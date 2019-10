URE: Kolejne aukcje na sprzedaż energii z OZE odbędą się 5-13 XII

- instalacji nowych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW: wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej;