cyfrowych wzrosła o 65 200 w I połowie roku, co stanowi pięciokrotnie większy wzrost niż w analogicznym okresie 2018 roku. Baza klientów w pierwszym półroczu zwiększyła się o 20 300 oraz 37 900 w ujęciu rok do roku, do łącznej liczby 1 468 100. Liczba usług cyfrowych natomiast osiągnęła poziom 3 117 900, dzięki 123 400 nowych usług w ujęciu r/r" - czytamy w komunikacie.

Operator podkreślił także dalszy wzrost satysfakcji klientów z coraz szybszych usług internetowych, przy średniej prędkości internetu przekraczającej 220 Mb/s; rozszerzenie oferty cyfrowej rozrywki dzięki nowym kanałom w pakiecie Select oraz udostępnieniu aplikacji Horizon GO na nowe platformy; wprowadzenie nowej koncepcji salonów sprzedaży UPC dla jeszcze wyższej satysfakcji klientów; przekroczenie progu 3,5 mln gospodarstw domowych w zasięgu gigabitowej sieci UPC Polska, z ponad 90 tys. nowych gospodarstw domowych w ujęciu r/r.

UPC Polska w pełni gotowe do wprowadzenia konwergentnej oferty dostępu do internetu opartego na światłowodach i najlepiej zintegrowanej telewizyjnej rozrywki, uzupełnionej o usługi komórkowe, zaznaczono także.

"Bardzo cieszą mnie wyniki naszego zespołu w pierwszej połowie 2019 roku, a także nieustające zaangażowanie w to, by oferować naszym klientom jeszcze więcej. Rosnąca baza klientów oraz usług cyfrowych potwierdzają wysoką jakość oferty i strategii komercyjnej UPC, a te stanowią podstawę dla kontynuacji pozytywnych zmian w zakresie wyników biznesowych firmy. Teraz, gdy II połowa roku na dobre się rozpoczęła, jesteśmy mocno skupieni na dalszym podnoszeniu satysfakcji klientów dzięki nowej usłudze mobilnej w ofercie konwergentnej, a także stale rosnącemu zasięgowi naszej GIGA sieci" - powiedział CEO UPC Polska Robert Redeleanu, cytowany w komunikacie.

Liczba klientów korzystających z usług internetowych UPC wzrosła do 1 203 400, co oznacza wzrost o 11 100 w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz 55 600 w ujęciu r/r. Liczba użytkowników modemu Connect Box przekroczyła 654 000, co oznacza wzrost o 145 000 w ciągu roku i stanowi 53% bazy klientów usług internetowych. Wzmocnieniu uległa również nasza oferta cyfrowej rozrywki.

"W II kwartale 2019 roku ponad 20 800 nowych gospodarstw domowych znalazło się w zasięgu gigabitowej sieci UPC, zyskując dostęp do wyjątkowej oferty cyfrowej rozrywki, najlepszego internetu oraz najwyższej jakości obsługi klienta. Mając ponad 3,5 miliona gospodarstw domowych w zasięgu, UPC nie tylko oferuje klientom możliwość dostępu do najlepszej propozycji w zakresie telewizji i internetu, ale również przyczynia się do rozwoju gospodarki cyfrowej w Polsce" - wymienił także Redeleanu.

UPC Polska jest dostawcą cyfrowych usług kablowych: telewizji, szerokopasmowego internetu i telefonii dla klientów indywidualnych i biznesowych. Jest częścią Liberty Global, Inc.

