Ursus Bus nie dostał zgody sądu. Przyspieszone postępowanie układowe wstrzymane

O niekorzystnej decyzji sądu Ursus poinformował w oficjalnym komunikacie. Podkreśla w nim, że postanowienie jest nieprawomocne. Jest więc szansa na odwołanie się.

Zarząd Ursus Bus podkreśla też, że podejmie wszelkie prawem przewidziane działania w celu osiągnięcia pozytywnego dla firmy, jego spółki matki - Ursusa i wierzycieli rozstrzygnięcia w zakresie restrukturyzacji działalności.

Przypomnijmy, że Ursus Bus znalazł się pod ścianą. Różnego rodzaju decyzje doprowadziły do tego, że spółka straciła możliwość realizowania bieżących kontraktów. Już dwa miesiące temu informowaliśmy, że w tym celu szuka inwestora, który wyłoży co najmniej 40 mln zł. Brak chętnego mógłby doprowadzić nawet do upadłości.

Ursus Bus zarabia głównie na przetargach, więc musi mieć zdolność do wpłacania wadium i mieć określone warunki do kontraktowania. To są poziomy kilkumilionowe.

- Ursus nie jest w stanie zapewnić takiego funkcjonowania swojej spółce zależnej. Oczekiwany przez nas poziom dokapitalizowania spółki był na poziomie co najmniej 40 mln zł. To dałoby Ursus Bus bezpieczeństwo funkcjonowania, realizacji obecnie posiadanych kontraktów i przystępowania do kolejnych - podkreślała wiceprezes spółki ds. restrukturyzacji Agnieszka Biała.

W czerwcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. Chodzi o opracowanie i dostawę wzoru innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego.

W pierwszym etapie firma miała dostać 2,5 mln zł na opracowanie dokumentacji 12-metrowego pojazdu. W drugim etapie 4,85 mln zł miało trafić do Ursusa za prototyp. Wreszcie w trzecim etapie wraz z kwotą 15 mln zł miało pojawić się zamówienie na trzy rodzaje pojazdów 10-, 12- i 18-metrowych.

Ursus Bus jest częścią grupy Ursus, specjalizującej się w produkcji i sprzedaży maszyn i urządzeń przeznaczonych dla rolnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od ponad dekady. Jej przychody ze sprzedaży w 2018 roku wyniosły prawie 215 mln zł.

